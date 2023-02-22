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Глава ГУР МО Украины Буданов: Решающие сражения и «освобождение» Крыма начнутся весной этого года

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Глава ГУР МО Украины Буданов: Решающие сражения и «освобождение» Крыма начнутся весной этого года

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов продолжает раздавать прогнозы, видимо желая примерить на себя лавры Арестовича. Очередной "прогноз" главный разведчик сделал в интервью американскому изданию Forbes.


Буданов снова заявил о планах ВСУ "освободить" Крым и Донбасс, отбросив российские войска на границы 1991 года. По его прогнозу, решающие бои начнутся весной этого года, пока обе стороны копят силы, а Россия еще и боеприпасы, с которыми у нее якобы совсем плохо. По его словам, в настоящее время российские войска экономят снаряды на всех направлениях, кроме Бахмута и Красно-Лимнского направления.

Глава военной разведки утверждает, что конфликт приближается к окончанию, на сегодняшний день ни одна из сторон не смогла добиться преимущества, хотя победы были и у Москвы и у Киева. Главными победами России, конечно же с приставкой "временные", являются: оккупация Крыма и Донбасса в 2014 году, поражение ВСУ в районе Северодонецка и прорыв российских войск в районе Волновахи. Среди побед ВСУ он назвал: вытеснение российских войск с Киевского направления, наступление на Харьковском направлении и возвращение Херсона.

По словам Буданова, после того, как будет "освобожден" Донбасс и Крым, Украина создаст "демилитаризованную зону" вдоль своей границы на глубину до 100 км. Конечно же за счет территорий приграничных областей России.

Стоит отметить, что это не первые заявления такого рода от Буданова, об "освобождении" Крыма он говорит с прошлого года, постепенно сдвигая сроки все дальше. Также он уже "разделил" Россию между несколькими государствами Запада и Азии, не забыв прирезать большой кусок и к Украине. Ну и не стоит забывать, что Буданов неоднократно заявлял о заканчивающихся у России боеприпасах.
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56 комментариев
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  1. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 12:48
    +2
    Парнише уже пора менять фамилию на Обещалкин))) которое это по счету "генеральное сражение"?)))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:50
      +1
      Ну,Вы же должны понимать,что там не только по делам своим платят...
    2. Погоны
      Погоны Сегодня, 13:16
      -2
      Цитата: ТермиНахТер
      Парнише уже пора менять фамилию на Обещалкин)))


      Ему ли? Я знаю как минимум двух чиновников в России, которым давно пора уже поменять фамилию на предложенную вами)
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:25
      +1
      Цитата: ТермиНахТер
      Парнише уже пора менять фамилию на Обещалкин

      Буданскй, Зеленский из одной бочки разлиты, любят брехать.
    4. стар
      стар Сегодня, 13:36
      +2
      Парнише уже пора менять фамилию на Обещалкин)))

      Может просто на Хыхлов?
      1. 2112vda
        2112vda Сегодня, 13:54
        +1
        Он то относится совсем к другой ветви русского народа. Может ему нужно взять фамилию "москалякогилякин". По его делам более подходит, хотя я бы дал ему фамилию "крышепоехавший".
  2. polinet
    polinet Сегодня, 12:48
    0
    Фантазёр.

    Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:57
      +1
      Так мы же сами позволяем вот таким вот фантазёрам впринципе сидеть в кресле,не уничтожая их,и нести всякую ахинею,вот они и пользуются этим и становятся всё наглее.
      По словам Буданова, после того, как будет "освобожден" Донбасс и Крым, Украина создаст "демилитаризованную зону" вдоль своей границы на глубину до 100 км. Конечно же за счет территорий приграничных областей России.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 13:10
        +4
        Так мы же сами позволяем вот таким вот фантазёрам впринципе сидеть в кресле,не уничтожая их,и нести всякую ахинею
        Они не только сидят и несут, они реально готовятся и будут это делать, не факт что не смогут.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 13:26
      -1
      Цитата: polinet
      Фантазёр.

