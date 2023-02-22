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Послание президента России Федеральному собранию стало главной темой дня в украинском информационном пространстве

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Послание президента России Федеральному собранию стало главной темой дня в украинском информационном пространстве

Чиновники офиса президента Украины отреагировали на послание президента России Владимира Путина, с которым российский лидер обратился во вторник, 21 февраля, к Федеральному собранию.


В публикации в своем официальном аккаунте в социальных сетях советник офиса Зеленского Михаил Подоляк написал, что в выступлении Путина заметна "неактуальность и растерянность".

Подоляк также добавил, что считает, что Россия в настоящее время находится в "таежном тупике", из которого отсутствует какой-либо выход. Советник офиса Зеленского резюмировал свою публикацию крылатым латинским выражением, гласящим, что "так проходит мирская слава".

В комментарии информационному агентству Reuters Подоляк попытался развить тему, добавив, что, по его мнению, Путин "находится в совершенно другой реальности, где нет возможности вести диалог о справедливости и международном праве".

Известный своими резкими и одновременно абсурдными заявлениями секретарь СНБО Украины Алексей Данилов написал, что у собравшихся в зале Гостинного двора во время послания президента России "мертвые лица". По существу послания Данилов ничего не добавил.

Другие украинские чиновники заявили, что "послание Путина их не интересует", тем не менее давая понять, что не пропустили ни слова.

Послание Путина Федеральному собранию накануне стало главной темой дня в украинском информационном пространстве. Согласно статистике интернет-запросов на территориях, подконтрольных киевскому режиму, тема послания российского президента оказалась на первом месте, значительно опередив конкурентов.

Продолжая терять ежедневно сотни своих военнослужащих, украинские чиновники действительно продолжают жить в своём мирке, где "у России нет ракет", где "украинская армия вот-вот проведёт парад в Москве - с танками на Красной площади". Отсюда и те комментарии послания российского лидера, о которых написано выше.
Автор:
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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22 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:52
    +1
    А нам какая разница,что они там подумали,послушали,отрыгнули?Это мнения их власть имущих.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:10
      0
      Если послание Президента России Федеральному собранию стало главной темой украинских СМИ значит его там однозначно ждали с нетерпением и может быть даже с надеждой на скорый приход российских войск как войск освободителей.

      Опуская мнения и низкопробные комментарии киевской верхушки, надо сказать, что для населения Украины послание Президента России стало ещё одним подтверждением того, что СВО скоро не кончится и вести переговоры с шутом-наркоманом никто не собирается, поэтому нужно собирать манатки и любым способом уезжать за пределы "любимой" родины.

      Польза от такого послания точно есть даже если оно кому-то и в чём-то не понравилось.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 14:12
        +1
        Польза от такого послания
        Как от козла молока.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:16
        +1
        Да,война(не спецоперация,это-лукавство)надолго,не спорю.По поводу "с нетерпением и надеждой"...После Харьковской,Херсонской области и самого Херсона,нас там уже явно не ждут.
        1. кредо
          кредо Сегодня, 14:35
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Да,война(не спецоперация,это-лукавство)надолго,не спорю.По поводу "с нетерпением и надеждой"...После Харьковской,Херсонской области и самого Херсона,нас там уже явно не ждут.

          Как раз наоборот, особенно по этим областям, в частности.
          Те кто остался вновь убедились в том кем на самом деле являются ВСУ для них и скорей эта оценка не в пользу ВСУ и возглавляемого ими наркомана.
        2. neri73-r
          neri73-r Сегодня, 14:41
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Да,война(не спецоперация,это-лукавство)надолго,не спорю.По поводу "с нетерпением и надеждой"...После Харьковской,Херсонской области и самого Херсона,нас там уже явно не ждут.

          Ждут, просто раскрываться сразу в радушии не будут, подождут окончательных результатов!
  2. Alien From
    Alien From Сегодня, 13:53
    +4
    Ключевая фраза здесь это "послание"!
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:12
      +2
      Что касается Украины, то для них ключевой фразой была вот эта:
      "...Чем более дальнобойные ракеты будут поступать на Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ..."
  3. APASUS
    APASUS Сегодня, 13:54
    +1
    Подоляк также добавил, что считает, что Россия в настоящее время находится в "таежном тупике",

    И у этого тупика только один выход . Сам Запад его продвигает. Может и имело сперва смысл идти и соглашаться на переговоры ,но сейчас уже нет смысла
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:16
      0
      ...Может и имело сперва смысл идти и соглашаться на переговоры ,но сейчас уже нет смысла

      Смысл есть всегда, особенно тогда когда Россия способна осуществлять и контролировать ход их исполнения со стороны противоположной стороны.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:02
    0
    Послание Путина Федеральному собранию накануне стало главной темой дня в украинском информационном пространстве. Согласно статистике интернет-запросов на территориях, подконтрольных киевскому режиму, тема послания российского президента оказалась на первом месте, значительно опередив конкурентов.

