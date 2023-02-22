Песков рассказал об отношении президента России к Минским соглашениям

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношении президента России Владимира Путина к Минским соглашениям. По его словам, глава российского государства делал все возможное для их выполнения.
Об этом Песков упомянул в ходе своего интервью для информационного агентства ТАСС.
Он заявил, что Путин много делал для реализации подписанных в Минске договоренностей, в отличие от лидеров других стран-гарантов – Германии и Франции. По словам Пескова, только Россия старалась заставить украинские власти прекратить агрессию против Донбасса и выполнять положения подписанного ими документа.
При этом глава пресс-службы Кремля в ответ на соответствующий вопрос корреспондента отметил, что руководство РФ никогда ранее не публиковало стенограммы заседаний «нормандской четверки» и не намерено этого делать в дальнейшем. А тот факт, что к переговорному процессу, похоже, серьезно относились только в Москве, позже публично признали и Порошенко, и Меркель, и Олланд. Каждый из них упоминал, что подписанный в Минске документ был нужен Киеву, чтобы спокойно и не спеша подготовиться к будущему военному конфликту с Россией.
Говоря о перспективах дальнейших отношений между Москвой и Вашингтоном, Песков заявил, что в ближайшее время никаких контактов между президентами двух стран не планируется. А о приостановке участия РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, по словам главы пресс-службы Кремля, в Белом Доме узнали из Послания Путина Федеральному собранию.