      Дите неразумное, которое в детстве не любили.
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 12:51
    +7
    шутки шутками а ведь эти могут попробовать... а может игра что бы наши перебросили часть войск на оборону Крыма..
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 13:01
      +3
      для этого есть разведка.. эти заявления делаются для западной аудитории, так как на западе и в том числе штатах растет недовольство. нужны вот такие победные слоганы.. ему сказать тоже самое что провести вилами по воде.. да и гарантии скорее всего у него от запада имеются для всей семьи..
      1. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 13:24
        +1
        Цитата: incoggnoto
        да и гарантии скорее всего у него от запада имеются для всей семьи..

        Ду уж, это такие «гарантии»...
        1. incoggnoto
          incoggnoto Сегодня, 13:29
          +1
          гарантии полноценные, с учетом того что мы на их руководство не охотимся им нечего бояться..
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:01
      +6
      Да никакой игры тут нет.Вспомните сколько они анонсировали наступление на Херсон,пока его не начали и тоже все не верили,искали какую то игру.Игры кончились.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 13:07
        +1
        проблема Херсона была именно географическая.. скорее всего отход был запланирован намного раньше, уже тогда было понятно что нужна мобилизация. щас ситуация немного другая, мы перестали недооценивать противника. вчера это было озвучено.
        1. mikh-korsakov
          mikh-korsakov Сегодня, 14:10
          +2
          И вправду вилами на воде писано. На Украине звучат победные фанфары. Вчера Байден добавил звучания своим заявлением, что Украина войну уже выиграла. В России же простой обыватель разрывается между двумя посылами (слово месседж) принципиально не употребляю. С одной стороны он видит по ТВ картины работы нашей артиллерии. Ему показывают как стреляют наши орудия, голос военкоров за кадром рассказывают как всё трудно, как ожесточенно и умело сопротивляются украинцы, но мы всё равно медленно продвигаемся вперед, принципиальный вопрос о том, достаточна ли скорость продвижения для выполнения задач, поставленных президентом, это никто не обсуждает - некошерно. Президент же заявил, что мы победим, потому что на нашей стороне правда. Но одной правды мало, нужен ещё ресурс, темп операции и талант военачальников. Как с этим неясно. Вот и думается, что это - привычка нашего руководства все секретить, или действительно всего и многого другого недостаточно для победы. С другой стороны наши же СМИ рассказывают, что запад уже празднует свою победу, публикуя бесконечные вояжи всевозможных лидеров запада в Киев и их высказывания.. Есть над чем подумать, но материала мало - поэтому да, вилами по воде.
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:51
    +4
    Да все помнят , что Буданов обещал сделать селфи в Ялте , правда в каком СИЗО он не уточнял .
  5. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 12:52
    +1
    Смотришь на эту физиономию, и понимаешь: - Этот врать не будет!
  6. fax66
    fax66 Сегодня, 12:57
    -3
    Ну, вот вы ругаете и издеваетесь над Будановым... А он ведь своими "глупыми и дебильными" обещаниями и прогнозами очень эффективно поддерживает веру и стойкость народа Украины к дальнейшему сопротивлению и, возможно, будущей победе. Он этого и добивается, какую бы чушь не городил...
    Если честно, мне очень не хватает аналогичных "заявлений" от нашего военно-политического руководства, хоть каких-нибудь....
    1. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 13:04
      +2
      Как же вы унылы :(
      Если честно, мне очень не хватает аналогичных "заявлений" от нашего военно-политического руководства, хоть каких-нибудь...."
      - ну ок, давай почитаем что там раньше говорилось.
      "Заявлять может кто угодно и что угодно...!!! Всё это просто слова и балабольство... "
      - это ведь под этим же аккаунтом писано.
      Как-то все-таки хоть немного соблюдайте логику, что ли.
      1. fax66
        fax66 Сегодня, 13:37
        0
        Уважаемый оптимист Reindeer (Reindeer),
        Выражение «просто слова и балабольство...» я употребил, когда наши коллеги всерьёз принялись обсуждать «перспективы» заявлений украинских руководителей и военначальников.
        Я и сейчас от них не отказываюсь. Просто хоть немного подумайте о чём я написал в своём нынешнем посте.

