Глава КГБ Белоруссии заявил о резкой активизации работы западных разведок в стране

В настоящее время наблюдается серьезное повышение интенсивности работы западных разведывательных служб на территории Белоруссии. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель.По словам руководителя белорусской госбезопасности, западные разведки пытаются проникать в силовые структуры и государственный аппарат страны. Главной задачей иностранные разведки считают добывание закрытой информации в силовых структурах Белоруссии. Поэтому основной упор делается на вербовку военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и государственных служащих.Председатель КГБ отметил, что деятельность иностранных спецслужб является в данном направлении столь активной и вредоносной для страны, что требует принятия комплексных мер по нейтрализации со стороны государства.Органы госбезопасности также интенсифицировали свою работу. Сейчас они выявляют шпионов и предателей. Только с начала 2022 года сотрудниками госбезопасности были задержаны более 10 человек, подозреваемых в совершении государственной измены и работе на иностранные разведывательные структуры.Нет сомнений, что активность западных разведок в Белоруссии повысилась в общем контексте эскалации ситуации на Украине. Запад будет предпринимать попытки не только получать информацию о планах и действиях российской стороны, но и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой Белоруссии, чтобы создать и Минску, и Москве дополнительные проблемы на фоне продолжающейся специальной военной операции.