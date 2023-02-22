Депутаты Госдумы РФ единогласно проголосовали за приостановку участия России в договоре СНВ-3

Во вчерашнем ежегодном послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин выступил с инициативой о приостановке участия России в договоре, который регулирует количество ядерного оружия РФ и США, а также устанавливает механизмы контроля за ним — ДСНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений).
Причиной такого решения российский лидер назвал фактическое несоблюдение Вашингтоном условий соглашения, касающихся беспрепятственного допуска российских наблюдателей к военным ядерным объектам США. Кроме того, по словам Путина, сторонами договора должны стать две другие страны, входящие в блок НАТО и владеющие ядерным оружием — Великобритания и Франция.
Президент также отметил, что поддерживаемый НАТО киевский режим допустил атаки по местам базирования стратегической авиации ВС РФ, что делает невозможным допуск американских инспекторов на ядерные объекты.
Сегодня стало известно, что Государственная Дума РФ единогласно проголосовала за приостановку участия России в договоре СНВ-3.
Документом приостанавливается действие Договора, заключенного в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении Договора будет принимать Президент РФ. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования
— сообщается в специальном заявлении на сайте ГД РФ.
Комментируя необходимость принятия закона, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что к этому привела недальновидная политика Вашингтона, направленная на эскалацию противостояния с Россией во всех возможных сферах. По его словам, Соединенные Штаты полностью отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, тем самым разрушив архитектуру международной стабильности.
Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия
— считает Володин.
Журналисты, освещающие ход важного голосования, обратили внимание, что все депутаты, которые имеют высшие офицерские звания, пришли на пленарное заседание Госдумы в парадной военной форме.
Уже сегодня закон № 301204-8 «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» будет рассмотрен в Совете Федерации. Соответствующий пункт внесен в сегодняшнего заседания Совфеда. После этого, в случае его утверждения сенаторами (в чем мало кто сомневается), документ поступит на подпись президенту РФ Владимиру Путину.