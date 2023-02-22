Украинские военнослужащие жалуются на свое отчаянное положение в районе Кременной

Украинские солдаты сообщают о своем плохом положении на участке фронта в районе Кременной. Военнослужащий ВСУ жалуется в соцсетях о продвижении российской армии на расстояние около четырех километров. Также он сообщает о плотной работе российских снайперов и сетует на нехватку на этом участке линии боевого столкновения квалифицированных бойцов, прошедших боевое слаживание.
В настоящее время продолжаются ожесточенные бои на всем участке фронта по линии Сватово - Кременная. Российская артиллерия круглосуточно наносит удары по украинским позициям, обеспечивая возможность для наступления пехотных подразделений.
В районе населенного пункта Кременная со стороны освобожденного села Двуречная продолжается наступление ВС РФ, стремящихся вытеснить боевиков киевского режима на другой берег реки Оскол.
У населенного пункта Белогоровка идут наступательные действия российских сил. Армия России сохраняет за собой перехваченную инициативу на поле боя. На Лиманском участке фронта силы украинской армии предприняли попытку с боем вернуть утраченные ранее позиции в районе Площанки, однако понесли потери и были вынуждены отступить на исходные рубежи.
Также сообщается о нанесении масштабного огневого поражения живой силе противника в районе Стельмаховки в ЛНР и Ямполовки в ДНР. За прошедшие сутки на этом участке линии боевого соприкосновения было уничтожено более двухсот украинских боевиков, а также значительное количество военной техники разных типов.