        И ещё очень интересно читать посты - такое ощущение. что коллеги сами себе и друг другу объясняют, как Буданов неправ и какую чушь несёт.)))
    2. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 13:09
      +1
      у нас это может вызвать совсем другую реакцию.. из серии все все что хорошо русскому, немцу смерть.
      поэтому повторять за ними не стоит
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:58
    +2
    Блуданов и прочие Арестовичи скармивают Крым своему тупому населению Украины как морковку ослам.
  8. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 13:01
    0
    Трепачи - язык без костей! зубы обломают об Российский Крым!
  9. Daishi
    Daishi Сегодня, 13:04
    0
    напакостить могут, но что бы крым брать сил и средств нет
    тоже самое и у нас, удерживать линию можем, а наступления точечные
  10. Себастьян Аристархович Перейра
    Себастьян Аристархович Перейра Сегодня, 13:10
    +1
    Этих "полководцев" надо внести в "Золотой фонд балоболов ВСУ". Ежемесячно назначают "исторические вехи " ,а после хоть трава не расти !
  11. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:10
    +1
    это не война, а какое-то шоу абсурда
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:14
    +1
    Буданов снова заявил о планах ВСУ "освободить" Крым и Донбасс, отбросив российские войска на границы 1991 года.
    Аналогичные обещания были и в ноябре прошлого года. А дальше сплошная "крутизна"
    после того, как будет "освобожден" Донбасс и Крым, Украина создаст "демилитаризованную зону" вдоль своей границы на глубину до 100 км
    Странно, что про танки на Красной площади не упомянул. В данном случае лечение бесполезно, только ампутация.
  13. OldMetall
    OldMetall Сегодня, 13:15
    +1
    Ну должен чоловик свои 30 серебряников отрабатывать. Он ещё не то споет...
  14. Dich
    Dich Сегодня, 13:17
    +7
    Стоит отметить, что это не первые заявления такого рода от Буданова, об "освобождении" Крыма он говорит с прошлого года, постепенно сдвигая сроки все дальше

    Буданов эти сроки озвучил в декабре для New York Times, заявив про весенний контрнаступ без уточнения месяца, так что сроки никто никуда не сдвигал. А про Крым, тоже в декабре, в интервью изданию ЛИГА, Буданов заявил что ВСУ зайдут в Крым в 2023 году с "оружием в руках" не уточняя месяц. Прошу обратить внимание, что прогнозы буданова сбываются.
    Например, Буданов в конце мая заявил, что в августе будет контрнаступ, ну уточнив направление. Просто контрнаступ. В ночь с 27-го на 28-е августа начался отвлекающий удар на Херсонщине, а 1 сентября основной удар на Харьковщине. Чем все закончилось все знают.
    Идем дальше. В первой-второй декаде октября Буданов заявил, что "Херсон будет освобожден к концу ноября". В итоге ВСУ справились к 11 ноября, раньше срока озвученного Будановым. В декабре Буданов сообщил про контрнаступ весной, это было с разницей в несколько дней после того, как Залужный в интервью изданию The Economist озвучил необходимые ББМ для контрнаступа (300 танков, 500 артсистем и 700 бронемашин).
    Начался январь. Под Рождество американцы пообещали 60 Брэдли, в середине февраля они уже приплыли в Польшу, немцы пообещали Мардэры(еще не приехали, проходит на них обучение в Германии), и начались хоть и маленькие, но поставки танков и поверьте, 300 танков к концу апреля точно будут, пусть не все западные, пусть большинство будут модификации Т-72, но будут. И на основании всего выше перечисленного я уверен что контрнаступ весной будет, потому-что ВСУ собирают бронекулак.
    Перечитайте коменты на ВО под этими заявлениями Буданова за май 2022, за октябрь 2022 и за декабрь 2022... Одни шапки летели, как только не обзывали Буданова, и клоуном, и наркоманом с которым Зеля порошком поделился и т.д. Смешно было читать. Вообщем, запомните этот пост, контрнаступ весной будет и в очередной раз сбудутся прогнозы Буданова, каким бы клоуном и наркоманом его не называли.
    1. НиколайДС
      НиколайДС Сегодня, 13:48
      0
      Вообщем, запомните этот пост, контрнаступ весной будет и в очередной раз сбудутся прогнозы Буданова

