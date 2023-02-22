Ударом ВКС РФ в районе города Сумы поражён цех по производству миномётов и боеприпасов к ним - Минобороны

Российские ВКС нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Сумах, накрыт пункт дислокации иностранных наемников, наступление российских войск продолжается. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.
Российские ВКС нанесли удар по предприятию украинской промышленности в районе города Сумы, где была налажена сборка крупнокалиберных минометов и боеприпасов к ним. В результате удара поражен цех производства и ремонта вооружений. Другие подробности отсутствуют.
В районе Доброволье ДНР поражен пункт управления 72-й ОМБр ВСУ, а в районе населенного пункта Мемрик - под удар попал пункт временной дислокации иностранных наемников.
На основных направлениях продолжаются бои, больших изменений пока нет. На Купянском ВСУ попали под удар в районе Новоселовское ЛНР и Масютовка Харьковской области. Потери - свыше 40-ка человек личного состава и два пикапа. На Красно-Лиманском продолжается наступление войск группировки "Центр", нанесено поражение противнику в районах Стельмаховка, Невское ЛНР и Ямполовка ДНР. Здесь потери у ВСУ значительно больше: более 135-и всушников, боевая машина пехоты, четыре броневика, две САУ "Гвоздика" и одна гаубица Д-20.
На Донецком продолжаются успешные наступательные действия. Как утверждают в Минобороны, наступают штурмовые добровольческие отряды (ЧВК "Вагнер"), которых поддерживают подразделения тульских десантников, штурмовой авиации ВКС России, а также артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск. Здесь потери ВСУ составили до 250-и убитыми и ранеными, пять броневиков, шесть автомобилей и гаубица Д-20. В районе Катериновки уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.
На Южно-Донецком направлении артиллерией нанесено поражение противнику в районах Угледара и Пречистовки. В результате уничтожено до 65-и всушников, одна БМП, два броневика, два пикапа, гаубица Д-20 и гаубица Д-30. На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы Д-30. В районах Антоновка и Чернобаевка поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.