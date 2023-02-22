«Ростех» нарастил производство барражирующих боеприпасов и РСЗО «Торнадо-С»

Мы полностью выполняем обязательства по гособоронзаказу, поставки по ряду направлений выросли многократно. При этом мы продолжаем совершенствовать свои технологии и разработки

Ростех нарастил производство ракетных систем залпового огня "Торнадо-С" и барражирующих боеприпасов для применения в условиях спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.Предприятия, входящие в Ростех, значительно нарастили объемы производства барражирующих боеприпасов, речь идет о дронах-камикадзе "Ланцет" и "КУБ". Об этом ранее сообщали в концерне "Калашников". Российские военные активно используют в ходе СВО ударные беспилотники "Ланцет", уже прошедшие модернизацию с учетом опыта применения в боевых действиях. Кроме того, увеличен выпуск РСЗО "Торнадо-С" калибра 300 мм.приводит РИА Новости сообщение госкорпорации.РСЗО "Торнадо-С" разработана для замены в войсках РСЗО "Смерч" еще советской разработки. Имеет 12 направляющих для 300-мм ракет. В отличие от базового "Смерча", "Торнадо-С" имеет автоматизированную систему управления наведения и огня (АСУНО), которая позволяет одновременно управлять стрельбой дивизиона, автоматически рассчитать данные по цели и навести пакеты направляющих в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Ракеты "Торнадо-С" могут корректироваться в полете, что значительно повысило точность поражения цели на дальности более чем 100 км. Система корректировки управления находится непосредственно в ракете."Торнадо-С" – наиболее мощная и дальнобойная РСЗО. Дальность полета ракеты – до 120 км. Разработчики обещали увеличить ее до 200 км. Установка позволяет поражать объекты на всю тактическую глубину боевых порядков врага. При этом данные системы можно оперативно перебрасывать с одного участка на другой. Комплексы способны совершать за сутки броски до 300-500 км. Испытания РСЗО прошли в 2015 году.