      Так вроде никто не сомневается, что они попытаются в апреле в контрнаступ, но есть очень большие сомнения в том, что ожидания господина Буданова о Крыме и Донбасе сбудутся. Или вы верите в обратное?
      1. Dich
        Dich Сегодня, 13:51
        0
        Так вроде никто не сомневаются, что он попытаются в апреле в контрнаступ, но есть очень большие сомнения в том, что ожидания господина Буданова о Крыме и Донбасе сбудутся. Или вы верите в обратное?

        Давайте дождемся контрнаступа(не факт что в апреле, я вообще думаю в мае, когда грунт просохнет), а там видно будет что да как.
        PS: И да, о направлении контрнаступа можно только гадать.
  15. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:19
    0
    ну он че хочет то и говорит ему за это не чего не будет ! и это факт !
  16. Shket53
    Shket53 Сегодня, 13:21
    -2
    Балбес Буданов, очень громко пернуть в унитаз....а сделать , это другое
  17. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 13:22
    +1
    Стоит отметить, что это не первые заявления такого рода от Буданова, об "освобождении" Крыма он говорит с прошлого года, постепенно сдвигая сроки все дальше.

    Врет поцкан, как и его предшественники:
  18. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:25
    -1
    Вина за то что мы вынуждены слушать влажные фантазии этого ушлепка лежит на руководстве нашей страны и всевозможных разведслужбах МО. Кое кто у нас забыл, видимо, детство и юность в ленинградских дворах. Там наверняка помимо "если драка неизбежна бей первым" еще говорили "если бьешь, то бей изо всех сил". Ушлепок разрабатывает и курирует все диверсии против РФ и все еще чего то гундит.
  19. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 13:25
    +3
    Можно конечно посмеяться над Будановым. "Освобождение" Крыма с их стороны конечно слышится, как бред умалишеного, но если бы кто то сказал в январе 22 года, что СВО будет проходить так, как сейчас проходит - тоже бы покрутил пальцем у виска..... Ещё ничего не решено и результат может быть не предсказуем.
    1. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 14:27
      0
      Цитата: Владимир М
      но если бы кто то сказал в январе 22 года, что СВО будет проходить так, как сейчас проходит - тоже бы покрутил пальцем у виска

      Я говорю точно то же самое постоянно... но к бредням Буданова это отношения не имеет. Он уже взял обратно Крым, как минимум, два раза! Первый раз - перед новым годом, второй раз, сразу после новогодних праздников.
      Более того, он тут (осенью вроде) назвал российскую мобилизацию - агонией. В то время как собственные 12 (или уже 13?) волн украинской мобилизации он, видимо, считает благом и показателем мощи :))
  20. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:26
    0
    Нормальный приход... Но для них вполне стандартный, там обычно и круче бредят:
  21. garik77
    garik77 Сегодня, 13:28
    0
    Дела сейчас у всу не очень, надо как-то поднять "виру в перемогу", вот и старается. А вообще складывается впечатление, что там каждый из укроначальников активно занимается самоPRом всеми доступными способами. Ну чтобы быть на виду, а то ведь конкуренты сожрать могут и от кормушки отстранить попутно
  22. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 13:33
    +4
    Я бы не относился с высокомерием, к этим чиновникам из Укрорейха. Я бы больше не доверял Пескову ,Шойгу и Конашенкову. Вот эти бред несут ,несопоставимый с хо х лами..
  23. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:37
    0
    Если отбросить эмоции автора, который не назван, то по сути то не сильно и врёт.
    Сказал и про наши успехи, и про их успехи, и про наш "снарядный голод".
    Что Украина вернётся к границам 1991-го года - должность требует такое говорить.
    Как по мне - так лучше бы к границам 1985-го года.
  24. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 13:39
    -1
    Зачем эту чушь публиковать ? Кликбейт новости
  25. Dich
    Dich Сегодня, 13:39
    -2
    Цитата: Всем_Добра
    Зачем эту чушь публиковать ? Кликбейт новости

