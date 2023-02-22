Военное обозрение
Войти Регистрация

Лётчик не справился с манёвром на вираже: в США раскрыли причину крушения F-35С на авианосце Carl Vinson

10
Лётчик не справился с манёвром на вираже: в США раскрыли причину крушения F-35С на авианосце Carl Vinson

Американские лётчики практикуют фигуру пилотажа под наименованием Sierra Hotel - это культурная расшифровка аббревиатуры SH, которую в приемлемой форме можно перевести как «адски сложно». При выполнении данного манёвра самолёт, выходя на разворот на 360 градусов, сбрасывает ход; при этом скорость машины становится ниже скорости выхода шасси, что серьёзно ограничивает время для настройки истребителя к посадке.


Как полагает следствие, неверное выполнение манёвра стало причиной крушения F-35С на борту авианосца USS Carl Vinson, которое произошло 24 января 2022 года.

Как указывается, лётчик, впервые выполнявший данный манёвр, перед виражом вёл машину со скоростью 370-390 узлов, перешёл на форсаж, который отключил через несколько секунд. Он поздно понял, что он не включил бортовую систему помощи, которая даёт возможность контролировать мощность силовой установки при совершении посадки, в результате двигатель перешёл на холостой ход, резкий переход на максимальный форсаж не исправил ситуации.

В итоге самолёту, идущему в ручном режиме, не хватило скорости, он ударился носовой частью о палубу, кронштейн ракеты зацепился за страховочный трос, что привело к вращению машины против часовой стрелки (это дало время экипажу разбежаться). Обломки самолёта ранили пять моряков на корабле, был повреждён оказавшийся рядом EA-18G Growler (ущерб на $2,5 млн), сам истребитель по инерции начал двигаться по палубе со скоростью 150 км/ч, упав в результате в Южно-Китайское море, катапультировавшийся летчик получил травмы.



Этот несчастный случай стал результатом ошибки пилота

- написал командующий 7-м флотом США вице-адмирал Карл Томас, раскрывая итог детального расследования.

Лётчик имел общий налет 650,3 часа, из них 370,7 на F-35C, «был хорошо отдохнувшим, психически здоровым и входил в число лучших младших офицеров второго авиакрыла авианосца». Небо было в основном безоблачным, ветер дул со скоростью 15 узлов на палубе, на море отмечались низкие волны.

Истребитель имел неисправную систему радиоэлектронной борьбы, но в остальном был способен выполнять задачи

- отмечается следствием.

Представитель ВМС сообщил изданию USNI News, что из-за крушения пилот был лишен лётной практики, но всё ещё находится на службе. Следствие рекомендовало авиаторам при использовании манёвра Sierra Hotel прекратить резкий сброс мощности и всегда пользоваться при посадке вспомогательными системами управления дроссельной заслонкой, разработчикам – установить световые индикаторы, отображающие работу данных систем.

Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны США
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:14
    0
    Что за "маневры на виражах" при посадке?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:28
      -2
      А мне вот интересно другое. Если
      Он поздно понял, что он не включил бортовую систему помощи, которая даёт возможность контролировать мощность силовой установки при совершении посадки, в результате двигатель перешёл на холостой ход, резкий переход на максимальный форсаж не исправил ситуации.

      то где же была хвалёная американцами суперсовременная компьютеризация этого "золотого подарка" стоимостью под 100 миллионов зелёных, если она не отследила такой "пустяк".
    2. dauria
      dauria Сегодня, 16:18
      -1
      Что за "маневры на виражах" при посадке?

      Скорей всего чтобы быстро погасить скорость до посадочной конфигурации ( выпуск закрылков , шасси ). Лихо , конечно . И время экономит по сравнению с классической коробочкой и глиссадой.А вот автомат тяги забыл - ну и просела скорость ниже допустимой .Вообще я думал, что они скольжением на глиссаде это делают ручками, а там автоматика.
  2. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 15:17
    +1
    Про дроссельную звслонку - улыбнуло.
    Сколько народа пострадало из-за одного "оленя"! "Минус" один матрасный самолёт - это хорошо!
  3. fiv
    fiv Сегодня, 15:20
    0
    Не запостил - значит не было. Запостил - значит, было. Молодец, иди к особисту, пиши объяснительную. Было бы проишествие в Сан-Диего, посочувствовал бы, а в Южно-Китайском море - в добрый путь, повторяйте есчо!
  4. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 15:24
    0
    Реклама для продажи самолетов этой серии - очень радует! laughing
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:35
    +1
    это дало время экипажу разбежаться
    Автор имел ввиду тех кто находился на верхней палубе? Судя по тому, что пять человек были ранены экипаж разбегался либо медленно, либо не в ту сторону. А вообще-то по построению предложения можно представить, что разбегался весь экипаж авианосца.
    1. dauria
      dauria Сегодня, 16:41
      0
      разбегался либо медленно, либо не в ту сторону.
      Представьте КАМАЗ , который пошёл юзом по льду и прёт , крутясь то ли на тротуар, то ли на встречку . Тут мало кто сообразит , что вообще отпрыгнуть надо . Большинство людей просто замрут как вкопанные. Не убил никого - и то диво.
  6. Магог_
    Магог_ Сегодня, 16:10
    0
    Он поздно понял, что он не включил бортовую систему помощи, которая даёт возможность контролировать мощность силовой установки при совершении посадки
    Можно из этой витиеватой фразы понять, что лётчик перед посадкой не включил автоматику регулирования тяги двигателей, в результате чего скорость упала ниже критической, и самолёт попал в режим "сваливания".
  7. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 16:19
    +1
    Причина, заход выше глиссады, попытка в неё вписаться и как результат превышение вертикальной скорости. Вот здесь то же самое, правда заход в СМУ.