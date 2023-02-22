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Ван И на встрече с Лавровым выразил приверженность КНР двигаться в направлении построения многополярного мира

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Ван И на встрече с Лавровым выразил приверженность КНР двигаться в направлении построения многополярного мира

Сегодня в Москве прошла встреча главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова и руководителя канцелярии комиссии ЦК КНР по иностранным делам Ван И. Дипломаты обсудили текущую геополитическую ситуацию и расставили приоритеты во взаимоотношениях России и Китая в будущем.


Так, российский министр заявил, что несмотря на сложные времена и турбулентность в геополитике, РФ и КНР продолжают укреплять свои отношения и демонстрировать готовность выступать в защиту интересов друг друга в рамках международного права и устава ООН.

В свою очередь, Ван И заявил, что сплоченность между нашими странами, в первую очередь, является заслугой лидеров России и КНР. С его слов, российско-китайское партнерство динамично развивается. При этом дипломат подчеркнул, что продолжит прилагать усилия по углублению отношений между нашими странами, независимо от того, какой пост он в дальнейшем будет занимать.

В то же время, член Политбюро КПК заявил, что Китай будет придерживаться независимой внешней политики, четко следуя курсу, определенному ХХ съездом Компартии Китая. В частности, стратегия взаимодействия Поднебесной с другими странами будет строиться на открытости и взаимной выгоде.

Касательно дальнейшего развития отношений с Россией, Ван И заявил, что Москва и Пекин сохраняют стратегическую решимость и дальше двигаться в направлении построения многополярного мира. В связи с этим страны продолжают раскрывать свой потенциал сотрудничества.
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8 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 15:01
    0
    Хорошая концовка середины недели после заезда сонного Джо в Киев и Варшаву и послания Президента России в Москве.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 15:07
    +1
    Когда китайцев также прессовать начнут, мы должны будем вести себя также как они сегодня-улыбаемся и машем!
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:16
      0
      Согласен, давно пора перейти от рыхлой византийской дипломатии к открытому разговору. Запад, если не врезать как следует, утопит всех. Индусов это тоже касается.
  3. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 15:10
    0
    В то же время, член Политбюро КПК заявил, что Китай будет придерживаться независимой внешней политики

    Пускай будет независимая , лишь бы тыл наш , на Дальнем Востоке прикрывал . Кстати , благодаря такой политике Китая , наши юго - восточные и азиатские бывшие республики СНГ поутихли и не лезут так открыто с русофобией .
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:11
    -3
    Виляет товарищ Ван. Где конкретика - оружие+интербригады? Не надоело под белым господином плясать? Игры с двумя стульями провоцируют запад на борзоту, неужели это не понятно?
  5. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 15:18
    0
    Для Китая ситуация не однозначная. Если Россия проиграет, то давление на КНР со стороны англосаксов будет нарастать. Причём быстро. Если победит Россия, то она усилится, как 3-я держава мира, а Китаю проще иметь дело с ослабленной Россией (но не побеждённой, иначе из-за угла сразу англосаксы), проще продавливать свои интересы. Я думаю, что Китай будет лавировать в коридоре «в этой войне не должно быть явного победителя и явного проигравшего», внешне скорее всего будет симпатия к нам, закулисно - торг с полосатыми по широкому кругу. Для нас такая позиция скорее плюс - Китай не будет делать никаких шагов против нашей возможной победы, но собственной силой, и будет точно против нашего решительного поражения. Тигр не должен обжечь свои лапы в костре у соседей, но может выиграть, немного подождав.
  6. kriten
    kriten Сегодня, 15:21
    +1
    Только взгляд на много полярный мир у нас и Китая совсем разный. Россия видит себя в нем одной из великих держав, а Китай видит в России вассала с сырьем. Поэтому и фактическая капитуляция России по их плану урегулирования их бы устроила больше, чем наша победа.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 15:46
      -1
      Если РФ капитулирует, никакого вассала с сырьем у КНР не будет, ослабленная РФ попадет под запад, со всеми вытекающими для Китая
      1. Комментарий был удален.