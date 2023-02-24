Франция может передать Украине боевые машины пехоты AMX-10P

В последние месяцы французское руководство неоднократно сообщало о готовности предоставить киевскому режиму бронетехнику и даже анонсировало начало таких поставок. На днях появилась информация о возможной подготовке нового пакета подобной помощи. Теперь рассматривается возможность передачи боевых машин пехоты AMX-10P. Эти БМП несколько лет назад были сняты с вооружения французской армии, но теперь им нашли применение.
По неофициальным данным
Ранее французское руководство каждый раз официально анонсировало те или иные поставки вооружений или техники. В некоторых случаях пресса уточняла подробности подобных планов. Теперь ситуация выглядит иначе. Информация о возможной передаче старых БМП появилась на неофициальном уровне и пока не подтверждается.
О наличии таких планов и подготовке к их выполнению 17 февраля сообщил на своей странице в одной из соцсетей журналист издания L’Opinion Жан-Доминик Марше. Не указывая источники, он рассказал, что французская сторона собирается отправить на Украину 25 изделий AMX-10P.
Журналист напомнил, что БМП этого типа состояли на вооружении французской армии до 2015 г. Затем технику списали, и от большей ее части армия избавилась. Тем не менее, в распоряжении вооруженных сил все еще имеется некоторое количество AMX-10P, и эти машины можно было бы продать киевскому режиму. Кроме того, Ж.-Д. Марше предлагает продать Украине старые буксируемые гаубицы TRF1, снятые с вооружения французской армии в прошлом году.
Эти «новости» появились несколько дней назад, но официальные комментарии до сих пор не поступили. Пока все остается на уровне слухов и неподтвержденной информации из неизвестных источников. Впрочем, официальных опровержений возможности отгрузки AMX-10P тоже не было, что придает ситуации любопытный вид.
Возможно, ситуация со старыми БМП прояснится в ближайшее время. Официальный Париж регулярно сообщает о выделении той или иной помощи, и в очередной подобный пакет могут включить ненужные машины AMX-10P. Однако пока не ясно, когда это произойдет, и произойдет ли вообще.
Полвека на службе
Французская БМП AMX-10P отличается большим возрастом. Разработка этого проекта началась в середине шестидесятых годов и осуществлялась конструкторским бюро Ateliers de construction d'Issy-les-Moulineaux (AMX). Задачей проекта было создание гусеничной машины, способной перевозить пехоту, защищать ее броней и поддерживать огнем. Официально такая машина рассматривалась как замена более старых бронетранспортеров, но фактически речь шла о французском аналоге советской БМП-1.
В 1968 г. на испытания вышли первые опытные AMX-10P, а в следующем году такую технику впервые показали публике. На доводку БМП понадобилось еще несколько лет . Первый заказ на ее производство для сухопутных войск Франции поступил только в 1972 г., и к концу следующего года первую партию техники передали заказчику. К этому времени организация-разработчик AMX вошла в состав вновь образованного концерна GIAT Industries.
Вооруженные силы Франции последовательно сделали несколько крупных заказов на серийные AMX-10P. В основном они закупали боевые машины пехоты в базовой конфигурации. Кроме того, в AMX / GIAT разработали полтора десятка модификаций разного рода. Они отличались предназначением, вооружением и оснащением и т.д. Особый интерес представляет проект AMX-10RC. Эта разведывательная машина получила совершенно новое колесное шасси.
Уже в 1974 г. GIAT получил первый экспортный контракт; Греции понадобилось более сотни машин разных вариантов. Вскоре 30 ед. техники приобрел Катар, а в восьмидесятых появились заказы от Индонезии, Ирака и Саудовской Аравии. Последним иностранным заказчиком в начале девяностых стал Сингапур. Выполнив сингапурский контракт, GIAT закрыл производственную линию. К этому времени построили порядка 1750 БМП и машин на ее базе.
AMX-10P французской армии активно эксплуатировались в течение нескольких десятилетий. При необходимости, проводились ремонты и модернизации. К началу десятых годов активный парк такой техники насчитывал более 300 машин. Однако моральное и физическое устаревание наличных БМП определило их дальнейшую судьбу. Было решено отказаться от такой техники в пользу современных образцов. Процесс замены продлился до 2015 г.
