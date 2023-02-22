Глава МИД Белоруссии: Конфликт на Украине стал прокси-войной Запада и России

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в ходе выступления на коллегии внешнеполитического ведомства рассказал о глобальных переменах, которые принес 2022 год.Со слов белорусского министра, прошедший год стал не просто сложным, а переломным, как для его страны, так и для всего мира в целом.Алейник отметил, что пандемия коронавируса нанесла существенный урон экономикам многих стран, частично разрушив устоявшиеся годами торговые связи. Однако конфликт на Украине, который начался в начале прошлого года, и вовсе привел к переустройству мировой политической, экономической и торговой систем.По сути, как выразился глава МИД РБ, конфликт на Украине стал прокси-войной Запада и России. Министр пояснил, что, поддерживая киевский режим и вводя санкции против Москвы и ее партнеров, Вашингтон лишь продолжает свою политику, основанную на стремлении получить контроль над всеми мировыми ресурсами.Алейник отметил, что узурпаторские действия Запада прослеживаются не только в Евразийском регионе. США и их партнеры аналогичным образом поступают на Ближнем Востоке, а также в странах Африки и Латинской Америки.В то же время, сегодня со слов главы белорусского внешнеполитического ведомства, большую часть своих усилий Запад направил на то, чтобы склонить Россию и ее союзников к безусловной поддержке своих интересов. Как выразился Алейник, США для этого используют все доступные им методы. Конфликт на Украине является одним из них.