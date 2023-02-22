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Евгений Пригожин: Несмотря на заявление Минобороны, ситуация с боеприпасами для ЧВК не поменялась

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Евгений Пригожин: Несмотря на заявление Минобороны, ситуация с боеприпасами для ЧВК не поменялась

Основатель ЧВК Евгений Пригожин, отвечая на вопрос военкора Владлена Татарского о возможных изменениях в поставке боеприпасов "вагнерам" отметил, что несмотря на заявление Минобороны о поставках боеприпасов, ЧВК ничего не получило. Ситуация не изменилась, подчеркнул он.


По словам Пригожина, ранее Минобороны выписывало боеприпасы не на ЧВК "Вагнер", а на некие подразделения, которые якобы воюют на участке, где ведут бои "вагнеровцы". Делалось это из-за того, что официально ЧВК не существует. Однако после того, как вспыхнул скандал со взятием Соледара, куда Минобороны хотело приписать свои подразделения, совсем не упоминая "музыкантов", у ЧВК появились проблемы.

Куратор "вагнеровцев" подчеркнул, что неоднократно подавал заявки на необходимое количество боеприпасов, но они игнорировались на самом верху. Он заявил, что подпись под такими документами должен ставить или начальник Генштаба Герасимов или сам Шойгу, но ни тот, ни другой этого делать не хотят.

Пригожин в своем ТГ-канале выложил фотографию с телами погибших бойцов "Вагнера" (строго 18+), как он сам утверждает, и заявил, что на сегодняшний день потери у ЧВК в несколько раз больше, потому что нечем прикрывать штурмовиков, идущих в атаку. Там же показана заявка с необходимым количеством боеприпасов и тем, что Минобороны готово выделить.

Ранее в Минобороны заявили, что все заявления о нехватке боеприпасов у ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности, на самом деле "штурмовые добровольные отряды" снабжаются всем необходимым.
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60 комментариев
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  1. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:36
    -23
    Вагнер вроде частная контора или я не прав?
    Дело то они делают хорошее, но не бесплатно же, товар-деньги-товар.
    Вобщем не однозначное отношение у меня к Вагнеру, а также к тому, что мы защищаем - народ России - да, Россию - да, "друзей", депутатов, прочих руками вредителей и олигархов - нет, нет, нет!
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 13:41
      +18
      Ощущение такое, что руководство само не понимает, что происходит! Это фиаско уважаемые форумчане.
      1. Колесничий
        Колесничий Сегодня, 13:48
        -19
        Фиаско это когда страна, которая не может сделать свой айфон, ну или хотя бы телевизор, в которой триллион рублей в год только на госзакупах разворовывают со слов президента, начинает считать себя равно США.
        1. topol717
          topol717 Сегодня, 13:52
          +11
          Цитата: Колесничий
          Фиаско это когда страна, которая не может сделать свой айфон,

          Есть только 2 страны которая могут сделать айфон, и США нет в их числе. Это Китай и Ю.Корея.
          только там есть фабрики которые позволяют это все выпускать.
          1. Колесничий
            Колесничий Сегодня, 13:56
            -11
            то есть вы даже не понимаете, что "айфон" это собирательный образ?
          2. Колесничий
            Колесничий Сегодня, 13:59
            -10
            Япония училась у США, Южная Корея у Японии. Демократические капиталистические страны.
            Китай поднялся на западных инвестициях и технологиях.
            Вы не то что за тремя, а за одним деревом не видите леса.
          3. Decimalegio
            Decimalegio Сегодня, 14:11
            +4
            По проекту американской фирмы. Которые для сдерживания затрат и увеличения прибыли производят в Китае. hi
          4. Fabrizio
            Fabrizio Сегодня, 14:33
            0
            И Китай не может сделать Айфон, собрать разработанный в США на фабриках, построенных западными инвесторами может. Но безусловно Китай сделал огромный технологический рывок за последние 30 лет, в большей степени благодаря сотрудничеству с США.
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 13:52
          +10
          Цитата: Колесничий
          начинает считать себя равно США

