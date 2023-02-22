Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава КГБ Белоруссии заявил о резкой активизации работы западных разведок в стране

9
Глава КГБ Белоруссии заявил о резкой активизации работы западных разведок в стране

В настоящее время наблюдается серьезное повышение интенсивности работы западных разведывательных служб на территории Белоруссии. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель.


По словам руководителя белорусской госбезопасности, западные разведки пытаются проникать в силовые структуры и государственный аппарат страны. Главной задачей иностранные разведки считают добывание закрытой информации в силовых структурах Белоруссии. Поэтому основной упор делается на вербовку военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и государственных служащих.

Председатель КГБ отметил, что деятельность иностранных спецслужб является в данном направлении столь активной и вредоносной для страны, что требует принятия комплексных мер по нейтрализации со стороны государства.

Органы госбезопасности также интенсифицировали свою работу. Сейчас они выявляют шпионов и предателей. Только с начала 2022 года сотрудниками госбезопасности были задержаны более 10 человек, подозреваемых в совершении государственной измены и работе на иностранные разведывательные структуры.

Нет сомнений, что активность западных разведок в Белоруссии повысилась в общем контексте эскалации ситуации на Украине. Запад будет предпринимать попытки не только получать информацию о планах и действиях российской стороны, но и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в самой Белоруссии, чтобы создать и Минску, и Москве дополнительные проблемы на фоне продолжающейся специальной военной операции.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
9 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 15:34
    +1
    Jeder ausländische Spion und jeder Kollaborateur sollte in "kleinen Päckchen"
    nach Warschau und Washington versendet werden...!!! am
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 15:40
    -1
    Готовят боевиков в Польше,Литве,на Украине.Цель-захват территории,нескольких райцентров.Организация некой "Локотской республики 2.0"
    1. кредо
      кредо Сегодня, 15:49
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Готовят боевиков в Польше,Литве,на Украине.Цель-захват территории,нескольких райцентров.Организация некой "Локотской республики 2.0"

      Англосаксы верны себе и ни на йоту не намерены отказываться от задачи подчинения себе всех стран мира. Кто этого не понял или наоборот с радостью продался тот уже под их контролем. У остальных выбор небольшой - либо подчинится диктату США и НАТО либо кооперироваться с теми странами которые такой диктат не приемлют.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:04
        0
        Это сообщение из белорусских СМИ,да и судя по "логике"этих самых англосаксов.Вообще в Белоруссии чувствуют достаточно напряженную обстановку-родня из Могилевской области пишет
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 15:47
    0
    Вступил в действие изменения в УК о вышке за Измену Родине для чиновников, а военные тоже к ним относятся. Так что желающих будет немного.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:01
      0
      Имеется в виду пожизненное?Вообще за это надо вешать на площади.Вот тогда желающих будет немного.
    2. cmax
      cmax Сегодня, 16:28
      0
      Цитата: AlexGa
      Вступил в действие изменения в УК о вышке за Измену Родине для чиновников, а военные тоже к ним относятся. Так что желающих будет немного.

      И это правильно. Родина есть Родина.
  4. Sith
    Sith Сегодня, 15:56
    0
    Цитата: кредо
    Цитата: dmi.pris1
    Готовят боевиков в Польше,Литве,на Украине.Цель-захват территории,нескольких райцентров.Организация некой "Локотской республики 2.0"

    Англосаксы верны себе и ни на йоту не намерены отказываться от задачи подчинения себе всех стран мира. Кто этого не понял или наоборот с радостью продался тот уже под их контролем. У остальных выбор небольшой - либо подчинится диктату США и НАТО либо кооперироваться с теми странами которые такой диктат не приемлют.

    Пора уже помочь борьбе за независимость Ирландии и Шотландии ... да и у матрасов есть что и куда отделить)
  5. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 15:58
    0
    Цитата: AlexGa
    Вступил в действие изменения в УК о вышке за Измену Родине для чиновников, а военные тоже к ним относятся. Так что желающих будет немного.

    Скорее желающих будет меньше . Но в СССР предатели тоже водились, не смотря на строгость закона.