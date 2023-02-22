Американский военный эксперт назвал условие втягивания в украинский конфликт Польши, Прибалтики и Финляндии

Наращивание поставок западного вооружения на Украине может привести к тому, что в вооруженный конфликт втянется несколько других стран Восточной и Северной Европы. Об этом заявил американский военный эксперт, полковник в отставке Дуглас Макгрегор, давший интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По мнению Макгрегора, в конфликт могут быть втянуты Польша, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва. Это произойдет, если территории перечисленных государств будут использоваться для запуска ракет или иных военных целей. Но сейчас пока еще крайне мала вероятность того, что Хельсинки, Таллин, Рига или Вильнюс разрешат использование своих территорий в качестве плацдарма для ударов по российским вооруженным силам.С Варшавой ситуация выглядит иным образом: Польша является одним из главных европейских «ястребов». Поэтому она может захотеть непосредственно вмешаться в вооруженный конфликт на Украине.Американский эксперт считает, что если польские или прибалтийские войска появятся на территории Украины и будут воевать на стороне ВСУ, а также попытаются иными путями вмешиваться в ситуацию, то у России появятся законные основания для нанесения ответного удара.Если все пойдет так, как считает полковник Макгрегор, то страны НАТО окажутся в итоге перед дилеммой: или начинать прямой вооруженный конфликт с Россией с риском обмена ядерными ударами, или не поддерживать Польшу и прибалтийские республики, что будет чревато их разгромом и тяжелыми потерями и среди военных, и среди населения. Готовы ли польские, прибалтийские, финские власти так подставлять свое население и рисковать будущим своих стран, неизвестно.