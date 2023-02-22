Глава ГУР МО Украины Буданов: Решающие сражения и «освобождение» Крыма начнутся весной этого года

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов продолжает раздавать прогнозы, видимо желая примерить на себя лавры Арестовича. Очередной "прогноз" главный разведчик сделал в интервью американскому изданию Forbes.Буданов снова заявил о планах ВСУ "освободить" Крым и Донбасс, отбросив российские войска на границы 1991 года. По его прогнозу, решающие бои начнутся весной этого года, пока обе стороны копят силы, а Россия еще и боеприпасы, с которыми у нее якобы совсем плохо. По его словам, в настоящее время российские войска экономят снаряды на всех направлениях, кроме Бахмута и Красно-Лимнского направления.Глава военной разведки утверждает, что конфликт приближается к окончанию, на сегодняшний день ни одна из сторон не смогла добиться преимущества, хотя победы были и у Москвы и у Киева. Главными победами России, конечно же с приставкой "временные", являются: оккупация Крыма и Донбасса в 2014 году, поражение ВСУ в районе Северодонецка и прорыв российских войск в районе Волновахи. Среди побед ВСУ он назвал: вытеснение российских войск с Киевского направления, наступление на Харьковском направлении и возвращение Херсона.По словам Буданова, после того, как будет "освобожден" Донбасс и Крым, Украина создаст "демилитаризованную зону" вдоль своей границы на глубину до 100 км. Конечно же за счет территорий приграничных областей России.Стоит отметить, что это не первые заявления такого рода от Буданова, об "освобождении" Крыма он говорит с прошлого года, постепенно сдвигая сроки все дальше. Также он уже "разделил" Россию между несколькими государствами Запада и Азии, не забыв прирезать большой кусок и к Украине. Ну и не стоит забывать, что Буданов неоднократно заявлял о заканчивающихся у России боеприпасах.