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Единственный действующий на данный момент авианосец Великобритании отправился на учения без истребителей на борту

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Единственный действующий на данный момент авианосец Великобритании отправился на учения без истребителей на борту

Единственный действующий авианосец Великобритании, HMS Queen Elizabeth, отправился на месячную тренировку без истребителей на борту, пишет Daily Mail. HMS Prince of Wales, в настоящее время проходит ремонт в сухом доке в Шотландии и остаётся не действующим.


По данным издания, корабль, строительство которого было завершено в 2017 году, покинул Гленмаллан в Шотландии 13 февраля 2023 года без эскадрильи истребителей F-35.

В материале говорится, что британское Минобороны отрицает связь между учениями «пустого авианосца» и запланированным сокращением расходов в армии. В ведомстве утверждают, что в ходе текущих маневров самолеты F-35 приземляются на авианосец, совершая взлет с баз Королевских ВВС.

Между тем, как пишет издание, вышеупомянутое решение уже подверглось критике. В частности, экс-глава Королевского военно-морского флота адмирал лорд Уэст усомнился в способности Великобритании реагировать на мировые события в неспокойные времена.

Если у него (авианосца) нет полного снаряжения, то это уже не шутка. Нет смысла содержать удивительно боеспособный корабль, если у него нет основного оружия, которое он может использовать в бою. Весь смысл покупки F-35 заключался в том, что это будет палубный самолет. Когда вы занимаетесь подобной авиацией, вам нужно постоянно практиковаться

- объяснил высокопоставленный военный.

Со слов адмирала лорда Уэста, на борту авианосца всегда должно быть не менее 12 самолетов F-35, при том, что он может принимать до 40.

В статье также говорится, что бывший командир ВМС выразил серьезную обеспокоенность по поводу уровня наличия боеприпасов в стране. Точнее, достаточно ли их у британцев осталось в наличии из-за передачи имеющихся запасов Украине.

Если бы мы внезапно стали участниками крупного конфликта, у нас бы очень быстро закончились боеприпасы. Я полагаю, что на складах сегодня довольно мало некоторых типов противотанковых систем и некоторых зенитных систем

- заявил адмирал лорд Уэст.
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2 комментария
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 16:40
    +1
    Странное какое то возмущение. Самолеты могут в любой момент перелететь на борт "Королевы", главное, что бы выходе он имел необходимый уровень материальных средств, для их функционирования
  2. ASAD
    ASAD Сегодня, 16:44
    0
    Сегодня уже не первая статья про F35 . Удивительно что такое внимание к такому неудачному самолёту. Про неудачный это исключительно ориентируясь на мнение местных знатоков.