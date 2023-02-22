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СБУ провела задержание блогера в православном монастыре

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СБУ провела задержание блогера в православном монастыре

Украинский блогер якобы в течение полугода скрывался от местных правоохранителей. СБУ удалось его найти, после чего она провела задержание блогера в православном Свято-Благовещенском мужском монастыре.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.

Украинские власти подозревают мужчину в «государственной измене», о чем ему заочно сообщили в августе 2022 года. После этого подозреваемый скрылся в монастыре, где якобы находился последние полгода.

Представители следствия утверждают, что мужчина создавал и публиковал в российских изданиях, находящихся на Украине под санкциями, статьи, в которых содержалась критика киевского режима и «оправдание агрессии России». Блогер положительно отзывался о вхождении в состав РФ Крыма и республик Донбасса. Помимо этого, он обвиняется в «популяризации террористических организаций» ДНР и ЛНР. Следствие утверждает, что публикации задержанного гражданина спецслужбы России якобы использовали для проведения «информационных диверсий».

В пресс-релизе СБУ его назвали «прокремлевским вражеским пропагандистом» и «пособником рашистов». Утверждается, что он является киевлянином и основателем некоего «Русского клуба».

Задержанному определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

В пресс-службе СБУ личность задержанного не раскрывается, но журналисты местного издания, основываясь на косвенных признаках, предполагают, что речь идет о Дмитрии Скворцове.
Использованы фотографии:
СБУ
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4 комментария
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  1. Ирек
    Ирек Сегодня, 15:42
    +1
    Для них православие это не религия , у них свой дырявый "бог"....
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 16:00
      0
      Освещение храмов по-новой после визита Байдена надо было делать.
      Осквернение столь значимым существом даже одного храма снимает святую защиту со многих храмов, где хранятся вещи, освещённые в осквернённом храме.
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 16:03
      +1
      провела задержание блогера в православном Свято-Благовещенском мужском монастыре.

      Эх , не догадался в женский монастырь уйти , там бы точно не нашли .

  2. AVA77
    AVA77 Сегодня, 15:55
    +2
    Видимо он настолько известный блоггер, что его никто не знает в сети.
    Вот и заблюрили лицо, скрыли имя и фамилию. Ну чтоб никто не догадался насколько он известен.