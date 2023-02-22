«Россию нужно отпугнуть от войны»: начальник Генштаба Чехии призвал готовиться к противостоянию с РФ

Чешское общество долгое время не принимало возможность вооружённого конфликта с Россией, несмотря на наши военные анализы. Война в Европе не немыслима, и готовиться к ней нужно уже сейчас

Важно не начать войну, а избежать её, а потому необходимо отпугнуть от неё Россию. Надо готовиться к возможному столкновению РФ и НАТО.

Минобороны ведёт переговоры с США о возможном приобретении американских истребителей F-35