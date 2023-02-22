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«Россию нужно отпугнуть от войны»: начальник Генштаба Чехии призвал готовиться к противостоянию с РФ

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«Россию нужно отпугнуть от войны»: начальник Генштаба Чехии призвал готовиться к противостоянию с РФ

Чешские власти показали себя одними из самых рьяных противников России ещё задолго до начала проведения спецоперации. В условиях текущего конфликта Прага продолжает свой деструктивный курс, находясь в ряду основных разжигателей возможной войны РФ с НАТО.


Чешское общество долгое время не принимало возможность вооружённого конфликта с Россией, несмотря на наши военные анализы. Война в Европе не немыслима, и готовиться к ней нужно уже сейчас

- заявил начальник Генштаба ВС Чехии Карел Ржека, призывая военных и население страны ожидать возможности перерастания противостояния с РФ в полноценную войну.

С его слов, нужно «радоваться тому, что мы являемся частью сильнейшего военного союза»: НАТО является сдерживающим фактором для российской «агрессии». Однако даже при участии в конфликте с РФ всего альянса противоборство не ограничится несколькими неделями боёв, поэтому необходимо готовиться к мобилизации. Как он заявляет, оптимальный вариант развития ситуации, к которому нужно стремиться, – это «военная победа Украины на поле боя»:

Важно не начать войну, а избежать её, а потому необходимо отпугнуть от неё Россию. Надо готовиться к возможному столкновению РФ и НАТО.


Как отметил генерал, необходимо поддерживать ВСУ и форсировать модернизацию собственной армии, ресурсы для этого имеются. Со слов министра обороны Яны Черноховой, объём финансовой помощи, оказанной Чехией киевскому режиму, составил $ 225 млн, в то время как военный экспорт на Украину – свыше $2,25 млрд.

Чешская армия осуществляет переход на новую технику – БМП CV90, танки Leopard 2, вертолёты Н-1 [фактически речь идёт о поставках новых машин небольшими партиями взамен арсеналов советской техники, отправленных ВСУ]. К 2024 году расходы на оборону должны достигнуть 2% ВВП.

Минобороны ведёт переговоры с США о возможном приобретении американских истребителей F-35

- заявила министр.
Использованы фотографии:
Минобороны Чехии
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20 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 15:58
    +9
    Жуков высказался о Европе ещё в 1945 году сразу после взятия Берлина, он сказал Константину Рокоссовскому: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Чехия до сих пор грустит как она хорошо жила при оккупации, заводы работали на Германию, рабочие исправно получали зарплату.
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 15:58
    -1
    Пугалка такого масштаба у чехов ещё не выросла.
    Надо готовиться к возможному столкновению РФ и НАТО - так оно уже и так идёт вовсю на Украине с использованием разведки НАТО, оружия НАТО, наёмников НАТО.
  3. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 16:01
    +11
    Удивительно, как после такой риторики в России находятся люди с мышлением: "Лишь бы только избежать применения ядерного оружия!" Только ядерное оружие и нужно применять. И никакое иное. В условиях подавляющего численно и технически превосходящего противника, имеющего самые решительные цели по расчленению России. Пришло времечко-то. Неумолимая логика развития событий входит в противостояние с позицией страуса. Страусу либо придётся вынуть голову из песка, либо его зарежут.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 16:09
      +3
      Вы абсолютно правы, не можем мы брать города как в 1945, а проигрывать противостояние это перечеркнуть всю историю развития государства, и тут при принятии этого ОЧЕНЬ не простого решения по защите самого существования России главное, что б у руководства страны не дрогнула рука и не закралась подлая мышлишка страха.
    2. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 16:11
      +1
      нужно «радоваться тому, что мы являемся частью сильнейшего военного союза»

      в конфликте с РФ всего альянса противоборство не ограничится несколькими неделями боёв

      Ограничится 2 - 3 часами и всё , они в ад а мы в рай . Большего не дано .
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 16:03
    +1
    Начальник Генштаба Карел Ржака отжег так отжег....
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:05
    +1
    «Россию нужно отпугнуть от войны»: начальник Генштаба Чехии призвал готовиться к противостоянию с РФ
    . Очередные, следующие пугальщики what???
    Они и так всем скопом кинулись скакуасам помогать или задумали ещё чего то замутить?
  6. Alex242
    Alex242 Сегодня, 16:07
    +2
    - заявил начальник Генштаба ВС Чехии Карел Ржека, призывая военных и население страны ожидать возможности перерастания противостояния с РФ в полноценную войну.

