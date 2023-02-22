Документом приостанавливается действие Договора, заключенного в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении Договора будет принимать Президент РФ. Закон вступает в силу с момента его официального опубликования

Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия