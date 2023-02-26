Бельмонте: замок специально для кино



Вид на замок Бельмонте

Бывшие с Маккавеем весело осаждали эту крепость в продолжение четырех дней.

Вторая книга Маккавейская, 10:23



Ещё один вид на замок



Ворота в замок



Поистине впечатляющие стены, башни и бастионы…



Замок издали



Ещё одни ворота и башня с машикулями



План замка



Бойница



Вход, украшенный резьбой и гербами



Двор замка



Отхожие места



Вот такие в некоторых комнатах замка лепные стены…



Арсенал. Внутри замка сегодня музей с аудиогидом на четырех языках!



Доспехи на любой вкус



Одна из комнат замка



Салон императрицы Евгении де Монтихо



А это уютная спальная комната



Вид на город со стены замка



Жители города тренируются во владении средневековым оружием у стен замка



При желании город может выставить небольшую армию «настоящих испанских солдат» минувшего времени



Молитва перед боем с массовым отпущением грехов



А пока перед кинокамерами проливается киношная кровь, вокруг замка Бельмонте мирно зреют хлеба!

В Испании каталогизировано более 10 000 замков, но лишь небольшое количество из них сохранилось до наших дней в приемлемом состоянии. Напомним, что слово «замок» происходит от латинского castellun и обозначает мощную постройку, окружённую стенами, башнями и другими укреплениями. История замков восходит к римским фортам, а их строительство в Европе развивалось на протяжении более 1000 лет в течение Средних веков и в начале эпохи Возрождения, и прошло долгий путь от первых сторожевых башен до величественных замков XV и начала XVI веков.Замок Бельмонте, о котором сегодня пойдёт наш рассказ, относится к эпохе Средневековья. Вспоминая бурную историю этой великолепной средневековой крепости, мы должны будем отправиться в 1475-1480 годы, называемые «Войной маркизов». Тогда сторонники двух честолюбивых королев Кастилии, Изабеллы (позже известной как «Изабелла-католичка») и Хуаны (более известной как «Ла Бельтранеха», по имени её отца) оспаривали земли графа Вильены в непрерывных стычках и сражениях. В эпицентре этого конфликта и оказался замок Бельмонте. Но прежде чем речь у нас пойдёт о самом замке, сделаем несколько пояснений. Так, Хуана ла Бельтранеха (1462–1530) была кастильской принцессой, дочерью Хуаны Португальской, жены короля Генриха IV Кастильского. Её отцовство обычно приписывалось фавориту двора Бельтрану де ла Куэва, откуда и её имя. Кортесы Кастилии признали Хуану законной наследницей престола, однако позднее Генрих IV назначил преемником сначала своего сводного брата Альфонсо (ум. 1468), а затем его сводную сестру Изабеллу (позже Изабеллу I). В 1470 году Генрих снова признал Хуану, но когда он умер (1474), трон захватила Изабелла. Сторонники Хуаны обратились за помощью к Альфонсо V Португальскому и устроили его брак с молодой принцессой. После пяти лет борьбы Альфонсо потерпел сокрушительное поражение в битве при Торо (1476), а Изабелла была признана (1479) королевой Кастилии. Хуана удалилась в монастырь в Португалии, но продолжала считать себя королевой и подписывала все документы соответственным образом.Как это всё коснулось жителей города Бельмонте? Ну, они были участниками всех этих драматических событий, вот только… древности своего города им почему-то не хватало. Поэтому, когда в 1976 году при ремонте городской церкви обнаружили часть древней стены, в Бельмонте заговорили о том, что это остатки ещё вестготских строений, то есть продлили срок существования города почти на 6-7 веков. Но других доказательств тому не нашлось, и пришлось бельмонтцам довольствоваться датой 1294, когда о месте под названием Белломонте было первый раз упомянуто в документах сборщиков налогов короля Санчо IV.Но замка возле города всё еще не было… Строительство же его началось во второй половине XV века в 1456 году на холме Сан-Кристобал. А руководил им дон Хуан Пачеко, первый маркиз Вильены, по проекту архитектора Хуана Гваса, получивший на это указание короля Энрике IV. И вот в этом-то замке Энрике IV и прятал свою незаконнорождённую дочь Хуану от нападок кастильской знати. Фактически работы начались в 1457 году и продлились до 1472 года. В 1474 году, когда умер Хуан Пачеко, строительство ещё не было завершено. Хотя это не совсем исторически правильно — первое укрепление, как выяснилось, здесь построили ещё древние римляне, чтобы охранять месторождение золота. В 1324 году кастильцы для охраны дороги в Куэнку здесь тоже построили небольшую крепость.Но поскольку от этих сооружений не осталось ни камня, о них забыли сразу же после окончания строительства нового замка. И вот что интересно, замок построили, и он зажил своей жизнью, а город – своей. В городе возник большой монастырь доминиканцев, и община иезуитов, процветала торговля, а в XVII веке открылся ещё и театр. И всё это время замок, высившийся над городом, так ни разу и не подвергся ни осаде, ни штурму… То есть как военное укрепление оказался совершенно никому не нужным!