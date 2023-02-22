Евгений Пригожин: Несмотря на заявление Минобороны, ситуация с боеприпасами для ЧВК не поменялась

Основатель ЧВК Евгений Пригожин, отвечая на вопрос военкора Владлена Татарского о возможных изменениях в поставке боеприпасов "вагнерам" отметил, что несмотря на заявление Минобороны о поставках боеприпасов, ЧВК ничего не получило. Ситуация не изменилась, подчеркнул он.
По словам Пригожина, ранее Минобороны выписывало боеприпасы не на ЧВК "Вагнер", а на некие подразделения, которые якобы воюют на участке, где ведут бои "вагнеровцы". Делалось это из-за того, что официально ЧВК не существует. Однако после того, как вспыхнул скандал со взятием Соледара, куда Минобороны хотело приписать свои подразделения, совсем не упоминая "музыкантов", у ЧВК появились проблемы.
Куратор "вагнеровцев" подчеркнул, что неоднократно подавал заявки на необходимое количество боеприпасов, но они игнорировались на самом верху. Он заявил, что подпись под такими документами должен ставить или начальник Генштаба Герасимов или сам Шойгу, но ни тот, ни другой этого делать не хотят.
Пригожин в своем ТГ-канале выложил фотографию с телами погибших бойцов "Вагнера" (строго 18+), как он сам утверждает, и заявил, что на сегодняшний день потери у ЧВК в несколько раз больше, потому что нечем прикрывать штурмовиков, идущих в атаку. Там же показана заявка с необходимым количеством боеприпасов и тем, что Минобороны готово выделить.
Ранее в Минобороны заявили, что все заявления о нехватке боеприпасов у ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности, на самом деле "штурмовые добровольные отряды" снабжаются всем необходимым.