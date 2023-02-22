Единственный действующий на данный момент авианосец Великобритании отправился на учения без истребителей на борту

Если у него (авианосца) нет полного снаряжения, то это уже не шутка. Нет смысла содержать удивительно боеспособный корабль, если у него нет основного оружия , которое он может использовать в бою. Весь смысл покупки F-35 заключался в том, что это будет палубный самолет. Когда вы занимаетесь подобной авиацией , вам нужно постоянно практиковаться

Если бы мы внезапно стали участниками крупного конфликта, у нас бы очень быстро закончились боеприпасы. Я полагаю, что на складах сегодня довольно мало некоторых типов противотанковых систем и некоторых зенитных систем