    Только на Украине?
    Наверное послание Президента РФ Федеральному собранию ещё не один день будут обсуждать и в других странах.
    И не только политики, но и простые люди. За завтраком, на работе, может даже вечером за ужином.
    То, что послание озвучено - уже хорошо. Т.к. больше внимания привлечёт к России и к тому, о чем Президент России сказал.
  5. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 14:03
    -1
    Другие украинские чиновники заявили, что "послание Путина их не интересует"


    Потому что торопились менять подгузники. sad
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:07
    0
    Путин "находится в совершенно другой реальности, где нет возможности вести диалог о справедливости и международном праве"
    Раздался голос Подоляк из другой реальности где Украина побеждает Россию, все украинцы счастливы, а Европа просится в состав этой "свободной, богатой и счастливой" страны.
    А вот американцы более серьезно отнеслись к выступлению нашего президента, особенно в части приостановки участия в договоре СНВ-3.
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 14:08
    +1
    М да.. весь мир знатно поржал.
    Аж Медведев невыдержал и уснул.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:10
    +4
    Путин признал отказ от советской системы высшего образования ошибкой.
    Так может он когда нибудь и итоги прих̶ватизации признает ошибочными. recourse
  9. igorra
    igorra Сегодня, 14:11
    +1
    Многие у нас в стране ждали не послание, а посыл на ... Ощущение, что у Путина большая куча времени, и народа около миллиарда. Чем отличаются 30ые, когда Сталин призывал пробежать за 10 лет, то что другим не хватит и 50 лет, и сегодня когда мы тоже отстаём и нас снова пытаются смять? И желающих воевать за нас не наблюдается никого. Китай, Корея, Вьетнам, Болгария, и т.д. - ау. Надеюсь это будет уроком для нас, больше ни одной нашей жизни за освобождение других народов. Не будет на земле немцев, евреев, поляков, чехов, прибалтов с грузинами и других всяких англосаксов, нас не должно это больше волновать. А любого призывающего к стенке. Нам важны граждане России и больше никаких исключительных. И закон об этом принять.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 14:13
      0
      Многие у нас в стране ждали не послание, а посыл на ... Ощущение, что у Путина большая куча времени, и народа около миллиарда.
      Таких упоротых все меньше и меньше. Но видимо у кого то выйти из зазеркалья шансов уже нет.
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 14:12
    +1
    Сегодня хорошо по их поводу сказал Евстафьев:"Они обижены на Путина, что он не объявил о намерении убить их всех до последнего - а ведь они так этого ждали".
    И ведь действительно - это не укладывается в ту парадигму, которую чубаки усиленно продвигают. Более того, в своей речи Путин крайне мало говорил о противостоянии с Украиной, логично передвинув это противостояние на уровень Россия-НАТО. И это тоже было обидно таким "суверенным" чубакам :)))
  11. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 14:13
    +1
    Что то мне подсказывает, что никто там и не напрягался. Все все заранее знают. Ничего непредвиденного не предвидиться. Извините за каламбур на серьезную тему. Но уже достало!
  12. Tagan
    Tagan Сегодня, 14:17
    +2
    Цитата: ximkim
    М да.. весь мир знатно поржал.
    Аж Медведев невыдержал и уснул.

    "Весьмир". Вона, чё! Кучка деградирующих персонажей - это далеко не весь мир. Давно пора уяснить.
  13. Daishi
    Daishi Сегодня, 14:21
    -1
    скорее это не послание, а констатация факта, а именно:
    жить лучше Вы не станете
  14. certero
    certero Сегодня, 14:39
    +1
    Главная проблема политика в России - это неспособность признавать свои собственные ошибки. Отсюда невозможности исправления их.
    Начали войну на неверных политических предпосылках, в течение длительного времени не давали никаких ответов на западное поставки оружия всё усиливающиеся и усиливающиеся, теперь пытаются разыграть атомную карту.
    Только для того чтобы сейчас запад испугался одних слов уже мало...