          как вы уже утомили, вам в шумерии заняться не чем кроме как на рос форумах зависать?
          1. Колесничий
            Колесничий Сегодня, 14:00
            -16
            нам, патриотам России, безусловно есть чем заняться, и мы этим занимаемся.
        3. Игорь Малышев
          Игорь Малышев Сегодня, 13:53
          +12
          Назовите марку современного американского телевизора.
          1. Fabrizio
            Fabrizio Сегодня, 14:33
            -1
            Можно назвать американские технологии которые присутствуют практически в любом телевизоре.
        4. ААК
          ААК Сегодня, 14:22
          +1
          Это Вы наверное про ту, что называют на западе Украиной? Я правильно понял?
      2. vikie1778
        vikie1778 Сегодня, 13:55
        +15
        это гораздо хуже, чем предполагалось изначально, Пригожин только что выступил с разорвавшейся бомбой фотографией своих погибших солдат и документами, доказывающими наличие внутреннего саботажа в отношении вагнеровской логистики.
        1. Sebostyuan
          Sebostyuan Сегодня, 14:31
          +2
          Пригожин много заявил, за два дня. Если всё подитожить получаеться следующее.
          Первое. Шойгу и Герасимов вместо того, чтобы гатовить армию к войне занемались очковтерательством
          и личным обогащением.
          Сейчас прикрывают свои провалы.
          Второе касаемо больше Шойгу. В то время как гибнут солдаты- без угрызения совести, семья- живет прежней раскошной жизнью. Дочь в Дубаях. Зять снимает дебильные тик-токи. Тесть принемает решения сидя в масажном кресле и кушая с золотой посуды.
          Третье. Офицеры на местах - действуют вопреки системе. Есть и такие кто в знак несогласия как Теплинский пишут рапорта об уходе.

          Ps. Не добавлял от себя лично ничего, просто краткая выжимка.
          1. Велизарий
            Велизарий Сегодня, 14:42
            0
            Цитата: Sebostyuan
            Пригожин много заявил, за два дня. Если всё подитожить получаеться следующее.

            Разница между Пригожиным и Шойгу только в том,что он поставил на войну все и в случае поражения ему конец. А вот Шойгу считает иначе.
            Что касается их социально-классового облика и образа действий он совершенно одинаковый.
      3. S.K.Vichyakow
        S.K.Vichyakow Сегодня, 13:59
        +10
        Цитата: Alien From
        Ощущение такое, что руководство само не понимает, что происходит! Это фиаско уважаемые форумчане.

        Почему руководство не понимает? Даже Путин в своём послании сказал, надо прекратить все склоки и недопонимания и двигаться вместе к достижению общей цели (не дословно). Но про ЧВК Вагнер, не сказал ни слова. Выходит именно Шойгу сводит счёты с ЧВК, и удовлетворить свои амбиции, не более. Его ведомство врало, и продолжает изворачиваясь врать.
      4. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 14:14
        +6
        Цитата: Alien From
        Ощущение такое, что руководство само не понимает, что происходит! Это фиаско уважаемые форумчане.

        подпись под такими документами должен ставить или начальник Генштаба Герасимов или сам Шойгу, но ни тот, ни другой этого делать не хотят. Вообщем сливают "Вагнер". Вот только кто Бахмут будет брать завтра, если уйдет сегодня "Вагнер" ? Как всегда повелось на Руси - кто лучше всех работает, кто лучше всех воюет, тех гнобят испокон веков. Нельзя ы России высовываться вперед, заклюют.
      5. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 14:34
        0
        Несмотря на заявление Минобороны, ситуация с боеприпасами для ЧВК не поменялась

        выглядит довольно мерзко... Может поэтому нигде продвижений особых нет, что действуют регуляторы?
    2. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 13:45
      +6
      Предательство...................................................................... Позор России
    3. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 13:48
      +11
      Цитата: 75Сергей
      Вагнер вроде частная контора или я не прав?

      Да да...только почему то эта частная контора как вы говорите решает государственные задачи...причем на порядок эффективнее.
      Зачем этой частной конторе терять столько своих бойцов в частном порядке?
      По моему просто МО очень не нравятся успехи вагнеровцев и их в качестве наказания посадили на общий паек...некрасиво генералы МО себя ведут...очень некрасиво.
      1. vikie1778
        vikie1778 Сегодня, 14:09
        +1
        из официальной телеграммы пригожина правда вскрылась наши гибнут массово посылались на штурмы с недостатком боеприпасов пока шойгу проводит художественные выставки.
        5-й столб жив и здоров.
        [media=http://file:///C:/Users/LaTerraza/Desktop/treason%20g.GIF]
        1. vikie1778
          vikie1778 Сегодня, 14:15
          +2

          вот документ с запросом на боеприпасы, на других фотографиях видно поле из примерно 50 убитых бойцов или более, это будет позорный провал, и западные медиа-стервятники наверняка подхватят его и превратят в цирк.
  2. Vladimirovich_7
    Vladimirovich_7 Сегодня, 13:36
    +9
    Интересно они могут плюнуть и уйти? Пусть министерство обороны и воюет
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 13:46
      +17
      Контракт надо посмотреть. Если Государство в лице МО забило, то...усЁ. Но тогда вместо ЧВК с Пригожином на Артёмовск Мурадова- "Угледарского" ставить придется. what А оно нам надо? Похоже МО заняться нечем, кроме как с "музыкантами" бороться.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 13:46
      +2
      Интересно они могут плюнуть и уйти?

