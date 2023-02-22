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Ударом ВКС РФ в районе города Сумы поражён цех по производству миномётов и боеприпасов к ним - Минобороны

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Ударом ВКС РФ в районе города Сумы поражён цех по производству миномётов и боеприпасов к ним - Минобороны

Российские ВКС нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Сумах, накрыт пункт дислокации иностранных наемников, наступление российских войск продолжается. Об этом говорится в новой сводке Минобороны.


Российские ВКС нанесли удар по предприятию украинской промышленности в районе города Сумы, где была налажена сборка крупнокалиберных минометов и боеприпасов к ним. В результате удара поражен цех производства и ремонта вооружений. Другие подробности отсутствуют.

В районе Доброволье ДНР поражен пункт управления 72-й ОМБр ВСУ, а в районе населенного пункта Мемрик - под удар попал пункт временной дислокации иностранных наемников.

На основных направлениях продолжаются бои, больших изменений пока нет. На Купянском ВСУ попали под удар в районе Новоселовское ЛНР и Масютовка Харьковской области. Потери - свыше 40-ка человек личного состава и два пикапа. На Красно-Лиманском продолжается наступление войск группировки "Центр", нанесено поражение противнику в районах Стельмаховка, Невское ЛНР и Ямполовка ДНР. Здесь потери у ВСУ значительно больше: более 135-и всушников, боевая машина пехоты, четыре броневика, две САУ "Гвоздика" и одна гаубица Д-20.

На Донецком продолжаются успешные наступательные действия. Как утверждают в Минобороны, наступают штурмовые добровольческие отряды (ЧВК "Вагнер"), которых поддерживают подразделения тульских десантников, штурмовой авиации ВКС России, а также артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск. Здесь потери ВСУ составили до 250-и убитыми и ранеными, пять броневиков, шесть автомобилей и гаубица Д-20. В районе Катериновки уничтожен склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении артиллерией нанесено поражение противнику в районах Угледара и Пречистовки. В результате уничтожено до 65-и всушников, одна БМП, два броневика, два пикапа, гаубица Д-20 и гаубица Д-30. На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две гаубицы Д-30. В районах Антоновка и Чернобаевка поражены склады боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны.

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6 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 14:31
    +1
    В сводках МО РФ очень редко упоминаются уничтоженные танки ВСУ, притом что уничтожается много колёсной техники.
    Не понятно то ли мы их все уничтожили то ли ВСУ бережёт их для контрнаступления.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:39
      0
      Не понятно то ли мы их все уничтожили

      похоже танков советского производства у ВСУ осталось очень мало
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:35
    0
    Ударом ВКС РФ в районе города Сумы поражён цех по производству миномётов и боеприпасов к ним - Минобороны

    В одном цеху и производство миномётов и производство боеприпасов к собираемым минометам???
    Вот не верю!
    Как бы ни было плохо у врага с помещениями, с оборудованием, но в одном корпусе всё делать... Не верю!
    Считать врага за дурака может дорого оказаться.

    И опять нет автора. ИИ пишет новости, что ли?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:42
      0
      ...Как бы ни было плохо у врага с помещениями, с оборудованием, но в одном корпусе всё делать... Не верю!...

      Ну, во-первых, ствол миномёта и болванку для снаряда могут вытачивать в одном цеху только на разных станках. Никакого противоречия здесь нет.

      А во-вторых, никто и не утверждает, что в Сумы прилетел один "гостинец". Более мелкие подробности любой операции никто раскрывать не будет.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:39
    0
    Ударом ВКС РФ в районе города Сумы поражён цех по производству миномётов и боеприпасов к ним - Минобороны
    . Что на данном этапе противостояния ОЧЕНЬ ВАЖНО? Эффективная работа всех разведывательных служб армейских и прочих!!! Соответственно, оперативное реагирования на полученные развед данные!
    Это направление боевого процесса необходимо развивать, наращивать и не жалеть на это никаких средств, ресурсов и прочее, прочее....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:41
    0
    ВКС нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Сумах, накрыт пункт дислокации иностранных наемников
    Всегда радуют удары по пунктам дислокации наемников, которые не должны себя спокойно чувствовать круглосуточно. И цех по производству минометов тоже достойная цель.