Чешские власти показали себя одними из самых рьяных противников России ещё задолго до начала проведения спецоперации. В условиях текущего конфликта Прага продолжает свой деструктивный курс, находясь в ряду основных разжигателей возможной войны РФ с НАТО.
Чешское общество долгое время не принимало возможность вооружённого конфликта с Россией, несмотря на наши военные анализы. Война в Европе не немыслима, и готовиться к ней нужно уже сейчас
- заявил начальник Генштаба ВС Чехии Карел Ржека, призывая военных и население страны ожидать возможности перерастания противостояния с РФ в полноценную войну.
С его слов, нужно «радоваться тому, что мы являемся частью сильнейшего военного союза»: НАТО является сдерживающим фактором для российской «агрессии». Однако даже при участии в конфликте с РФ всего альянса противоборство не ограничится несколькими неделями боёв, поэтому необходимо готовиться к мобилизации. Как он заявляет, оптимальный вариант развития ситуации, к которому нужно стремиться, – это «военная победа Украины на поле боя»:
Важно не начать войну, а избежать её, а потому необходимо отпугнуть от неё Россию. Надо готовиться к возможному столкновению РФ и НАТО.
Как отметил генерал, необходимо поддерживать ВСУ и форсировать модернизацию собственной армии, ресурсы для этого имеются. Со слов министра обороны Яны Черноховой, объём финансовой помощи, оказанной Чехией киевскому режиму, составил $ 225 млн, в то время как военный экспорт на Украину – свыше $2,25 млрд.
Чешская армия осуществляет переход на новую технику – БМП CV90, танки Leopard 2, вертолёты Н-1 [фактически речь идёт о поставках новых машин небольшими партиями взамен арсеналов советской техники, отправленных ВСУ]. К 2024 году расходы на оборону должны достигнуть 2% ВВП.
Минобороны ведёт переговоры с США о возможном приобретении американских истребителей F-35
- заявила министр.