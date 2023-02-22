Военное обозрение
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На юге Африки начались трехсторонние военно-морские учения России, Китая и ЮАР

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На юге Африки начались трехсторонние военно-морские учения России, Китая и ЮАР

Сегодня в ЮАР официально стартовали военно-морские учения с участием южноафриканских, российских и китайских военных кораблей. Также в качестве наблюдателя на учениях присутствуют ВМС Бразилии. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.


Торжественная церемония открытия военно-морских учений прошла в порту Ричардс-Бей в Южно-Африканской Республике. В ней приняли участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, заместитель главкома ВМС Китая вице-адмирал Ли Юйцзе и заместитель начальника объединенного командования ЮАР контр-адмирал Бубеле Мхлана.

Военно-морской флот России представлен на учениях фрегатом «Адмирал Горшков», который совершает первый дальний поход с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту, и средний морской танкер «Кама», входящий в состав Северного флота.

От ВМС Китая присутствуют фрегат «Жичжао», эсминец «Хуайнань», корабль обеспечения «Кэкэсилиху». Наконец, южноафриканские ВМС представлены фрегатом «Менди».

С 25 по 27 февраля 2023 года корабли трех государств, являющихся партнерами по экономическому сообществу БРИКС, проведут артиллерийские стрельбы. Также будут отрабатываться тактическое маневрирование, действия групп при освобождении захваченного судна, помощь терпящему бедствие судно. Моряки потренируются и отражать атаки условного противника средствами воздушного нападения, сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ.

Напомним, что сам факт проведения совместных учений с Китаем и ЮАР в столь непростое время свидетельствует, что Россия отнюдь не находится в мировой изоляции, как пытается представить Запад. Она тесно сотрудничает с другими крупными государствами, причем не только в экономике, но и в военно-политической сфере.

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4 комментария
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  1. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 15:43
    0
    С бору по сосенке ) Любое сотрудничество в БРИКС ,тем не менее, приветствую. Нужно создавать альтернативную западной архитектуру, главное чтобы они создавалась капитально .
  2. Normann
    Normann Сегодня, 15:43
    +1
    Учения всегда необходимы, особенно в такое смутное время.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:56
    -1
    Девчушка- лоцман шикарно на борт "Горшкова" прибыла на вертолёте. good
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:34
      0
      Беременная девушка - это оксюморон! Женщина она! laughing