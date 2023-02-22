Украинские военнослужащие жалуются на свое отчаянное положение в районе Кременной

Украинские солдаты сообщают о своем плохом положении на участке фронта в районе Кременной. Военнослужащий ВСУ жалуется в соцсетях о продвижении российской армии на расстояние около четырех километров. Также он сообщает о плотной работе российских снайперов и сетует на нехватку на этом участке линии боевого столкновения квалифицированных бойцов, прошедших боевое слаживание.В настоящее время продолжаются ожесточенные бои на всем участке фронта по линии Сватово - Кременная. Российская артиллерия круглосуточно наносит удары по украинским позициям, обеспечивая возможность для наступления пехотных подразделений.В районе населенного пункта Кременная со стороны освобожденного села Двуречная продолжается наступление ВС РФ, стремящихся вытеснить боевиков киевского режима на другой берег реки Оскол.У населенного пункта Белогоровка идут наступательные действия российских сил. Армия России сохраняет за собой перехваченную инициативу на поле боя. На Лиманском участке фронта силы украинской армии предприняли попытку с боем вернуть утраченные ранее позиции в районе Площанки, однако понесли потери и были вынуждены отступить на исходные рубежи.Также сообщается о нанесении масштабного огневого поражения живой силе противника в районе Стельмаховки в ЛНР и Ямполовки в ДНР. За прошедшие сутки на этом участке линии боевого соприкосновения было уничтожено более двухсот украинских боевиков, а также значительное количество военной техники разных типов.