    3. hellman
      hellman Сегодня, 13:50
      0
      отойти-то смогут я думаю, но вы же понимаете к каким последствиям это приведёт?
      1. arthh
        arthh Сегодня, 13:54
        +5
        Пригожин четко сказал никто уходить не будет пока все вагнера не умрут было четко сказано. А потом пусть шойгу в бой идет
    4. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:28
      +1
      Могут и уйти.Возможно.А могут и пойти громить этих господ из МО.Вообще ситуация все более скатывается к истории столетней давности.
  3. Рязанец87
    Рязанец87 Сегодня, 13:38
    +10
    Это фото надо показывать всем, кто про "перемалывание" и "обескровливание" рассказывает. В том числе на этом сайте.
    1. Комментарий был удален.
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 14:00
        +3
        Цитата: Пулково1942
        Это фото надо показывать всем

        Фото не подписано. Тут как с "казнью" - можно назад отыграть.

        Там много чего не подписано...чисто по этическим соображениям...что бы родные и близкие не узнали.
        Это касается не только фотографии...достаточно видео уже с геройской смертью бойцов вагнеровцев...они заслужили к себе уважение.
  4. TAMBU
    TAMBU Сегодня, 13:38
    -8
    Вот интересно ЧВК работает на основании какого-то договора...видимо. Неужели там в договоре обязательства сторон не прописаны? ЧВК она в первую очередь Ч а потому может наверное покинуть позиции или не выполнить условия договора при несоблюдении условий со стороны "заказчика"...в общем там все как то странно организованно...
    1. fax66
      fax66 Сегодня, 13:59
      +11
      О чём вы вообще? Судя даже по официальным сообщениям в новостях, «Вагнер» - единственное подразделение, осуществляющее в последнее время такие масштабные и успешные штурмовые действия (особенно учитывая противодействие ВСУ). И обсуждать сейчас – а кто они такие, законно ли оформлены и сколько получают – это просто низость (другие части ВС РФ тоже не нищебродствуют). А лишать их полставок БП и снабжения, ПОД ЛЮБЫМИ ПРЕДЛОГАМИ, - это саботаж и вредительство. ИМХО
      1. Комментарий был удален.
  5. arthh
    arthh Сегодня, 13:38
    +3
    Потерь как он сказал в пять раз больше и судя по фото снарядов там можно сказать нет
  6. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 13:39
    +5
    Он заявил, что подпись под такими документами должен ставить или начальник Генштаба Герасимов или сам Шойгу, но ни тот, ни другой этого делать не хотят.

    Ну, есть большая вероятность того, что повторяется ситуация с Лапиным. Только теперь на его месте будут другие персоналии.
  7. Сергей985
    Сергей985 Сегодня, 13:40
    +12
    Вот так, в результате чьих то амбиций и обид, гибнут люди. Вообще, слов нет.
  8. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 13:41
    +7
    вроде одно дело делают а МО палки в колеса вставляет !
  9. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 13:42
    -4
    заявки на необходимое количество боеприпасов ... подпись под такими документами должен ставить или начальник Генштаба Герасимов или сам Шойгу

    Нет, не они подписывают. Пригожина куда-то понесло во чисто поле
  10. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 13:48
    +8
    Кому то он наступил на хвост хорошо или разворошил гадюшник. Питерским или мо, а может всем вместе взятым.
  11. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:51
    +3
    На фоне того, что США объявили "Группу Вагнера" транснациональной криминальной организацией и наверняка под это дело выделили бабки возникает вопрос и очень не приятный. "Контрики" только по наркоманам, мамкиным нацикам и по придуркам отмороженным работают или и крупняк под колпаком держат? Хотелось бы что бы держали.
  12. igorra
    igorra Сегодня, 13:55
    +5
    Всегда были генеральские интриги. Были боевые генералы, были и паркетные. От этого не уйдёшь, даже в суровое время Великой Отечественной, при жёстком руководстве Сталина находились такие херои - генералы. Да первую Чеченскую вспомните, с её продажными генералами. А сегодня при нашем либеральном президенте, кого они будут бояться? Жаль, что страдает дело и погибают солдаты.
  13. Geniy Yev
    Geniy Yev Сегодня, 14:00
    +11
    А ведь это государственная измена чистой воды, тут уже народ должен задуматься и задать вопросы кто у нас в МО
  14. Бозон
    Бозон Сегодня, 14:04
    +6
    Пригожин уже грозится и прямо намекает, что передаст все заявки на военное обеспечение в военную прокуратуру и контрразведку.
    1. Дед-дилетант
      Дед-дилетант Сегодня, 14:16
      +2
      Пригожин уже грозится и прямо намекает, что передаст все заявки на военное обеспечение в военную прокуратуру и контрразведку.

