Военное обозрение
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Два американских СМИ заочно поспорили по поводу якобы испытания ракеты «Сармат» во время визита Байдена в Киев

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Два американских СМИ заочно поспорили по поводу якобы испытания ракеты «Сармат» во время визита Байдена в Киев

Вчера состоялись знаковые выступления лидеров России и США, которые не обошли вниманием, пожалуй, ни одно издание во всем мире. В ежегодном послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин, в частности, сообщил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов. По его словам, документ был подготовлен еще неделю назад.


И хотя президент РФ не раскрыл деталей указа, военные эксперты предположили, что речь идет о новейших комплексах с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».

Не обошлось и без конспирологических, а вернее, пропагандистских публикаций в западных СМИ, явно нацеленных на дискредитацию военного потенциала России. Два солидных американских информационных издания даже заочно поспорили на предмет проведения ВС РФ испытания ракеты «Сармат», якобы приуроченного к визиту Байдена в Киев, который состоялся как раз накануне обращения Владимира Путина к Федеральному собранию РФ.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил о якобы неудачном испытании российской межконтинентальной ракеты «Сармат» во время посещения президентом США украинской столицы.

По словам официальных лиц, испытание тяжелой ракеты «Сармат», прозванной на Западе «Сатана-2» и способной доставлять несколько ядерных боеголовок, потерпело неудачу

— говорится в сообщении телеканала.

Один из чиновников рассказал журналистам, что Москва предупредила Вашингтон через деконфликтные линии о запуске ракеты. Второй чиновник отметил, что Соединенные Штаты не рассматривают запуск «Сармата» как эскалацию со стороны РФ. При этом оба источника назвали пуск ракеты неудачным, в противном случае, считают они, Владимир Путин обязательно рассказал бы об этом в послании Федеральному собранию.

Однако позже эту информацию опровергло американское агентство Bloomberg. Там, опять же со ссылкой на некоего американского чиновника сообщили, что никакие пуски МБР в этот день российской стороной не проводились.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов по поводу опубликованной в американских СМИ информации о неудачном испытании «Сармата», заявил, что он не может комментировать эту ситуацию, так как она находится в компетенции Минобороны РФ.

Очень уж хочется американским пропагандистам, вслед за их киевскими коллегами, чтобы у России все-таки «закончились» все ракеты. Особенно такие, столь пугающие западных политиков и обывателей, как «Сатана-2».
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 15:09
    +6
    Постоянно удивляюсь способности отечественных СМИ и некоторых отечественных авторов статей писать взаимоисключающие вещи - утверждать что СиЭнЭн и Блумберг являются солидными и авторитетными СМИ и тут же критиковать их низкопробные статьи.

    Как то нужно определится, что бы не попадать в глупое положение, - либо американские СМИ обычные для нас и никаким авторитетом для нас не обладают либо отечественные СМИ и авторы занимаются попугайством и повторяют те характеристики которые дают американским СМИ сами же американцы и их прихлебатели.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 15:22
      +2
      Как то нужно определится, что бы не попадать в глупое положение, - либо американские СМИ обычные для нас и никаким авторитетом для нас не обладают либо отечественные СМИ и авторы занимаются попугайством и повторяют те характеристики которые дают американским СМИ сами же американцы и их прихлебатели.

      Ничего личного. Просто бизнес

      Журналистам платят за количество строк и количество читателей. Поэтому сейчас СМИ во всем мире превратились в "информационную помойку". Понятие "мораль" и "профессиональная честь" для современных журналюг - пустой звук.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:19
        0
        Цитата: Дилетант
        Понятие "мораль" и "профессиональная честь" для современных журналюг - пустой звук.

        КАк сейчас везде - "Кто платит, тот и заказывает музыку". Время "независимых" СМИ прошло, все работают на кого то, или из под кого то. Может в 19-м веке и было, что то похожее, но сейчас мир империализма не может позволить себе такой роскоши.
        Олесь Бузина писал правду, но фашистский режим быстро его убрал, а все западные СМИ сделали вид, что не заметили.
  2. KCA
    KCA Сегодня, 15:17
    +1
    Смысл просто так запускать серийные ракеты "Сармат", они не 5 копеек стоят, года через два-три для проверки готовности ещё допускаю
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:22
    +1
    Телеканал CNN
    Это то издание, которое трубило о вмешательстве русских в выборы, называло Трампа чуть ли не российским агентом, а позднее со смаком писало о изнасилованных украинках и ударах по роддомам? Это издание конечно "достойно" веры особенно в предоставленной информации полученной от "официальных лиц". А вот другое издание набралось смелости и
    эту информацию опровергло
  4. АналитикИТ
    АналитикИТ Сегодня, 16:18
    +1
    "Ну вот! Не взлетел сармат, значит неудачный пуск. А то что не планировался пуск - это все отговорки." - Примерно так работают западные СМИ