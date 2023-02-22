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Депутаты Госдумы РФ единогласно проголосовали за приостановку участия России в договоре СНВ-3

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Депутаты Госдумы РФ единогласно проголосовали за приостановку участия России в договоре СНВ-3

Во вчерашнем ежегодном послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин выступил с инициативой о приостановке участия России в договоре, который регулирует количество ядерного оружия РФ и США, а также устанавливает механизмы контроля за ним — ДСНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений).


Причиной такого решения российский лидер назвал фактическое несоблюдение Вашингтоном условий соглашения, касающихся беспрепятственного допуска российских наблюдателей к военным ядерным объектам США. Кроме того, по словам Путина, сторонами договора должны стать две другие страны, входящие в блок НАТО и владеющие ядерным оружием — Великобритания и Франция.

Президент также отметил, что поддерживаемый НАТО киевский режим допустил атаки по местам базирования стратегической авиации ВС РФ, что делает невозможным допуск американских инспекторов на ядерные объекты.

Сегодня стало известно, что Государственная Дума РФ единогласно проголосовала за приостановку участия России в договоре СНВ-3.

Документом приостанавливается действие Договора, заключенного в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении Договора будет принимать Президент РФ. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования

— сообщается в специальном заявлении на сайте ГД РФ.

Комментируя необходимость принятия закона, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что к этому привела недальновидная политика Вашингтона, направленная на эскалацию противостояния с Россией во всех возможных сферах. По его словам, Соединенные Штаты полностью отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, тем самым разрушив архитектуру международной стабильности.

Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия

— считает Володин.

Журналисты, освещающие ход важного голосования, обратили внимание, что все депутаты, которые имеют высшие офицерские звания, пришли на пленарное заседание Госдумы в парадной военной форме.

Уже сегодня закон № 301204-8 «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» будет рассмотрен в Совете Федерации. Соответствующий пункт внесен в сегодняшнего заседания Совфеда. После этого, в случае его утверждения сенаторами (в чем мало кто сомневается), документ поступит на подпись президенту РФ Владимиру Путину.
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Использованы фотографии:
Сайт Госдумы РФ
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12 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:10
    +3
    Нужно увязать действие договора СНВ с враждебными операциями НАТО и США против России...пока они поставляют оружие укронацикам, пока продвигают свои войска к границам России договор анулируется и не возобновлятся до устранения угрозы безопасности для нашей страны...так будет правильней.
    При новых попытках англосаксов нарушения нашей безопасности договор снова должен автоматически анулироваться.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:25
      +3
      Этими договорами мы сами себя загнали в угол в то время как США и блок НАТО расширялся со всех сторон. Поэтому само существование такого договора, при котором Россия не могла ни как повлиять на продолжающиеся все это годы враждебные действия со стороны упомянутых субъектов в отношении России, вызывал и вызывает огромное сомнение и полное непонимание со стороны граждан России.

      На обывательском языке это звучит просто - "Если ты не способен контролировать исполнение договора другой стороной и не имеешь возможности наказать эту сторону ненасильственными действиями нет смысла подписывать такой договор".
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 14:12
    +2
    Запад только изобразил глубокий полуприсяд всвязи с решением Гаранта, им еще надо отчитаться перед избирателями что они долго упрашивали эту взбалмошную Россию, так что ждем к лету испытания ЯО Пентагоном.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 14:25
      +1
      У Байдена выборы на носу... срочно нужны какие успехи для него...будет гопак плясать.
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 14:32
        0
        Цитата: Леха с Андроида.
        У Байдена выборы на носу...

        Он лично их уже проиграл, найдут другую говорящую голову от демократов.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:16
    +3
    Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия
    Осознавать, а тем более анализировать свои действия, которые в итоге к этому привели конечно конгрессмены не будут. По привычке всю ответственность возложат на Россию, что уже и происходит. А вот задуматься все равно придется.
    1. Адрей
      Адрей Сегодня, 14:23
      0
      Цитата: rotmistr60
      Осознавать, а тем более анализировать свои действия, которые в итоге к этому привели конечно конгрессмены не будут.

      Непонятно, что они должны анализировать после заявления нашего МИДа.
      Мог бы его сюда привести, но не хочу заниматься плагиатом. Эту тему раскрыл другой форучанин (donavi49) на ветке ниже, ему и карты в руки hi. А желающие ознакомиться могут сами поискать в сети.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:16
    +1
    Да, после вполне удачной атаки на аэродром стратегической авиации...
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:20
    +3
    Вчера президент говорил о предателях и каре для них.Законодатели,как вы разрешите этот вопрос в нынешнее военное время?А по поводу СНВ3-верно,только еще бы с демонстрацией на полигоне
  6. donavi49
    donavi49 Сегодня, 14:26
    +3
    При этом, СНВ 3 будет соблюдаться:
    ❗️Россия будет соблюдать ограничения СНВ-3 по количеству носителей ядерных боезарядов, продолжится обмен уведомлений – Минобороны РФ

    И аналогичное от МИДа для иностранных посольств:
    "При этом в целях поддержания достаточной степени предсказуемости и стабильности в ракетно-ядерной сфере Россия намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в рамках жизненного цикла Договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ", - подчеркивают в российском МИД.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:26
    +1
    Депутаты Госдумы РФ единогласно проголосовали за приостановку участия России в договоре СНВ-3

    Радует такое редкое единодушие... fellow
    Нужно двигаться дальше...Про возврат к советской системе образования ВВП сказал и намекнул на хорошее в истории...Может нужно пересмотреть итоги приватизации, НДФЛ для супербогатеев...
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:34
    0
    А толку?
    Не вышли же. Многоходовочка для секты трёхдневка.