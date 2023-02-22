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«Ростех» нарастил производство барражирующих боеприпасов и РСЗО «Торнадо-С»

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«Ростех» нарастил производство барражирующих боеприпасов и РСЗО «Торнадо-С»

Ростех нарастил производство ракетных систем залпового огня "Торнадо-С" и барражирующих боеприпасов для применения в условиях спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.


Предприятия, входящие в Ростех, значительно нарастили объемы производства барражирующих боеприпасов, речь идет о дронах-камикадзе "Ланцет" и "КУБ". Об этом ранее сообщали в концерне "Калашников". Российские военные активно используют в ходе СВО ударные беспилотники "Ланцет", уже прошедшие модернизацию с учетом опыта применения в боевых действиях. Кроме того, увеличен выпуск РСЗО "Торнадо-С" калибра 300 мм.

Мы полностью выполняем обязательства по гособоронзаказу, поставки по ряду направлений выросли многократно. При этом мы продолжаем совершенствовать свои технологии и разработки

приводит РИА Новости сообщение госкорпорации.

РСЗО "Торнадо-С" разработана для замены в войсках РСЗО "Смерч" еще советской разработки. Имеет 12 направляющих для 300-мм ракет. В отличие от базового "Смерча", "Торнадо-С" имеет автоматизированную систему управления наведения и огня (АСУНО), которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, автоматически рассчитать данные по цели и навести пакеты направляющих в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Ракеты "Торнадо-С" могут корректироваться в полете, что значительно повысило точность поражения цели на дальности более чем 100 км. Система корректировки управления находится непосредственно в ракете.

"Торнадо-С" – наиболее мощная и дальнобойная РСЗО. Дальность полета ракеты – до 120 км. Разработчики обещали увеличить ее до 200 км. Установка позволяет поражать объекты на всю тактическую глубину боевых порядков врага. При этом данные системы можно оперативно перебрасывать с одного участка на другой. Комплексы способны совершать за сутки броски до 300-500 км. Испытания РСЗО прошли в 2015 году.
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8 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 12:15
    +1
    "Торнадо-С" – наиболее мощная и дальнобойная РСЗО. Дальность полета ракеты – до 120 км. Разработчики обещали увеличить ее до 200 км.


    Инфа была даже про ракету с дальностью 250 км в габаритах ракеты для РСЗО Торнадо-С.Надеюсь допилят.Ну и конечно устал уже повторять что нужен барражирующий боеприпас против танков,тех же Леопардов, укреплений,с боевой частью 20 кг,упрощённый аналог Харопа.
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 12:32
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      устал уже повторять что нужен барражирующий боеприпас против танков,

      В танковые подразделения на Донбассе завозят "рефлексы"... идёт интенсивное обучение экипажей применению туров...
  2. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:18
    +2
    Пора белорусский Полонез испытать уже .Батьке никакие санкции уже и так не страшны
    1. KCA
      KCA Сегодня, 12:31
      0
      В "Полонезе" ракеты китайские стоят, а беларусское только шасси, ну и мозги, может в этом и загвоздка
    2. DenD
      DenD Сегодня, 12:32
      0
      Тоже подумал про Полонез. Только вот, есть ли к нему необходимое количество боеприпасов? Как показывает практика, только на одно направление суточная норма до 500 шт.
  3. sanches-nk
    sanches-nk Сегодня, 12:23
    +1
    Насыщение фронта большим количеством данных систем, позволит кардинально поменять характер наступления, так и обороны. Особенно если добиться всепогодного целеуказания и наведения.
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 12:28
    0
    И почему эти смерчи до сих пор не выбили всех химер???
  5. DenD
    DenD Сегодня, 12:29
    0
    Испытания РСЗО прошли в 2015 году.
    Вот с этого и нужно было начинать. Почти 8 лет, производили, непонятно что. Хорошо хоть сейчас поняли, что в реалиях БД, высоко точные боеприпасы нужны, как воздух. Удары "по площадям" уходят в прошлое, если они и хороши то только в полях, чтобы пехоту попугать.