      Раз нет взаимопонимания, то так и надо сделать.Вот только сначала сделать, а уже потом рассказывать об этом в СМИ.
    2. Дед Мозай
      Дед Мозай Сегодня, 14:44
      0
      Пригожин уже грозится и прямо намекает, что передаст все заявки на военное обеспечение в военную прокуратуру и контрразведку.
      Удивительно, как эта самая прокуратура и контрразведка сама не заинтересовалась происходящим. Эх, напрасно думал я, что сливы армии России, которые были в чеченскую компанию уже никогда не повторятся, как же я ошибался в людях.
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:08
    +3
    Цитата: Игорь Малышев
    Назовите марку современного американского телевизора.


    Айфон
  16. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 14:08
    +1
    Что там у них за дичь происходит? Одни говорят боеприпасов нет, вторые говорят боеприпасы есть, третьи обещают решить насыщение боеприпасами.

    Раз ситуация тяжёлая, господам вагнера, стоит отступить с занятых позиций и перестать подвергаться излишним потерям. А если противник займёт что-то, так это пусть разбираются те, кто поставил- не поставил боеприпасы.
  17. Vashek
    Vashek Сегодня, 14:10
    +3
    Просто контора Шойгу показывает, кто в доме хозяин. А то, понимаешь, распухли, расхвастались. Вот мы вас за ... и возьмем. Шойгу обиделся, Герасимов расслабляется, а тут лезут с заявками.
  18. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:11
    +1
    Цитата: Колесничий
    нам, патриотам России, безусловно есть чем заняться, и мы этим занимаемся.


    Долго тут не продержитесь.
    Утверждать за патриотов, быстро отвечая на реплики других на ВО - это не то, чем важно заниматься.
    Если Вы на больничном - то ладно.
  19. GOR_XVII
    GOR_XVII Сегодня, 14:16
    +4
    Цитата: 75Сергей
    ...Вобщем не однозначное отношение у меня к Вагнеру, а также к тому, что мы защищаем - народ России - да, Россию - да, "друзей", депутатов, прочих руками вредителей и олигархов - нет, нет, нет!

    То есть вы себя относите к вредителям и олигархам?
    ЧВК Вагнер единственная у нас в стране военная организация, которая может, умеет и главное хочет воевать и имеет при этом множественные успехи. И не только в СВО, но и также в Сирии, ЦАР и в других местах. И умирают они не за деньги, а за престиж страны и за Победу. И никаких денег на это не жалко, хотя не меньшие деньги тратятся на кадровых военных с нулевым результатом.
  20. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 14:21
    -2
    Тут нужно прояснить ситуацию. В реальности есть нехватка боеприпасов. Она порождена тем, что Советское запасы заканчиваются, а собственное производство мизерно. Первыми стали заканчиваться боеприпасы 122 мм (поэтому сейчас Гвоздика весьма редкий гость), сейчас уже подошел черед 152 мм,
    Лимиты очень ограничены, просто раньше от этого страдали прежде всего части НМ ДНР и ЛНР. Они несли от этого большие потери, но на них всем было как-то все равно...
    Теперь же эти ограниченные лимиты перенесли и на Вагнер с соответствующим результатом. Так что Пригожин отчасти прав -эти ограничения носят чисто политическую причину порожденную стремлением перехватить контроль над Вагнером и показать что без МО они ничего не могут.
    Но отчасти и не прав -дадут Вагнеру боеприпасов, ограничат лимиты остальным. Хотя конечно если посмотреть эффективность действий- то лучше бы дали Вагнеру.
  21. korwalol
    korwalol Сегодня, 14:21
    +3
    Дело не в Вагнере, снарядный голод во всей группировке СВО
    1. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 14:42
      0
      А пригожин говорит что все есть и выпуск идёт хороший
  22. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 14:24
    0
    Дайте вагнерам снаряды!
    И плевать на короткий текст комментария
  23. mag nit
    mag nit Сегодня, 14:24
    +1
    Вагнеровцам придётся взять Кремль, а затем уже Артёмовск. МЧСникиков Шойгу иначе не пробьёшь.
  24. Есаул
    Есаул Сегодня, 14:28
    0
    Оленевод походу собрался домой в лондон переезжать в будущем
  25. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 14:32
    0
    Цитата: 75Сергей
    Вагнер вроде частная контора или я не прав? Дело то они делают хорошее, но не бесплатно же

    Любую работу - должны выполнять профессионалы.
    А чем выше у них квалификация, тем должна быть выше и оплата.
    PS. Аналог - государственные и частные предприятия, война для солдат ведь тоже - работа.

