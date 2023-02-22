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Президент Украины Зеленский в июле планирует посетить саммит НАТО в Вильнюсе

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Президент Украины Зеленский в июле планирует посетить саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично посетить саммит военного блока НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.


Как сообщил посол Украины в Литве Петр Бешта в комментарии прибалтийскому информационному агентству BNS, украинская делегация во главе с Зеленским надеется получить приглашение для участия в мероприятии, необходимое для представителей стран, не являющихся членами НАТО.

Также украинский посол выразил надежду на кардинальное изменение ситуации, связанной с вооруженным конфликтом на Украине. На грядущем саммите предполагается рассмотреть гипотетическое вступление Украины в НАТО, которое, однако, может произойти лишь после окончания боевых действий.

Однако, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в настоящее время для альянса приоритетной целью является не членство Украины в военном блоке, а оказание ей военной поддержки, чтобы обеспечить ей победу над Россией. Столтенберг также отметил, что НАТО должен быть готов к длительному военному противостоянию с Россией.

Также сообщается, что руководство военного блока полагает, что в ходе послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин дал понять, что готов к глобальному противостоянию. На прошедшей в Брюсселе встрече между министром иностранных дел Украины, главой дипломатии Евросоюза и генсеком НАТО сторонами была заключена договоренность об увеличении объемов и снижении сроков поставок вооружений украинской армии.

Отметим, что российские власти неоднократно заявляли о том, что поставки западными странами оружия и боеприпасов в зону украинского конфликта лишь способствуют дальнейшей эскалации, а поставляемая техника является законной целью для ударов российской армии.
Автор:
Использованы фотографии:
president.gov.ua
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10 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 15:00
    0
    Ошибочку мы в своё время допустили очень неприятную, когда отдали славянский город Вильно под размещение столицы жмути.
    Сейчас бы сами там проводили нужные нам мероприятия, а не позволяли поганым ходить по нашей земле.
  2. KCA
    KCA Сегодня, 15:00
    0
    Я планирую в июле посетить курорты Мальдивских островов, жалко, что только я это планирую и денег у меня нет
    1. Berkut752
      Berkut752 Сегодня, 15:16
      0
      А хотите, я пенсионную прибавку вам отдам. Ну конечно не всю, а скажем рубликов 500.
      https://yandex.ru/video/preview/12466439978340394959
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 15:01
    0
    украинская делегация во главе с Зеленским надеется получить приглашение для участия в мероприятии, необходимое для представителей стран, не являющихся членами НАТО.


    Надеется что хозяин позовёт и почешит под ухом,а может и кость даст с барского стола.Но это не точно.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 15:01
    0
    Нельзя объять необъятное.
    И дважды войти в одну реку.
    А вернуться в освобожденный русский город киев может только агент нарышкина
  5. тополь 7
    тополь 7 Сегодня, 15:03
    +2
    сначала- дожил бы зелепукин. а потом посмотрим.....
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 15:26
      0
      Цитата: тополь 7
      ....дожил бы зелепукин. а потом посмотрим.....

      Пора ему к земле готовиться а не вести светскую жизнь! То туда поедет, то сюда! То у себя высших гостей принимает! Тьфу. am Лишить бы negative negative negative его этой возможности
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:08
    0
    Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично посетить саммит военного блока НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля
    Сегодня какое же НАТОвское или европейское мероприятие и без Зеленского. Хоть по видеосвязи но обязателен, как шампанское на Новый год. А еще он планирует к маю вернуть Донбасс и Крым... До этого междоусобчика пять месяцев, а он уже запланировал.
  7. DenD
    DenD Сегодня, 15:20
    0
    Зеля, пусть сначала доживёт до июля. А то с его "шалостями, привычками и друзьями", каждый день может стать последним.
  8. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 16:38
    0
    Размечтался олух. При таких идиётах как Бидон, Столтенберг и Баррель, в июле, может статься так, что в вильнюсской воронке уже можно будет добывать янтарь открытым способом и ссыпать ненужный грунт в брюссельский разлом.