Военное обозрение
Войти Регистрация

Bloomberg: Экспорт российской нефти и мазута в Китай вырос до рекордного уровня

8
Bloomberg: Экспорт российской нефти и мазута в Китай вырос до рекордного уровня

Отказ Запада импортировать российские энергоресурсы компенсируется за счёт растущих экономик Азии и особенно Китая.

Как отмечает американское информационное агентство Bloomberg, поставки сырой нефти и мазута из России в Поднебесную бьют всё рекорды. Резкий рост поставок российских энергоресурсов в Китай связан с набирающей обороты после пандемии COVID-19 китайской экономикой, пишет издание.

Напомним, что Китай является крупнейшим в мире импортёр энергоносителей и торговля с ним очень важна для России на фоне западных санкций. Следует отметить, что и Китай получает огромную выгоду, так как может развивать свою экономику за счет дешёвых энергоносителей из России.

Согласно данным аналитической компании Kpler, в прошлом месяце поставки российской нефти и нефтепродуктов в Китай достигли высшей точки с момента начала СВО на Украине и побили рекорд 2020 года. В январе поставки нефти и мазута в Китай достигли 1,66 млн баррелей в день. А в 2020 году эта цифра была в районе 1,4 млн баррелей в сутки.

Bloomberg отмечает, что если раньше основные поставки шли на частные нефтеперерабатывающие заводы Поднебесной, то теперь к этому процессу активно подключились и государственные перерабатывающие предприятия, которые ранее старались воздерживаться из-за боязни негативной реакции со стороны Вашингтона.

Рекордный рост закупок энергоресурсов Китаем говорит о том, что китайская экономика ускоренно восстанавливается после коронавирусной пандемии, считают авторы издания.
Автор:
Использованы фотографии:
www.sonar2050.org
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 15:18
    +2
    Если бы простые граждане России получали дивиденды от продажи нефти по программам, как например в США (штат Аляска), ОАЭ или Катаре, новость было бы очень интересной.
    А так остается только порадоваться за «тех парней»…
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:25
      -3
      ...А так остается только порадоваться за «тех парней»…

      Да не переживайте.
      Ценность информации от Блумберг и им подобных равно исключительно нулю, при том что она ни чем не подтверждается.
      Просто англосаксы всегда не ровно дышат ко всем тем, кто ни под их контролем и кто им не отстёгивает мзду в виде зелёных фантиков.
  2. wanna
    wanna Сегодня, 15:27
    -1
    Это плохая новость. Как китаец, я чувствую, что будут комментарии о том, что Китай грабит Россию и "разграбление горящего дома".
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:31
      0
      Цитата: wanna
      Это плохая новость. Как китаец, я чувствую, что будут комментарии о том, что Китай грабит Россию и "разграбление горящего дома".

      Для китайца Вы очень хорошо пишите по русски. Может быть Вы с Украины.
    2. ASAD
      ASAD Сегодня, 15:33
      0
      Ну грабить может и не грабите, но и по рыночной цене не спешите покупать. Цены газ поставляемый в Китай сильно не афишируют. Стесняются наверное.
      1. wanna
        wanna Сегодня, 15:58
        0
        Ну грабить может и не грабите, но и по рыночной цене не спешите покупать.


        Китай покупает газ у России по постоянному 30-летнему долгосрочному контракту, с уступками для премиального клиента, это совершенно нормально, точно так же, как вы экспортируете газ в Европу.







        Кстати, газовые контракты и уступки были заключены еще до начала войны с Украиной.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:27
    -1
    Рекордный рост закупок энергоресурсов Китаем говорит о том, что китайская экономика ускоренно восстанавливается после коронавирусной пандемии
    А это очень беспокоит американцев, как и то, что Россия продолжает зарабатывать на своих энергоресурсах.
  4. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:48
    +3
    Тридцать пять лет визжали что Запад наш партнёр. Перевели туда триллионы долларов себе на старость. Ну и внучкам с внучками. Получили пинище от своих дорогих партнёров и конфискацию бабла. Теперь вторая серия с китаёзами. Теперь они дорогие партнёры, теперь всё им по дешёвке. Ничего нового.