    В чем эта "Чушь" состоит?
  26. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 13:40
    -1
    Цитата: палестинец
    .. а может игра что бы наши перебросили часть войск на оборону Крыма..

    Почему нет, они ведут активную инфовойну.
    А сами стали стягивать силы к ПМР.
    Там наших миротворцев с гулькин нос, могут смять за короткое время.
    И потянуть тысячи тонн снарядов, мин, и.т.п. на войну против России.

    По хорошему, эти огромные арсеналы нужно было ещё вчера уничтожить (неосторожное обращение с огнём).
  27. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 13:43
    0
    Цитата: fax66
    Уважаемый оптимист Reindeer (Reindeer),
    Выражение «просто слова и балабольство...» я употребил, когда наши коллеги всерьёз принялись обсуждать «перспективы» заявлений украинских руководителей и военначальников...
    - заявлений, которых вам ну очень-очень не хватает от нашего руководства. Я понял, спасибо.
  28. vikie1778
    vikie1778 Сегодня, 13:46
    0

    не принимайте всерьез слова киевских чиновников, они уже 5 месяцев бьются головой о Сватово и Кременную и ничего не добились. Какие надежды возлагаются на Крым?
  29. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 13:46
    0
    Ну да, у шизофреников всегда весной обострение, вот и у этого началось, правда чуть раньше.
  30. Озирис
    Озирис Сегодня, 13:48
    0
    Этого Буданова пора убирать . Поручите это благородное дело кадыровским орлам - у них богатый опыт . Пусть выкрадут, лучше конечно взять и доставить его живым . Думаю, он много знает и расскажет ....
  31. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:51
    0
    Подобные заявления делают для Запада и там их и печатают .Кто серьезно воспринимает его слова ,хотя ...........часть особенно упоротых украинцев реально могут поверить
  32. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:57
    0
    Глава ГУР МО Украины Буданов: Решающие сражения и «освобождение» Крыма начнутся весной этого года

    А у нас ЗамПредСовБез РФ Медведев сказал:
    «В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит Судный день — очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно. Но тем не менее они продолжают провоцировать такими заявлениями общую ситуацию»
  33. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:18
    0
    Что-то же они за зиму скопили по тылам. Фронт почти стоял. Попытка наступления будет, тут и гадать нечего. Нашему ГШ главное подготовиться и разрушить их грандиозные планы. А может перед наступом хорошо "пройтись" по местам дислокации в тылу и при выдвижении на исходные. Посмотрим.
  34. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:19
    0
    Не хвались на рать идучи...
    Это, кстати и нас касается.
  35. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:22
    0
    У него будка всё больше и больше жиром заплывает, что аж пятачок откровенно прорисовывается... Для силовика выглядит странно. Посмотрите на его российского визави - Нарышкина: мужику семьдесят лет - худощавый, поджарый, спортивный. А этому хряку не то, что семьдесят... ему всего 37 лет! И уже - брыли висят, подбородков три, мешки и складки на лице, глаза заплыли жиром как у свиньи! В ТРИДЦАТЬ СЕМЬ!!!
  36. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 14:33
    0
    Завязывал бы он травку курить,а то совсем мозги спекутся.