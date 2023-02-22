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Данные соцопроса: Большинство немцев не верят в победу одной из сторон в украинском конфликте

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Данные соцопроса: Большинство немцев не верят в победу одной из сторон в украинском конфликте

Пока западные лидеры с маниакальной настойчивостью накачивают киевский режим оружием и снабжают деньгами, дабы Украина продолжала воевать с Россией до ее полного поражения, жители Старого Света все более скептически относятся к самой возможности завершения конфликта победой одной из сторон.


Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного среди жителей Германии социологическим институтом INSA для издания Bild am Sonntag. Согласно полученным результатам, только 17% немцев считают, что победить может Украина и 15% уверены в том, что верх в военном противостоянии одержит Россия. Соответственно, большинство немцев, а это почти 70%, не верят, что в украинском конфликте будет победитель.

Почти половина опрошенных жителей ФРГ (49%) считают, что правительство Германии предпринимает недостаточно усилий для того, чтобы остановить военный конфликт на Украине. И только 35% респондентов выразили мнение, что Берлин делает все необходимое в этом направлении.

Касательно возможности завершения конфликта дипломатическим путем голоса немцев разделились почти поровну. В возможность окончить войну за столом переговоров верят 40% опрошенных, а 42% — считают такую перспективу маловероятной.

Следует отметить, что еще летом прошлого года 70% немцев считали, что Украину необходимо поддерживать в противостоянии с Россией, даже несмотря на издержки, в расчете на ее победу и восстановление целостности страны. Такие данные по результатам опроса привел независимый берлинский институт CeMAS.

Но уже в ноябре отношение немцев к украинскому конфликту резко поменялось. Согласно опросу того же института, с мнением, что Путин является борцом с мировой гегемонией глобального теневого правительства, согласны или отчасти согласны 44% немцев. 35% жителей Германии готовы согласиться с тем, что у Украины не может быть собственных территориальных притязаний, поскольку она исторически является частью России. Версию о том, что начало российской спецоперации вызвано провокациями со стороны НАТО поддержали 40% жителей ФРГ, вместо 29%, согласных с этой теорией еще летом.
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Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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8 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:19
    0
    Данные соцопроса: Большинство немцев не верят в победу одной из сторон в украинском конфликте
    . Всё в мире относительно...
    В данный момент рассуждать над понятием/определением ПОБЕДА, тоже допустимо, потому как... да потому, что все об этом болтают без остановки и не заморачиваясь здравым смыслом по поводу и без.
  2. fax66
    fax66 Сегодня, 16:19
    0
    "Согласно полученным результатам, только 17% немцев считают, что победить может Украина и 15% уверены в том, что верх в военном противостоянии одержит Россия. Соответственно, большинство немцев, а это почти 70%, не верят, что в украинском конфликте будет победитель."

    Чушь, я бы сделал вывод, что "соответственно большинство немцев" не определились и не могут сказать кто же победит. А так получается как бы, что 70 % готовятся к ядренной войне?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:28
      0
      Да скорее всего этим 70%все равно.Просто то,что не касается их кармана-для них не существует
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 16:33
      0
      Цитата: fax66
      15% уверены в том, что верх в военном противостоянии одержит Россия.

      Это имигрировавшие россияне, а 70% это немцы....
      и да... занятная математика... 15+17+70=102 % похоже немецкая точность канула в Лету laughing
    3. Кузнец 55
      Кузнец 55 Сегодня, 16:39
      0
      Меня не спрашивали . ))))
      Но если выложить все факты на стол , то этот конфликт начался потихоньку еще в 91 году .
      И виновен в нем минимум на 60-70% запад и НАТО . Ну а кто в НАТО запевала все знают .
      Но никогда и никто это в "оборонительной" организации это не признает .
      Остальные % можно смело поделить между Украиной и Россией .
      Сейчас мне зададут вопрос в чем вина России.
      В том , что на расширением НАТО на восток ограничивались "китайскими предупреждениями" .
      И честно говоря я тоже не могу ответить как закончится этот конфликт .
      Наверное все его хотят закончить , но никто не хочет потерять лицо .
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:30
    0
    Большинство немцев не верят в победу одной из сторон в украинском конфликте
    На то они и немцы, что велели то и тявкают. Школа.... request
  4. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 16:36
    0
    В возможность окончить войну за столом переговоров верят 40% опрошенных, а 42% — считают такую перспективу маловероятной.

    .......еще летом прошлого года 70% немцев считали, что Украину необходимо поддерживать в противостоянии с Россией, даже несмотря на издержки, в расчете на ее победу и восстановление целостности страны.


    если изменилось мнение значит немецкие марионетки США на своей шкуре почувствовали свои собственные санкции против России.То ли ещё будет ибо проблемы "цивилизованной Европы" будут только накапливаться.
  5. dandi
    dandi Сегодня, 16:36
    0
    Как сказал один товарищ из ЖЖ,проживающий, кстати, именно в Германии, мы ещё при своей жизни увидим ядерные грибочки. Походу,события движутся по этому пути...