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День защитника Отечества

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День защитника Отечества
фото: © Sputnik / Константин Михальчевский


Сегодня в нашей стране отмечается День защитника Отечества. В последние десятилетия, по устоявшейся традиции, 23 февраля с этим праздником поздравляли всех мужчин, так как гипотетически любой представитель сильного пола может встать на защиту своей Родины.

В то же время, 23 февраля не всегда было неким «обобщенным мужским днем».

Например, с 1922 по 1946 годы в этот день чествовали военнослужащих РККА. С 1946 по 1949 годы праздник отмечала уже Советская армия. С 1949 по 1995 годы это был День Советской армии и ВМФ. До 2006 года дата носила название День защитников Отечества и была приурочена победе РККА над кайзеровскими войсками в 1918 году.

С 2006 года, как уже было сказано выше, 23 февраля превратилось в «день всех мужчин». Между тем, в 2022-м все изменилось.

Сегодня данный праздник снова обрел свой смысл, а мужчины – право считать себя защитниками Отечества. Ведь то, что сейчас происходит на Украине, хоть и называется СВО, но по сути является войной с Западом на выживание.

Уже ни для кого не секрет, что США и их союзники используют Украину, которую возглавляют их прокси, в качестве некого «тарана» против России. Запад уже давно переступил через свои же «табу» и поставляет ВСУ все более смертоносное вооружение, которое ежедневно разрушает мирные города и забирает жизни русских людей.

Наши соотечественники, которые сегодня участвуют в СВО, сражаются за будущее своей страны, своих семей, своей культуры и веры. Именно они являются настоящими защитниками Родины.

С Днем защитника Отечества!
Автор:
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37 комментариев
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  1. Хагакурэ
    Хагакурэ Сегодня, 04:42
    +9
    С Праздником, форумчане! Здоровья всем, духовного , телесного!
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 05:06
      +7
      С праздником всех! Кто служил и служит , здоровья вам! Особенно кто в окопах!
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 06:25
        +2

        https://yandex.ru/video/preview/13269481426006310711
        Песня о России
        Ты припомни, Россия,
        Как все это было:
        Как полжизни ушло
        У тебя на бои,
        Как под песни твои
        Прошагало полмира,
        Пролетело полвека
        По рельсам твоим.

        И сто тысяч надежд
        И руин раскаленных,
        И сто тысяч салютов,
        И стон проводов,
        И свирепая нежность
        Твоих батальонов
        Уместились в твои
        Полсотни годов.

        На твоих рубежах
        Полыхали пожары.
        Каждый год — словно храм,
        Уцелевший в огне.
        Каждый год — как межа
        Между новым и старым.
        Каждый год — как ребенок,
        Спешащий ко мне.

        На краю городском,
        Где дома-новостройки,
        На холодном ветру
        Распахну пальтецо,
        Чтоб летящие к звездам
        Московские тройки
        Мне морозную пыль
        Уронили в лицо.

        Только что там зима —
        Ведь проклюнулось лето!
        И, навеки прощаясь
        Со старой тоской,
        Скорлупу разбивает
        Старуха-планета —
        Молодая выходит
        Из пены морской.

        Я люблю и смеюсь,
        Ни о чем не жалею.
        Я сражался и жил,
        Как умел — по мечте.
        Ты прости, если лучше
        Пропеть не умею.
        Припадаю, Россия,
        К твоей красоте!
  2. палестинец
    палестинец Сегодня, 04:58
    +8
    всех с праздником!!!!! сидим на дежурстве в больнице и вспоминаем армейскую службу))
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 06:27
      +2
      Цитата: палестинец
      сидим на дежурстве в больнице и вспоминаем армейскую службу))

      laughing good скоро смена придёт

      Всех военнослужащих, действующих и в запасе, с праздником!!!
  3. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 05:00
    +8
    Кто не был - тот будет. Кто был - не забудет.

    С праздником нашим всех!
    Для кого как - а для меня покруче, чем Новый год.
    Сегодня я, наверное, напьюсь.
    1. Дмитрий_7
      Дмитрий_7 Сегодня, 05:06
      +3
      Почему "наверное"???
      Как там у "Пикника": "мне сегодня позволено все!"
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 05:08
      +5
      Поддержу! Иногда надо, завтра не болейте!
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 05:36
        +2
        Цитата: ASAD
        Поддержу! Иногда надо, завтра не болейте!

