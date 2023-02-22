ФСБ предотвратила диверсию на участке железной дороги в Нижневартовске

В Нижневартовске сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) сорвали планы по организации диверсии на участке Свердловской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Тюменской области.Как известно на данный момент, спецслужбами была получена оперативная информация о готовящейся диверсии. Благодаря успешным действиям оперативников, с поличным был задержан местный житель. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело, ведется следствие.О задержанном известно, что мужчина выступал против специальной военной операции на Украине по идейным соображениям. Он собирался совершить поджоги и некоторые иные действия, чтобы испортить релейные металлические шкафы для размещения специального оборудования на перегонах и железнодорожных станциях.Житель Нижневартовска подготовился к диверсии обстоятельно: он приобрел необходимые для поджогов средства и направился на тот участок Свердловской железной дороги, где планировал совершить преступление. Но его опередили оперативники: неудавшийся диверсант был задержан с поличным. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 281 УК РФ. Максимальное наказание за диверсию в России составляет двадцать лет лишения свободы, по инкриминируемой мужчине части статьи – до пятнадцати лет лишения свободы.Отметим, что это не первая попытка совершения диверсий на российской железной дороге. Ранее подобные попытки фиксировались в других регионах страны. Например, недавно за попытку совершить диверсию на железной дороге в Пензенской области были задержаны несколько подростков. В Подмосковье органы ФСБ задержали троих восьмиклассников, которые также планировали совершить диверсию за обещанное им некими лицами вознаграждение.