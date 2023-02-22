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Песков рассказал об отношении президента России к Минским соглашениям

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Песков рассказал об отношении президента России к Минским соглашениям

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношении президента России Владимира Путина к Минским соглашениям. По его словам, глава российского государства делал все возможное для их выполнения.

Об этом Песков упомянул в ходе своего интервью для информационного агентства ТАСС.

Он заявил, что Путин много делал для реализации подписанных в Минске договоренностей, в отличие от лидеров других стран-гарантов – Германии и Франции. По словам Пескова, только Россия старалась заставить украинские власти прекратить агрессию против Донбасса и выполнять положения подписанного ими документа.

При этом глава пресс-службы Кремля в ответ на соответствующий вопрос корреспондента отметил, что руководство РФ никогда ранее не публиковало стенограммы заседаний «нормандской четверки» и не намерено этого делать в дальнейшем. А тот факт, что к переговорному процессу, похоже, серьезно относились только в Москве, позже публично признали и Порошенко, и Меркель, и Олланд. Каждый из них упоминал, что подписанный в Минске документ был нужен Киеву, чтобы спокойно и не спеша подготовиться к будущему военному конфликту с Россией.

Говоря о перспективах дальнейших отношений между Москвой и Вашингтоном, Песков заявил, что в ближайшее время никаких контактов между президентами двух стран не планируется. А о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, по словам главы пресс-службы Кремля, в Белом Доме узнали из Послания Путина Федеральному собранию.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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17 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:08
    +4
    Да чего уж теперь, после драки кулаками не машут.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:12
      +6
      Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношении президента России Владимира Путина к Минским соглашениям. По его словам, глава российского государства делал все возможное для их выполнения.


      Да тут хоть делай,хоть не делай,но если их изначально и Украина ,и Запад не планировали исполнять,то эти соглашения изначально были ширмой,за которой шёл реальный процесс подготовки к войне, пшиком.Удивляет почему для нас это стало неожиданностью и почему мы так уверовали в честность и принципиальность Запада?
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 13:23
      +1
      Цитата: Alien From
      Да чего уж теперь, после драки кулаками не машут.

      Вы не правы. Это должно войти красной строкой в историю украинского кризиса. От его начала в 1991 году и до окончания СВО. Уже сейчас надо громко, на весь мир, говорить об этом. Иначе пройдет немного времени и СМИ запада все извратят в истории с Минскими соглашениями.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:28
        +6
        СМИ Запада все извратят в истории с Минскими соглашениями при любом раскладе.Что громко,что не громко заявляй.Или вы в этом сомневаетесь?
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:11
    +12
    Странный вопрос.
    Как может относиться лох, к тому, на чём его развели?..
    Конечно же, он хочет попробовать ещё раз!
    Надеясь, что теперь-то он умный.
  3. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 13:11
    +14
    Минские соглашения - это преступление против русского народа.
    По ним преступно старались засунуть русский народ Донбасса против его воли в состав фашистской Украины!
    И Путин не мог не знать это, согласился добровольно быть соучастником этого преступления.
    А сейчас прикидывается простаком, что его якобы "обманули"
    1. Алексей7777777
      Алексей7777777 Сегодня, 13:27
      +7
      Минские соглашения - это преступление против русского народа.
      Целиком и полностью согласен.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 14:33
      0
      Руководитель государства - в прошлом кадровый разведчик-контрразведчик, у которого помимо МИДа ещё и куча разведывательных организаций в подчинении, и вдруг обманут как наивная гимназистка поручиком Ржевским?!!! Весьма презабавный кунштюк, господа!
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:12
    +6
    Господи, да Меркель и Оланд уже в ОТКРЫТУЮ сообщили для чего подписывали и что НИЧЕГО выполнять не собирались. К чему сейчас вспоминать этот ОДНОСТОРОННИЙ фарс.
  5. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 13:12
    +6
    к переговорному процессу, похоже, серьезно относились только в Москве
  6. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:12
    +10
    У меня иной вопрос....а кто то может назвать хоть одно соглашение России и Запада, которое последний, если ему это выгодно будет , просто бы не выбросил как ненужную бумажку?
    Я вот такого и вспомнить не могу.
    Тогда с чего мы каждый раз прыгаем на одни и те же грабли??
    Обманут раз - позор им.
    Обманут во второй - позор нам!
    Обманут в сто первый - ну кто ж нам доктор!
    И снова - зерновые соглашения, обмен азовцев и тп
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 13:19
    +5
    Без публикации стенограмм заседаний "нормандской четвёрки" нечего об этом и упоминать.
    Годы спустя вещать о том, что АП президента старалась, другие не старались, но вам, электорату, такие документы читать нельзя - это сразу вызывает нездоровый интерес.
    Может там изначально собирались покроить Украину, но не смогли договориться?
    Полностью согласен, что дипломатии публичность может сильно вредить.
    Так, повторюсь, не упоминайте те обсуждения, стенограммы которых публиковать не готовы.
    АП это же не журналисты.
    Не надо размахивать непрозрачным пакетом, утверждая, что в нём чистейшее нижнее бельё.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 13:40
      +1
      Цитата: Fangaro
      Без публикации стенограмм заседаний "нормандской четвёрки" нечего об этом и упоминать.

      Стенограммы имеются у каждой из сторон переговоров.
      Когда это будет им выгодно, - опубликуют западники.
  8. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 13:23
    +6
    Цитата: Ропот 55
    Господи, да Меркель и Оланд уже в ОТКРЫТУЮ сообщили для чего подписывали и что НИЧЕГО выполнять не собирались.

    Таких примеров, не счесть.
    Складывается впечатление, что наши лидеры ходят с закрытыми глазами по полю, где расбросаны грабли.


    Позорный Минск, зерновая сделка, открытое небо, и.т.д., где ещё хитрый Запад не обманывал наших лидеров?

    Пока под ударами укровермахта гибли люди на Донбассе, все мечтали о Минске. Неужели нужно было столько лет пускать слюни.
    Да одного вида Зеленского, на совместном брифинге с Путиным, достаточно для того, чтобы понять- Украина ни при каких условиях не будет выполнять Минские мечты.
  9. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:28
    +5
    Ну ладно бы я верил в договорённости, но во главе государства должны же умные люди стоять?!
    В отставку там никто не собирается по собственному? Нас же натянули по самые гланды и в лицо это сказали.
    Может хватит на Лаврах потчивать?
  10. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 13:39
    +3
    Минский формат случаем не гарантом то был предложен? По сути желание Донбасс вернуть обратно в состав Украины и заморозить там конфликт. Кто понимал что сулят это переговоры уже в 2014 говорил что это передышка для всу, когда у них замаячили реальные проблемы и потеря ещё территорий. Видимо у нас думали что можно договорить с Западом и замириться как есть.
    Ну в общем не стоит забывать что тогда был легитимный президент Янукович и бумага его о вводе РФ войск для помощи разгона майдана.
  11. Кок_Иванов
    Кок_Иванов Сегодня, 14:32
    +1
    Не политик я и в МГИМО не разу не заходил....
    Но кажется мне, что всем бумажкам подписанным с "партнёрами" самое место в гальюне (клозете)...