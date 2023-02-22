Возможны ещё пуски ракет с территории России.

В Харькове россияне обстреляли промышленное предприятие 4-мя ракетами.

Приходят сообщения о том, что нанесены удары по объектам противника в Харькове. Информацию подтверждает ставленник киевского режима в этом русском городе Игорь Терехов. По словам Терехова, в городе гремят взрывы.Так называемый мэр Харькова:В результате попаданий по ряду объектов, включая объекты размещения украинских военнослужащих, прибывших в качестве мобилизованных после нескольких недель подготовки на западе Украины, поднимаются клубы дыма.По некоторым данным, среди поражённых целей – территория одного из харьковских предприятий, где пытались оборудовать линию по ремонту и производству военной техники.В общей сложности, на объектах в Харькове прогремело 4 взрыва.Глава офиса Зеленского Ермак, комментируя ситуацию, написал заметку следующего содержания:Напомним, что ранее были нанесены удары по объектам в Сумской и Днепропетровской областях, контролируемым киевским режимом. В частности, поражена цель в виде места размещения личного состава украинских войск, а также ангар с размещённой военной техникой противника.