        Открою секрет - кизлярский коньяк надо пить. От него наутро башка не болит.
        1. Хагакурэ
          Хагакурэ Сегодня, 05:42
          +3
          Сейчас и кизлярский сомнительного качества... увы. Еще лет 15 назад хорош был.
        2. faiver
          faiver Сегодня, 05:55
          +2
          От него наутро башка не болит.
          - сие зависит от количества выпитого.... drinks
        3. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 06:06
          +3
          Эх,сейчас бы стопку-другую...Но нельзя,за руль,и на работу.. sad hi
        4. Дмитрий_7
          Дмитрий_7 Сегодня, 06:06
          +1
          "Старый Кёнигсберг" - конченная помойка
        5. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 06:22
          +1
          Цитата: dmi.pris1
          Открою секрет - кизлярский коньяк надо пить. От него наутро башка не болит.

          Открою ещё больший секрет: 30 лет назад был доступен немецкий чистый спирт от которого не болело ничего.

          С Днём Советской Армии и ВМФ всех причастных,
          всех остальных с Днём Защитника Отечества! drinks
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 06:30
            0
            30 лет назад был доступен немецкий чистый спирт от которого не болело ничего.

            Рояль??????
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 05:42
      +4
      Боевой удачи и Победы,ребятам на фронте.Всем остальным-с праздником
    4. Комментарий был удален.
    5. Комментарий был удален.
  4. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 05:04
    +8
    С праздником всех воюющих сейчас , ранее в Афгане , просто в мирное Советское время
    свой автомат на плече положенный срок оттягавших . С нашим праздником ,мужики !
    Egro bibamus!
  5. Дес
    Дес Сегодня, 05:08
    +8
    С праздником! Здоровья, сил и воспоминаний).
  6. igorra
    igorra Сегодня, 05:21
    +7
    Всех служивших и не служивших с праздником! Все мы сейчас защитники, а незащитники смотались за рубеж, бросив семьи и страну. Так что мы за себя и за тех, наложивших в штаны остались.
  7. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 05:21
    +6
    Не могу не присоединиться к поздравлениям форумчан, администрации сайта - Всех защитников с Праздником! Наш Волю к Победе, ни кому не сломить!
  8. Nikoha2010
    Nikoha2010 Сегодня, 05:21
    +6
    С праздником! У жены есть военник (медик), вот так сегодня поздравила! Всем здоровья, берегите себя! И за наши тылы! drinks
    1. Дмитрий_7
      Дмитрий_7 Сегодня, 05:35
      +2
      Шикарная "поляна"!
      С праздником, дай Бог здоровья! drinks
  9. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 05:31
    +3
    С 23 февраля!!! Всех благ, успехов и мирного неба над головой! good drinks
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 05:41
    +5
    С праздником, служивые! Всем здоровья и успехов. Бойцам выполняющим свой долг вернуться домой живыми и с Победой!
  11. faiver
    faiver Сегодня, 05:57
    +4
    Всех защитников и защитниц с праздником drinks Победа будет за нами soldier
  12. Комсомол
    Комсомол Сегодня, 06:00
    +6
    С Праздником,товарищи!
    Здоровья,мира!
  13. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 06:03
    +6
    Всех настоящих Мужчин с праздником! Здоровья вам и вашим родным!
    Не хочется омрачать этот день, поэтому написал с большой буквы!
    Поймете?
  14. Korsar4
    Korsar4 Сегодня, 06:06
    +5
    С Праздником! За сохранение традиций!
  15. север 2
    север 2 Сегодня, 06:13
    +5
    День Защитника Отечества-
    Не просто день календаря.
    А день доблестных людей ,и чести ,
    И жизней ,отданных не зря !

    Всех Вас с Праздником !
  16. АрхиФил
    АрхиФил Сегодня, 06:18
    +4

    Всех форумчан с Праздником!С Днём Советской армии и Военно-Морского флота!
  17. Галеон
    Галеон Сегодня, 06:24
    +3
    С праздником, товарищи!
    Ну и простите меня, кому грубо ответил, обидел или раздосадовал чем. Скоро Пост...
  18. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 06:31
    +2
    С Праздником друзья!!! Всего самого доброго и хорошего.
  19. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 06:32
    +2
    С Праздником, дорогие коллеги! soldier Всех благ и здоровья! drinks

    1. АрхиФил
      АрхиФил Сегодня, 06:37
      +1
      Цитата: Морской Кот
      С Праздником


      Персонально,Константин! drinksС *возвращением*! bully
    2. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 06:41
      0
      Броня крепка, и танки наши быстры,
      И наши люди мужества полны
  20. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:33
    +1
    Родину защищать, это наша слава, это наш долг, будем готовы и будем достойны его.
    С праздником товарищи!!! soldier
  21. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 06:44
    0
    ,
    С Праздником, причастных, особенно парней в СВО!