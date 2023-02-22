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Австралийская компания провела испытания ракеты большой дальности TM229 с колесной платформы

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Австралийская компания провела испытания ракеты большой дальности TM229 с колесной платформы

В Австралии прошли успешные испытания прототипа ракеты большой дальности. Ракета была установлена на колесной платформе кузова немецкого грузового автомобиля Mercedes Benz Unimog. Об этом сообщает австралийский военный журнал ADM.


Как утверждает издание, ракета Cyclone («Циклон») TM229 разработана и произведена австралийской компанией Black Sky Aerospace (BSA). Длина ракеты составляет 3,7 метра, диаметр – 229 мм. Ракета предназначена для запуска с колесной платформы, то есть армейского грузового автомобиля.

Испытания ракеты проводились на полигоне австралийских вооруженных сил Black Sky в юго-западной части штата Квинсленд. Руководитель компании-производителя Блейк Николик подчеркнул, что его организация занимается реализацией плана австралийского правительства по разработке и созданию собственных управляемых ракет и боеприпасов.

Во время испытания специалисты проверяли общую эффективность пусковой системы, дизайн ракеты. Теперь, по словам Николика, компания получила больше информации, которую сможет использовать для дальнейших пусков ракет. В Австралии надеются, что эта ракета не только будет поставлена на вооружение армии страны, но и начнет поставляться в другие страны.

Сейчас Австралия активно наращивает свой военный потенциал с целью обеспечить большие возможности на случай противостояния «коллективного Запада» с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США рассматривают Австралию как одного из ключевых союзников в данном регионе планеты, поэтому не столь давно вместе с Великобританией и был создан блок AUKUS (Австралия-Великобритания-США).
Использованы фотографии:
Black Sky Aerospac
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4 комментария
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:02
    +1
    Австралийская компания провела испытания ракеты большой дальности TM229 с колесной платформы
    . Трудно сказать, это теперь тенденция такая, все хотят обзавестись ракетных вооружением большой дальности, мощности и повышенной точности.
    Так то, после некоего конфликта, все старались обзавестись беспилотники, разных видов, много и ещё больше.
    Теперь до многих дошло, что ракетные вооружение это сила???
    1. hohol95
      hohol95 Сегодня, 16:05
      0
      У австралийцев и сборная по хоккею с шайбой есть.
      Сами австралийцы кличут своих игроков "Крошки Ру".
      Вот теперь и собственными ракетами решили обзавестись.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:12
        +1
        Какие проблемы у них могут быть... если бабло есть, можно сделать и не такое.
  2. кредо
    кредо Сегодня, 16:03
    -1
    Видимо звёзды так сошлись или просто это клинический случай, но факт остаётся фактом - там где у власти англосаксы и англосаксы контролируют власть жди беды.
    Спрашивается, ну какого рожна австралийцам не сидится у себя дома, так нет же и эти туда же и о том же, что Китай им дорого перешёл.