С XV по XVIII век спокойствие этого места не нарушало ничто, правда, потом была война с Наполеоном, но до разрушений дело не дошло. И именно поэтому и городу, и замку очень повезло: и городские стены, и замок дожили до нашего времени именно в том виде, в каком они и были когда-то построены. Периодически, конечно, их чинили, но это было совсем не то, что восстанавливать разрушенное войной.Сам замок довольно необычен и выделяется своей архитектурой. Прежде всего, он построен в виде равностороннего треугольника, вписанного в шестиугольник оборонительных стен, каждый из шести углов которого укреплён круглой башней, то есть в плане он напоминает звезду и поражает своей красотой и небывалым изяществом. Такие постройки относятся к в мосарабскому стилю, который славится огромными круглыми башнями. На главных воротах замка и сегодня можно разглядеть гербы его первых владельцев – маркизов де ВильенТреугольный двор внутреннего корпуса украшают своды с каминами из резного камня и лепниной в готическо-мавританском стиле. Сами жилые помещения построены из красного кирпича, так что вполне можно сказать, что это даже не столько замок, сколько роскошный дворец в стиле, близком к барокко. Двор замка до сих пор украшают необыкновенные фонтаны, правда, временно не работающие. В целом архитектура Бельмонте очень эклектична, а всё потому, что его строительство пришлось на переходный период от одной эпохи к другой. Просто в годы его строительства суровый аскетизм средневековья уже сменился радостными временами Возрождения. Поэтому здесь есть и мощные оборонительные укрепления, и просторные роскошно обставленные и уютные внутренние помещения.Тем не менее внутреннее убранство замка было выполнено всё ещё в готическом стиле. Красивые арки, расписные потолки, лепнина, потолок часовни с резьбой по дереву до сих пор сохранились, а многое было отреставрировано в конце XIX века.После смерти короля Энрике замок перешёл в полное владение семейства Мануэлес, и здесь поселился Хуан Мануэль, маркиз де Вильен, потомок того самого человека, который руководил строительством замка.В XVII веке в замке появилось семейство Манрике, получившее королевским указом официальный титул маркизов Бельмонте. Эта семейка была баснословно богата, имела несколько прекрасных замков в Испании и в Италии, а также породнилась со многими титулованными фамилиями Европы.Затем долгое время замок был заброшен, и в XIX веке часть замка превратилась в казармы. А другая часть – в тюрьму.Но во второй половине 19-го века замок вновь возвратился к жизни. Наследница рода Вильен, Евгения де Монтихо вышла замуж за французского императора Наполеона III. Она была настолько очарована замком, что сразу же принялась за его восстановление. Почему-то она очень любила свой замок и очень бережно относилась ко всем деталям его интерьера.В процессе реставрации с 1857 по 1870 год замок приобрёл практически первоначальный вид. Но с 1870 года, когда во Франции произошла революция и свергла императора, реставрация была приостановлена.Указом от 3 июля 1931 года замок был включён в список Национального художественного наследия (эквивалент Национального памятника).В настоящее время замок принадлежит герцогу Дома Пеньяранда, потомку герцогини Альбы, и Марии Франциске де Сальсе Портокарреро, сестре Евгении де Гусман. Благодаря сотрудничеству владельцев замка, местного самоуправления и министерства культурного развития, летом 2010 года замок был отремонтирован и открыт для общественности. В настоящее время в замке находится музей. В одном из залов сохранилась мебель и убранство замка, которое сохранила и обновила императрица Евгения.А ещё владельцы замка получают хороший доход от предоставления его в аренду кинематографистам.Впервые этот замок открыл для себя Голливуд ещё в 1961 году, когда возле него были сняты ряд сцен для эпического фильма «Эль-Сид» (режиссер Энтони Манн). После этого там снимали «Властелин колец» (Ральф Бакши, 1978), «Плоть и кровь» (Пол Верховен, 1985), «Безумие любви» (Висенте Аранда, 2001), «Рыцарь Дон Кихот» (Мануэль Гутьеррес Арагон, 2002) и многие другие. Замок периодически перекрашивали, надстраивали, меняли внутри декорации. Ну а жители города Бельмонте пришли в полнейший восторг от возможности участвовать в массовых сценах и зарабатывать на этом деньги.Многие даже хранят дома эрзац-доспехи или реконструкции исторической одежды, ожидая — когда приедет следующий фильм. А в перерывах между съёмками они также весело проводят время: участвуют в рыцарских турнирах, военных поединках и реконструкциях средневековой жизни, причём подобные мероприятия перед замком Бельмонте проводятся несколько раз в год.