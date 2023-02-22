СБУ провела задержание блогера в православном монастыре

Украинский блогер якобы в течение полугода скрывался от местных правоохранителей. СБУ удалось его найти, после чего она провела задержание блогера в православном Свято-Благовещенском мужском монастыре.Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.Украинские власти подозревают мужчину в «государственной измене», о чем ему заочно сообщили в августе 2022 года. После этого подозреваемый скрылся в монастыре, где якобы находился последние полгода.Представители следствия утверждают, что мужчина создавал и публиковал в российских изданиях, находящихся на Украине под санкциями, статьи, в которых содержалась критика киевского режима и «оправдание агрессии России». Блогер положительно отзывался о вхождении в состав РФ Крыма и республик Донбасса. Помимо этого, он обвиняется в «популяризации террористических организаций» ДНР и ЛНР. Следствие утверждает, что публикации задержанного гражданина спецслужбы России якобы использовали для проведения «информационных диверсий».В пресс-релизе СБУ его назвали «прокремлевским вражеским пропагандистом» и «пособником рашистов». Утверждается, что он является киевлянином и основателем некоего «Русского клуба».Задержанному определили меру пресечения в виде содержания под стражей.В пресс-службе СБУ личность задержанного не раскрывается, но журналисты местного издания, основываясь на косвенных признаках, предполагают, что речь идет о Дмитрии Скворцове.