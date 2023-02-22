Послание президента России Федеральному собранию стало главной темой дня в украинском информационном пространстве

Чиновники офиса президента Украины отреагировали на послание президента России Владимира Путина, с которым российский лидер обратился во вторник, 21 февраля, к Федеральному собранию.
В публикации в своем официальном аккаунте в социальных сетях советник офиса Зеленского Михаил Подоляк написал, что в выступлении Путина заметна "неактуальность и растерянность".
Подоляк также добавил, что считает, что Россия в настоящее время находится в "таежном тупике", из которого отсутствует какой-либо выход. Советник офиса Зеленского резюмировал свою публикацию крылатым латинским выражением, гласящим, что "так проходит мирская слава".
В комментарии информационному агентству Reuters Подоляк попытался развить тему, добавив, что, по его мнению, Путин "находится в совершенно другой реальности, где нет возможности вести диалог о справедливости и международном праве".
Известный своими резкими и одновременно абсурдными заявлениями секретарь СНБО Украины Алексей Данилов написал, что у собравшихся в зале Гостинного двора во время послания президента России "мертвые лица". По существу послания Данилов ничего не добавил.
Другие украинские чиновники заявили, что "послание Путина их не интересует", тем не менее давая понять, что не пропустили ни слова.
Послание Путина Федеральному собранию накануне стало главной темой дня в украинском информационном пространстве. Согласно статистике интернет-запросов на территориях, подконтрольных киевскому режиму, тема послания российского президента оказалась на первом месте, значительно опередив конкурентов.
Продолжая терять ежедневно сотни своих военнослужащих, украинские чиновники действительно продолжают жить в своём мирке, где "у России нет ракет", где "украинская армия вот-вот проведёт парад в Москве - с танками на Красной площади". Отсюда и те комментарии послания российского лидера, о которых написано выше.