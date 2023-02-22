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ФСБ предотвратила диверсию на участке железной дороги в Нижневартовске

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ФСБ предотвратила диверсию на участке железной дороги в Нижневартовске

В Нижневартовске сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) сорвали планы по организации диверсии на участке Свердловской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Тюменской области.


Как известно на данный момент, спецслужбами была получена оперативная информация о готовящейся диверсии. Благодаря успешным действиям оперативников, с поличным был задержан местный житель. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

О задержанном известно, что мужчина выступал против специальной военной операции на Украине по идейным соображениям. Он собирался совершить поджоги и некоторые иные действия, чтобы испортить релейные металлические шкафы для размещения специального оборудования на перегонах и железнодорожных станциях.

Житель Нижневартовска подготовился к диверсии обстоятельно: он приобрел необходимые для поджогов средства и направился на тот участок Свердловской железной дороги, где планировал совершить преступление. Но его опередили оперативники: неудавшийся диверсант был задержан с поличным. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 281 УК РФ. Максимальное наказание за диверсию в России составляет двадцать лет лишения свободы, по инкриминируемой мужчине части статьи – до пятнадцати лет лишения свободы.

Отметим, что это не первая попытка совершения диверсий на российской железной дороге. Ранее подобные попытки фиксировались в других регионах страны. Например, недавно за попытку совершить диверсию на железной дороге в Пензенской области были задержаны несколько подростков. В Подмосковье органы ФСБ задержали троих восьмиклассников, которые также планировали совершить диверсию за обещанное им некими лицами вознаграждение.
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10 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 14:57
    +1
    Международный право или правила есть?
    А кто их соблюдает? Мы право соблюдаем, а правила не признаем - жд ухрии еще работает? Или лишняя железяка? Пора бы и мосты по сбручу положить
  2. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 14:58
    +1
    думаю это не последний диверсант, и предатель..
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:15
      0
      Цитата: Борис Иванов
      думаю это не последний диверсант, и предатель..

      Это верно, жаль что многие удрали за границу и гадят от туда, хотя некоторая часть ещё здесь сидит.
      Есть предложение для депутатов госДумы и Правительства России принять поправки к закону о направлении диверсантов на работы по прокладке СШП, поскольку там работы приостановили хотя нужда в пути сохраняется.
      Пусть трудом занимаются а не на казённых харчах время проводят.
  3. alekc75
    alekc75 Сегодня, 14:58
    +1
    удавить чтоб потом все годы не содержать за счет людей!
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 15:00
    +2
    если пойман с поличным то зачем сообщать то? допросили, получили информацию и в расход.. очень мы гуманные, правда не там где это нужно
  5. Oldi
    Oldi Сегодня, 15:00
    +2
    Что то много этих попыток диверсий, явно наказание неадекватное. Смертная казнь за бесспорный факт! И всё, не будет диверсий.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 15:29
      0
      Цитата: Oldi
      Что то много этих попыток диверсий, явно наказание неадекватное. Смертная казнь за бесспорный факт! И всё, не будет диверсий.

      И я пришёл к аналогичному мнению.
    2. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 15:53
      -1
      Что то много этих попыток диверсий, явно наказание неадекватное.

      По моему, это "диверсант" неадекватный. Много раз бывал в Нижневартовске, хорошо помню ж/д вокзал. Прямо-таки стратегический объект! не смешите мои тапочки! Это вам не Запсиб! - там раз в день проходит заблудившийся поезд. "Диверсант" - явно клиент психиатров, иначе для диверсии подыскали бы объект посерьёзнее.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:02
    0
    мужчина выступал против специальной военной операции на Украине по идейным соображениям
    Идейным и сроки больше, а лучше при задержании и оказанном сопротивлении... Если он действительно идейный, то перевоспитание бесполезно.
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:46
    0
    Украинские беженцы находящиеся в Российской Федерации совершенно к "ним" никого отношения не имеют потому, что "они" всегда и везде поддерживали государственную власть и общественный порядок. Украинская общественность в лице беженцев и переселенцев "оттуда" всегда обладала здоровыми идеями к мирному сосуществованию и солидарностью к правопорядку с местным русским населением.