

фото: © Sputnik / Константин Михальчевский

Сегодня в нашей стране отмечается День защитника Отечества. В последние десятилетия, по устоявшейся традиции, 23 февраля с этим праздником поздравляли всех мужчин, так как гипотетически любой представитель сильного пола может встать на защиту своей Родины.В то же время, 23 февраля не всегда было неким «обобщенным мужским днем».Например, с 1922 по 1946 годы в этот день чествовали военнослужащих РККА. С 1946 по 1949 годы праздник отмечала уже Советская армия. С 1949 по 1995 годы это был День Советской армии и ВМФ. До 2006 года дата носила название День защитников Отечества и была приурочена победе РККА над кайзеровскими войсками в 1918 году.С 2006 года, как уже было сказано выше, 23 февраля превратилось в «день всех мужчин». Между тем, в 2022-м все изменилось.Сегодня данный праздник снова обрел свой смысл, а мужчины – право считать себя защитниками Отечества. Ведь то, что сейчас происходит на Украине, хоть и называется СВО, но по сути является войной с Западом на выживание.Уже ни для кого не секрет, что США и их союзники используют Украину, которую возглавляют их прокси, в качестве некого «тарана» против России. Запад уже давно переступил через свои же «табу» и поставляет ВСУ все более смертоносное вооружение, которое ежедневно разрушает мирные города и забирает жизни русских людей.Наши соотечественники, которые сегодня участвуют в СВО, сражаются за будущее своей страны, своих семей, своей культуры и веры. Именно они являются настоящими защитниками Родины.