    еще одни начали голову поднимать....
  7. aakvit
    aakvit Сегодня, 16:07
    +4
    И что, именно чешские войска будут воевать? feel Или, как всегда, надеются отсидеться за спинами немцев, французов, янкесов, да даже тех же румын? lol А вот фигли им wassat - кто предложил прямое боестолкновение (литовцы, чехи и т.п.) - вот пусть сами и лезут за яблоками! А крапивы на их зады хватит!
  8. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 16:08
    +1
    «Россию нужно отпугнуть от войны»: начальник Генштаба Чехии


    собрался пугать медведя голым чешским ....ом ?
  9. HAM
    HAM Сегодня, 16:08
    0
    На эмблеме вояки присутствует якорь-чехи уже море выкопали?
  10. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 16:15
    0
    Не будете под шкуру лезть, то вы нам вообще ни как. Живете и живите как хотите только к нам не лезте. Полезете тогда это будет уже не как на украине. Там наши братья хотя и с запудренными вами мозгами.
  11. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 16:18
    +2
    «Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными!» Федор Михайлович Достоевский
    1. 2112vda
      2112vda Сегодня, 16:42
      0
      Называть чехов славянами можно весьма условно. Они давно онемечены. Там менталитет германцев. Лучше быть сиротой чем иметь таких "братьев" как все эти западноевропейские славяне. Причина проста, ограниченность природных ресурсов, а вот жить на широкую ногу ну очень хочется. Вот во все времена "славные чешские воины" ходили вместе со всей западноевропейской ратью пограбить Россию. Нам пора забывать про гуманизм, эти ребята понимают только хорошую зуботычину.
  12. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 16:24
    +1
    Белочехи стали факелом, с помощью которого «союзники» по Антанте подожгли Россию и сбросили её в Гражданскою войну.
    И вот лезут снова.
  13. Сергей Ляховский
    Сергей Ляховский Сегодня, 16:27
    0
    Насколько я слышал их президент как раз наоборот за деэскалацию конфликта а генерал да мало ли что он ляпнул
  14. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 16:30
    -1
    Чехия не Украина (точка)
    Чехии в случаи войны против РФ нужно массово заглубляться - строя бомбоубежища и готовиться к ковровым бомбардировкам милых Чешских городов
  15. svp67
    svp67 Сегодня, 16:34
    0
    Деньги, большие деньги, именно их сейчас зарабатывает военная промышленность Чехии и ей очень выгодна эта война
  16. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:34
    0
    Надо готовиться к возможному столкновению РФ и НАТО.

    Ух ты ! Как понесло нашего Карела из 1-го Гвардейского кавэскадрона !
    Может забыл как "бродячий художник из Браунау" Чехию как тузик грелку натянул на забор. Как чехи отпугнули Гитлера от войны, его батька и дед еще помнят. Или чехи и словаки забыли, как бегом побежали к Гитлеру воевать против СССР. Более 300 000 граждан протектората Богемия и Моравия в годы Второй Мировой войны было призвано в вермахт и в СС. Известно, что в Советском плену отдыхало – 69 977 чехов и словаков, сколько из них чехов неизвестно. У меня на родине в Забайкалье красивые места для отдыха, для чехов и словаков хватит, да и поляков можно уважить.
    Опять в Европе формируется очередная Ось тузиков, опять захотели русской крови.
  17. faterdom
    faterdom Сегодня, 16:38
    0
    заявил начальник Генштаба ВС Чехии Карел Ржека,

    Сначала подумал: с таеой фамилией простительно. Но с другой стороны уже один клоун-ржека есть в наличии, правда он какой-то грустный в последнее время.