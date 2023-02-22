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Глава МИД Белоруссии: Конфликт на Украине стал прокси-войной Запада и России

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Глава МИД Белоруссии: Конфликт на Украине стал прокси-войной Запада и России

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в ходе выступления на коллегии внешнеполитического ведомства рассказал о глобальных переменах, которые принес 2022 год.


Со слов белорусского министра, прошедший год стал не просто сложным, а переломным, как для его страны, так и для всего мира в целом.

Алейник отметил, что пандемия коронавируса нанесла существенный урон экономикам многих стран, частично разрушив устоявшиеся годами торговые связи. Однако конфликт на Украине, который начался в начале прошлого года, и вовсе привел к переустройству мировой политической, экономической и торговой систем.

По сути, как выразился глава МИД РБ, конфликт на Украине стал прокси-войной Запада и России. Министр пояснил, что, поддерживая киевский режим и вводя санкции против Москвы и ее партнеров, Вашингтон лишь продолжает свою политику, основанную на стремлении получить контроль над всеми мировыми ресурсами.

Алейник отметил, что узурпаторские действия Запада прослеживаются не только в Евразийском регионе. США и их партнеры аналогичным образом поступают на Ближнем Востоке, а также в странах Африки и Латинской Америки.

В то же время, сегодня со слов главы белорусского внешнеполитического ведомства, большую часть своих усилий Запад направил на то, чтобы склонить Россию и ее союзников к безусловной поддержке своих интересов. Как выразился Алейник, США для этого используют все доступные им методы. Конфликт на Украине является одним из них.
Автор:
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:37
    +5
    Это уже далеко не прокси-война.Реальная война между Россией и "коллективом"под управлением из Вашингтона
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:45
      +7
      Начавшаяся на мой взгляд с попытки удара Запада по Сирии летом далёкого уже 2013 года,но которую удалось предотвратить и очень скоро после этого случился Евромайдан ,но революцию в Москву перенести не удалось,затем началась Русская весна в Крыму и далее конфликт то затухал,то вспыхивал с новой силой и вот до чего всё дошло.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:49
    +5
    По моему с самого начала это и так было очевидно , что это война между Россией и Западом , с самой первой поставки ракет AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун», ситсем артиллерийского огня M777 и РСЗО M142 HIMARS
  3. fax66
    fax66 Сегодня, 12:51
    +3
    Идёт война против русского мира. Об этом в открытую говорят и западные политики и военные. Белоруссия считает себя частью русского мира или нет? Что должно произойти, чтобы брат помог брату в драке (не подбадривающими криками и типа телефон подержать и водички дать), а чтобы встать плечом к плечу?
    Пока Белоруссия не станет частью России, считать их союзниками и братьями - это самообман...
    И не надо на меня кричать, "братья- белорусы", я не призываю вас присоединять насильно, сами прости должны решать кто вы и куда и зачем идёте...
    Я просто говорю свою точку зрения на нынешние отношения Белоруссии и России.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:10
    -1
    Когда то, 70-90 лет назад были Коминтерн. В капстранах были коммунистические партии.
    Потом наступило время, когда СССР был распущен на республики. С подачи руководителей республик. Но и простые граждане не особо протестовали. Появилась Российская Федерация.
    Сейчас 2023-й год. И мы вспоминаем о том, что ещё с 2013-го наши потенциальные противники старались проталкивать своё влияние и военными и иными способами.
    Вот условному жителю Новгорода можно извинить, что он не интересовался "а что там, на Западе, против России готовят?". А наши руководители?
    В МО, в ГД, в СФ, в АП, в РСПП, все "условные жители Новгорода" что ли?
  5. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 13:14
    -1
    Белорусь должна принять активное участие в СВО а не умничать из кустов. Если не призывниками, то хоть добровльцами и ОФИЦИАЛЬНО. "Не у нас братья там и там а мы ...не определились".
    1. Lako
      Lako Сегодня, 14:37
      0
      Глядя как Генштаб РФ ведёт эту СВО, даже те кто её безусловно поддерживал, начали сомневаться в её целесообразности. Лукашенко прекрасно понимает, что армия Беларуси не сможет держать фронт в тысячи километров. Для этого нужна тотальная мобилизация, которая угробит экономику республики
  6. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:16
    -1
    Ситуация "наоборот" 2014-15 годов. В большем масштабе....И "минские соглашения-3" будут, но что в них напишут - мы не знаем.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:18
    +2
    , конфликт на Украине стал прокси-войной Запада и России.
    Это стало понятно еще весной прошлого года когда на Украину рекой потекло западное оружие, техника, "добровольцы"-наемники и вся разведка НАТО заработала в пользу ВСУ. А запланировано это было намного раньше.
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:32
    +2
    Вот навыдумывают прокси, гибридная и прочая хрень, хотя всё намного проще - война и ненадо завуалировать.
    Пока они нас палкой тыкают и смотрят нашу реакцию, может пора и их почуть потыкать, пока они опасаются прямой конфронтации, а то уже сбивать наши самолёты собрались с территории Польши, как евреи Сирию обстреливали с территории Ливии, а мы не знаем кто?!