Ван И на встрече с Лавровым выразил приверженность КНР двигаться в направлении построения многополярного мира

Сегодня в Москве прошла встреча главы внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова и руководителя канцелярии комиссии ЦК КНР по иностранным делам Ван И. Дипломаты обсудили текущую геополитическую ситуацию и расставили приоритеты во взаимоотношениях России и Китая в будущем.Так, российский министр заявил, что несмотря на сложные времена и турбулентность в геополитике, РФ и КНР продолжают укреплять свои отношения и демонстрировать готовность выступать в защиту интересов друг друга в рамках международного права и устава ООН.В свою очередь, Ван И заявил, что сплоченность между нашими странами, в первую очередь, является заслугой лидеров России и КНР. С его слов, российско-китайское партнерство динамично развивается. При этом дипломат подчеркнул, что продолжит прилагать усилия по углублению отношений между нашими странами, независимо от того, какой пост он в дальнейшем будет занимать.В то же время, член Политбюро КПК заявил, что Китай будет придерживаться независимой внешней политики, четко следуя курсу, определенному ХХ съездом Компартии Китая. В частности, стратегия взаимодействия Поднебесной с другими странами будет строиться на открытости и взаимной выгоде.Касательно дальнейшего развития отношений с Россией, Ван И заявил, что Москва и Пекин сохраняют стратегическую решимость и дальше двигаться в направлении построения многополярного мира. В связи с этим страны продолжают раскрывать свой потенциал сотрудничества.