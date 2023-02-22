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Командующий ОС ВСУ Сергей Наев: На годовщину «вторжения» Россия ограничится ракетными ударами

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Командующий ОС ВСУ Сергей Наев: На годовщину «вторжения» Россия ограничится ракетными ударами

На годовщину начала специальной военной операции Россия ограничится ракетными ударами, ожидать начала нового наступления не нужно. С таким утверждением выступил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.


Россия не планирует наступления, тем более на новых направлениях, включая "белорусское", максимум, что ожидает Украину, это ракетные удары, считает генерал. Повторного наступления на Киев, которое в прошлом году было организовано также в конце февраля, Наев призывает не ожидать. По его словам, на сегодняшний день у русских просто нет для этого необходимых сил. А в случае, если такая атака все же случится, что ВСУ ее отобьют без всякого труда.

По состоянию на данный момент количество наших войск достаточно для того, чтобы вести стабилизационные действия, если для этого потребуется. Если противник будет повышать количество своих войск, я еще раз отмечу: мы зеркально повысим свое количество

- заявил он.

Также генерал не наблюдает наращивания российских сил на других направлениях, кроме Донбасса, но там наступательные действия российской армии "с успехом купируются" действиями подразделений ВСУ.

Ранее Наев заявил, что созданная на границе с Белоруссией линия обороны российской армии "не по зубам". В то же время украинская военная разведка не исключает, что для формирования ударного кулака к российским военным присоединятся и белорусские, якобы привлеченные к спецоперации "большими выплатами" от российского Минобороны.
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11 комментариев
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  1. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:16
    +3
    Одни "ясновидящие" кругом от "Американского института изучения войны" до Наева , включая "британскую разведку" и "французкую прессу"
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 15:28
      +2
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Одни "ясновидящие" кругом

      Спиритический сеанс в Брюсселе

    2. AVA77
      AVA77 Сегодня, 15:34
      0
      Да ладно Вам wink Есть на западе один институт, который пока не выдвигал никаких гипотез.
      Институт исследований внеземных цивилизаций называется wassat
    3. кредо
      кредо Сегодня, 15:37
      -1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Одни "ясновидящие" кругом от "Американского института изучения войны" до Наева , включая "британскую разведку" и "французкую прессу"

      На Украине похоже все подхватили заразу - от шута-наркомана до командующих ВСУ и разведок - под названием "словесное недержание".
      Вот и стараются каждый друг друга перещеголять в оригинальности и "свежести" мысли.

      Но памятую о том, что такая спиритическая деятельность как правило идёт во вред делу - по примеру Рогозина на посту Роскосмоса - будем надеяться что сия чаша не минует Наева и ему подобных на Украине.
  2. vorobejti
    vorobejti Сегодня, 15:22
    +3
    Сами муссировали тему о «грандиозном наступлении» ВС РФ по принципу сам придумал сам поверил. А теперь сами же ее опровергают. Классика.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:31
    +2
    "...Am Jahrestag der „Invasion“ wird sich Russland auf Raketenangriffe beschränke..."n


    Nun, RAKETEN können oft überraschende "Inhalte" haben...!!! laughing am
  4. МЮД
    МЮД Сегодня, 15:34
    +3
    Как ни прискорбно сознавать, но он по сути прав. Время для начала крупного наступления уходит с зимними морозами, начинается распутица, сужающая маневр. Двигаться по дорогам, повторить февраль прошлого года или "Угледарскую" атаку этого. Иметь на флангах и коммуникациях засады и наскоки противника? По моему лучшее время для наступления конец апреля, май. Такие же сроки и у противника. А тут уже начинается военное искусство, кто кого передумает и немало важно как подготовится.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:38
      -2
      Цитата: МЮД
      Двигаться по дорогам, повторить февраль прошлого года или "Угледарскую" атаку этого.

      Наши необучаемые лампасы вполне могут повторить. Ничему не удивлюсь.
  5. HAM
    HAM Сегодня, 15:36
    0
    А чё генералу Наеву не звездоболить,настоящие генералы сидят в пентагоне,...хотя,этому зарплата капает нехилая....
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 15:39
    0
    Россия ограничится ракетными ударами, ожидать начала нового наступления не нужно
    А перед этим заявляли, что российское наступление будет приурочено к дате начала операции. Причем заверяли, что это обязательно случится. А теперь выходит, что анонс предстоящего события не соответствует действительности и украинская публика расходится разочарованной.
  7. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 15:41
    +2
    Пока Наев угадывает, что будет в годовщину начала СВО , подразделения ВС РФ на Купянском, Северском и Лиманском направлении перешли в наступление. На некоторых участках удалось продвинуться до 5 км вглубь обороны противника.На отдельных участках границы с украиной в Харьковской области российскими войсками занимается так называемая "серая зона".