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Украинские военнослужащие жалуются на свое отчаянное положение в районе Кременной

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Украинские военнослужащие жалуются на свое отчаянное положение в районе Кременной

Украинские солдаты сообщают о своем плохом положении на участке фронта в районе Кременной. Военнослужащий ВСУ жалуется в соцсетях о продвижении российской армии на расстояние около четырех километров. Также он сообщает о плотной работе российских снайперов и сетует на нехватку на этом участке линии боевого столкновения квалифицированных бойцов, прошедших боевое слаживание.


В настоящее время продолжаются ожесточенные бои на всем участке фронта по линии Сватово - Кременная. Российская артиллерия круглосуточно наносит удары по украинским позициям, обеспечивая возможность для наступления пехотных подразделений.

В районе населенного пункта Кременная со стороны освобожденного села Двуречная продолжается наступление ВС РФ, стремящихся вытеснить боевиков киевского режима на другой берег реки Оскол.

У населенного пункта Белогоровка идут наступательные действия российских сил. Армия России сохраняет за собой перехваченную инициативу на поле боя. На Лиманском участке фронта силы украинской армии предприняли попытку с боем вернуть утраченные ранее позиции в районе Площанки, однако понесли потери и были вынуждены отступить на исходные рубежи.

Также сообщается о нанесении масштабного огневого поражения живой силе противника в районе Стельмаховки в ЛНР и Ямполовки в ДНР. За прошедшие сутки на этом участке линии боевого соприкосновения было уничтожено более двухсот украинских боевиков, а также значительное количество военной техники разных типов.
Автор:
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7 комментариев
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  1. ASAD
    ASAD Сегодня, 16:09
    -3
    Пасечник говорит о тяжёлой ситуации под Кремменой, даже интернет отключили.А автор проблемах краинцев. После фейка про флаг который топтал Байден не знаешь как относиться к другим статьям.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 16:45
      +1
      Цитата: ASAD
      После фейка про флаг который топтал Байден не знаешь как относиться к другим статьям.

      Также относитесь, как укроСМИ планируют захватить Крым, как Запад обвинил русских в взрыве "Северных потоков". А про флаг, прикол знатный. Учитесь смеяться и улыбаться.
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 16:45
      +1
      Цитата: ASAD
      Пасечник говорит о тяжёлой ситуации под Кремменой, даже интернет отключили.А автор проблемах краинцев.

      Так автор вроде как не отсебятину пишет, а только лишь дублирует слова украинского в/служащего. Разве нет?
      Военнослужащий ВСУ жалуется в соцсетях о продвижении российской армии на расстояние около четырех километров. Также он сообщает о плотной работе российских снайперов и сетует на нехватку на этом участке линии боевого столкновения квалифицированных бойцов, прошедших боевое слаживание.
  2. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 16:11
    -1
    Украинские военнослужащие жалуются на свое отчаянное положение в районе Кременной


    украинские солдаты постоянно и вечно на что-то жалуются.А в итоге "мыши плакали но продолжали жрать кактус".
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:30
      -1
      Тут уже жалуются обе стороны.Ведется обработка сознания.
  3. Вадим Симонов
    Вадим Симонов Сегодня, 16:25
    +2
    С той стороны снайперов оснащенных к сожалению тоже полно
  4. Комментарий был удален.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:42
    0
    сетует на нехватку на этом участке линии боевого столкновения квалифицированных бойцов, прошедших боевое слаживание.

    Ну и что он нового сказал ? "Воевать буду, только пришлите слаженных бойцов". Этот хоть не жалуется на нерадивых командиров, нехватку патронов и сала с горилкой.