    Целью любой войны - не является экономия денег, а только - победа. Для нас - победа России.
  26. Вертолетчик
    Вертолетчик Сегодня, 14:33
    0
    Так мы еще долго будем воевать. Взяли один город Соледар, а победу собрались делить на весь генералитет. А обидчиков не мешало бы на передовую в окоп отправить, там их помирят и обиды уйдут.
  27. Архивариус Вася
    Архивариус Вася Сегодня, 14:40
    0
    Вот она та самая правда которую пытаются замолчать наше гребаное МО, чтоб их там разнесло новыми дальнобойными ракетами нахрен, Герасимов и Шойгу как не пришей к пиз*... рукав, ни на что не способные паразиты, которые не смогли выстроить за год эффективную систему управления и взаимодействия войск.
    Короче, сейчас если не наладится это дело, а все узнают ибо Пригожин молчать не будет, - пойдут потери и как следствие вторая волне мобилизации.
  28. мерцание
    мерцание Сегодня, 14:41
    0
    Евгений Пригожин: Несмотря на заявление Минобороны, ситуация с боеприпасами для ЧВК не поменялась
    Прежде всего, помним что Пригожин ≠ ЧВК Вагнер.
    А то уже большинство считает их чуть ли не синонимами.
    В некоторых случаях доходит до абсурда: на вопрос кто такой Иосиф Пригожин, говорят что основатель ЧВК Вагнер ?!
    Понято, оба Пригожины, оба лысые, оба еврея, но имена то все таки разные.
    ---
    Теперь к теме
    Пригожину уже давно пора или трусы одеть или крестик снять.

    То он во все горло орет, что ЧВК Вагнер полностью НЕЗАВИСИМОЕ от МО подразделение
    то оказывается что они полностью ЗАВИСЯТ от МО.

    Так независимые или зависимые?
    ----
    В очередной раз повторюсь

    Был в ЦСКА такой нападающий Вагнер Лав, очень хороший нападающий.
    Точно не помню с кем играл ЦСКА, но события развивались следующий образом: игра в целом была равная, Акинфеев тащил все мячи, защита ЦСКА стелилась в подкатах, полузащитники ЦСКА перепахивали все поле, и только один игрок Вагнер можно сказать бегал трусцой. Помню, смотрел и все думал, почему Газзаев его не заменит? Шла где то 80 минута матча, счет был 0-0 и тут вдруг Вагнер получил мяч обыграл трех защитников и забил победный гол. Классный гол, заслуга Вагнера была несомненна.
    Вот только думаю, если бы Акинфеев не тащил мячи, а остальные полевые игроки не перепахивали бы поле, то мог гол Вагнера быть для ЦСКА победным?

    Любой кто хоть раз играл в футбол понимает, что победа всегда результат общих усилий.
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    Другими словами, если вдруг сейчас ВС России перестанут оказывать давление на протяжении всего фронта (или и того хуже - обрушат фронт по флангам ЧВК Вагнера), то сильно сомневаюсь что Вагнер (при таком раскладе) не попадет в окружение.
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    Теперь самое главное.
    Самое главное, это постоянные наезды Пригожина на МО России.

    Всем известно изречение, что у России только два союзника это Армия и Флот.
    Так вот Пригожин бьет по Армии во время военной операции.

    Пригожин бьет по опоре государства!
    Бить по опоре государства может либо очень не умный человек, либо ВРАГ.
    Причем делает это очень хитро, прикрываясь погибшими бойцами ЧВК. Т.е. как бы из патриотических позиций.
    А когда пленным украм (которые твоих бойцов убивали) ящик с мандаринами принес об этом не вспоминал?
    На счет патриотических позиций:
    У ЧВК Вагнер и МО России разная степень ответственности перед государством Россия, в конце концов перед народом.
    Ответ перед народом России, перед Историей будет держать Верховный Главнокомандующий и МО России, а не ЧВК Вагнер.
    Так что МО России нет никакого резона, убивать курицу несущую золотые яйца.

    Как работает МО России решать не Пригожину, а Верховному Главнокомандующему.
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    Еще раз помним
    ЧВК Вагнер прекрасные бойцы, низкий им поклон.

    и что Пригожин ≠ ЧВК Вагнер. он всего лишь нанятый управляющий, может быть не лишенный харизмы.