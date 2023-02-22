Командующий ОС ВСУ Сергей Наев: На годовщину «вторжения» Россия ограничится ракетными ударами

По состоянию на данный момент количество наших войск достаточно для того, чтобы вести стабилизационные действия, если для этого потребуется. Если противник будет повышать количество своих войск, я еще раз отмечу: мы зеркально повысим свое количество

На годовщину начала специальной военной операции Россия ограничится ракетными ударами, ожидать начала нового наступления не нужно. С таким утверждением выступил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.Россия не планирует наступления, тем более на новых направлениях, включая "белорусское", максимум, что ожидает Украину, это ракетные удары, считает генерал. Повторного наступления на Киев, которое в прошлом году было организовано также в конце февраля, Наев призывает не ожидать. По его словам, на сегодняшний день у русских просто нет для этого необходимых сил. А в случае, если такая атака все же случится, что ВСУ ее отобьют без всякого труда.- заявил он.Также генерал не наблюдает наращивания российских сил на других направлениях, кроме Донбасса, но там наступательные действия российской армии "с успехом купируются" действиями подразделений ВСУ.Ранее Наев заявил, что созданная на границе с Белоруссией линия обороны российской армии "не по зубам". В то же время украинская военная разведка не исключает, что для формирования ударного кулака к российским военным присоединятся и белорусские, якобы привлеченные к спецоперации "большими выплатами" от российского Минобороны.