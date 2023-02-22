Два американских СМИ заочно поспорили по поводу якобы испытания ракеты «Сармат» во время визита Байдена в Киев

По словам официальных лиц, испытание тяжелой ракеты «Сармат», прозванной на Западе «Сатана-2» и способной доставлять несколько ядерных боеголовок, потерпело неудачу

Вчера состоялись знаковые выступления лидеров России и США, которые не обошли вниманием, пожалуй, ни одно издание во всем мире. В ежегодном послании Федеральному собранию РФ президент Владимир Путин, в частности, сообщил, что подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов. По его словам, документ был подготовлен еще неделю назад.И хотя президент РФ не раскрыл деталей указа, военные эксперты предположили, что речь идет о новейших комплексах с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».Не обошлось и без конспирологических, а вернее, пропагандистских публикаций в западных СМИ, явно нацеленных на дискредитацию военного потенциала России. Два солидных американских информационных издания даже заочно поспорили на предмет проведения ВС РФ испытания ракеты «Сармат», якобы приуроченного к визиту Байдена в Киев, который состоялся как раз накануне обращения Владимира Путина к Федеральному собранию РФ.Телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил о якобы неудачном испытании российской межконтинентальной ракеты «Сармат» во время посещения президентом США украинской столицы.— говорится в сообщении телеканала.Один из чиновников рассказал журналистам, что Москва предупредила Вашингтон через деконфликтные линии о запуске ракеты. Второй чиновник отметил, что Соединенные Штаты не рассматривают запуск «Сармата» как эскалацию со стороны РФ. При этом оба источника назвали пуск ракеты неудачным, в противном случае, считают они, Владимир Путин обязательно рассказал бы об этом в послании Федеральному собранию.Однако позже эту информацию опровергло американское агентство Bloomberg. Там, опять же со ссылкой на некоего американского чиновника сообщили, что никакие пуски МБР в этот день российской стороной не проводились.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов по поводу опубликованной в американских СМИ информации о неудачном испытании «Сармата», заявил, что он не может комментировать эту ситуацию, так как она находится в компетенции Минобороны РФ.Очень уж хочется американским пропагандистам, вслед за их киевскими коллегами, чтобы у России все-таки «закончились» все ракеты. Особенно такие, столь пугающие западных политиков и обывателей, как «Сатана-2».