Пока западные лидеры с маниакальной настойчивостью накачивают киевский режим оружием и снабжают деньгами, дабы Украина продолжала воевать с Россией до ее полного поражения, жители Старого Света все более скептически относятся к самой возможности завершения конфликта победой одной из сторон.
Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного среди жителей Германии социологическим институтом INSA для издания Bild am Sonntag. Согласно полученным результатам, только 17% немцев считают, что победить может Украина и 15% уверены в том, что верх в военном противостоянии одержит Россия. Соответственно, большинство немцев, а это почти 70%, не верят, что в украинском конфликте будет победитель.
Почти половина опрошенных жителей ФРГ (49%) считают, что правительство Германии предпринимает недостаточно усилий для того, чтобы остановить военный конфликт на Украине. И только 35% респондентов выразили мнение, что Берлин делает все необходимое в этом направлении.
Касательно возможности завершения конфликта дипломатическим путем голоса немцев разделились почти поровну. В возможность окончить войну за столом переговоров верят 40% опрошенных, а 42% — считают такую перспективу маловероятной.
Следует отметить, что еще летом прошлого года 70% немцев считали, что Украину необходимо поддерживать в противостоянии с Россией, даже несмотря на издержки, в расчете на ее победу и восстановление целостности страны. Такие данные по результатам опроса привел независимый берлинский институт CeMAS.
Но уже в ноябре отношение немцев к украинскому конфликту резко поменялось. Согласно опросу того же института, с мнением, что Путин является борцом с мировой гегемонией глобального теневого правительства, согласны или отчасти согласны 44% немцев. 35% жителей Германии готовы согласиться с тем, что у Украины не может быть собственных территориальных притязаний, поскольку она исторически является частью России. Версию о том, что начало российской спецоперации вызвано провокациями со стороны НАТО поддержали 40% жителей ФРГ, вместо 29%, согласных с этой теорией еще летом.