Президент Украины Зеленский в июле планирует посетить саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично посетить саммит военного блока НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
Как сообщил посол Украины в Литве Петр Бешта в комментарии прибалтийскому информационному агентству BNS, украинская делегация во главе с Зеленским надеется получить приглашение для участия в мероприятии, необходимое для представителей стран, не являющихся членами НАТО.
Также украинский посол выразил надежду на кардинальное изменение ситуации, связанной с вооруженным конфликтом на Украине. На грядущем саммите предполагается рассмотреть гипотетическое вступление Украины в НАТО, которое, однако, может произойти лишь после окончания боевых действий.
Однако, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в настоящее время для альянса приоритетной целью является не членство Украины в военном блоке, а оказание ей военной поддержки, чтобы обеспечить ей победу над Россией. Столтенберг также отметил, что НАТО должен быть готов к длительному военному противостоянию с Россией.
Также сообщается, что руководство военного блока полагает, что в ходе послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин дал понять, что готов к глобальному противостоянию. На прошедшей в Брюсселе встрече между министром иностранных дел Украины, главой дипломатии Евросоюза и генсеком НАТО сторонами была заключена договоренность об увеличении объемов и снижении сроков поставок вооружений украинской армии.
Отметим, что российские власти неоднократно заявляли о том, что поставки западными странами оружия и боеприпасов в зону украинского конфликта лишь способствуют дальнейшей эскалации, а поставляемая техника является законной целью для ударов российской армии.