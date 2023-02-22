Bloomberg: Экспорт российской нефти и мазута в Китай вырос до рекордного уровня

Отказ Запада импортировать российские энергоресурсы компенсируется за счёт растущих экономик Азии и особенно Китая.Как отмечает американское информационное агентство Bloomberg, поставки сырой нефти и мазута из России в Поднебесную бьют всё рекорды. Резкий рост поставок российских энергоресурсов в Китай связан с набирающей обороты после пандемии COVID-19 китайской экономикой, пишет издание.Напомним, что Китай является крупнейшим в мире импортёр энергоносителей и торговля с ним очень важна для России на фоне западных санкций. Следует отметить, что и Китай получает огромную выгоду, так как может развивать свою экономику за счет дешёвых энергоносителей из России.Согласно данным аналитической компании Kpler, в прошлом месяце поставки российской нефти и нефтепродуктов в Китай достигли высшей точки с момента начала СВО на Украине и побили рекорд 2020 года. В январе поставки нефти и мазута в Китай достигли 1,66 млн баррелей в день. А в 2020 году эта цифра была в районе 1,4 млн баррелей в сутки.Bloomberg отмечает, что если раньше основные поставки шли на частные нефтеперерабатывающие заводы Поднебесной, то теперь к этому процессу активно подключились и государственные перерабатывающие предприятия, которые ранее старались воздерживаться из-за боязни негативной реакции со стороны Вашингтона.Рекордный рост закупок энергоресурсов Китаем говорит о том, что китайская экономика ускоренно восстанавливается после коронавирусной пандемии, считают авторы издания.