Практически одновременно с Францией от своих AMX-10P отказались Греция и Сингапур. Списанная техника отправлялась на хранение или утилизировалась. Часть машин продавали за рубеж. В результате этого список эксплуатантов пополнился Боснией и Герцеговиной, Марокко и ОАЭ. Согласно последним слухам, в ближайшее время небольшое количество таких БМП может попасть на Украину.
Технические особенности
AMX-10P представляет собой гусеничную боевую бронированную машину, предназначенную для перевозки пехоты и оказания ей огневой поддержки. Боевая масса такой БМП достигает 14,2 т. Собственный экипаж включает трех человек – водителя, командира и наводчика. Десантный отсек рассчитан на восемь бойцов.
БМП построена в корпусе переднемоторной компоновки с центральным боевым отделением и кормовым размещением десанта. Корпус сваривался из алюминиевой брони со стальными элементами. Лобовая проекция машины выдерживает 23-мм снаряды, со всех прочих направлений заявлена стойкость к 12,7-мм пулям. В разных проектах модернизации предлагалась установка дополнительных модулей бронирования.
AMX-10P укомплектованы дизельным двигателем Hispano-Suiza HS-115-2 мощностью 275 л.с. Трансмиссия на основе гидропередачи выдает момент на ведущие колеса переднего расположения. Ходовая часть получила по пять опорных катков с торсионной подвеской на каждом борту. Обеспечивается скорость на шоссе до 65 км/ч, запас хода – 600 км. Водные преграды пересекаются вплавь за счет перемотки гусениц.
В базовой версии AMX-10P имеет двухместное боевое отделение с наружной установкой под 20-мм автоматическую пушку M693. Техническая скорострельность – 740 выстр./мин.; предусмотрена стрельба одиночными или очередями. Имеется двусторонняя подача боеприпасов, за счет чего могут использоваться снаряды разных типов. На качающейся части рядом с пушкой установлен 7,62-мм пулемет MAS. Имеются дымовые гранатометы. В кормовых дверях десантного отделения предусмотрены амбразуры для стрельбы из личного оружия.
Сомнительная помощь
По неподтвержденным данным, Франция собирается передать Украине 25 боевых машин пехоты AMX-10P, ранее снятых с вооружения и теперь простаивающих на хранении. Официальные комментарии на этот счет отсутствуют, но нельзя исключать, что Париж действительно готовит такую поставку – хотя пока не оглашает ее. Впрочем, перспективы такой помощи и ее польза для получателя понятны и без официальных данных.
Как всегда, зарубежный «партнер» посылает или собирается послать на Украину небольшое количество морально и физически устаревших боевых машин. Результаты этого очевидны. Из-за малой численности они не повлияют на состояние украинского парка бронетехники и не изменят его боевые возможности. При этом на результатах помощи негативно скажется большой возраст и несоответствие современным требованиям.
В целом нетрудно заметить, почему французская армия еще 10-12 лет назад посчитала БМП AMX-10P морально устаревшей и отказалась от нее. В первую очередь, это общий возраст техники. Практически все БМП для Франции были изготовлены в семидесятых-восьмидесятых годах. К настоящему времени их возраст перевалил за 35-45 лет, а за время службы они успели выработать почти весь ресурс.
AMX-10P разрабатывалась в конце шестидесятых с учетом характерных угроз того времени. В результате машина защищена только от малокалиберных снарядов, причем на ограниченных дистанциях. Распространенные 30-мм системы, по всей видимости, представляют фатальную опасность для французской БМП. Установка дополнительного бронирования в целом не меняет ситуацию.
Штатным оружием AMX-10P была 20-мм автоматическая пушка. К настоящему времени это орудие безнадежно устарело. Оно способно бороться только с живой силой, небронированной техникой и неукрепленными постройками. Практически любая современная бронетехника, начиная от БМП разных типов, выдержит ее снаряды, а также сможет открыть ответный огонь с предсказуемым результатом.
Слухи и реальность
Таким образом, пока складывается специфическая ситуация. На уровне слухов упоминается возможность появления на Украине очередного образца французской военной техники – БМП AMX-10P. При этом официальные сведения на этот счет пока отсутствуют, а здравый смысл показывает нецелесообразность выделения помощи в виде устаревших машин.
Однако нельзя исключать, что планы по передаче AMX-10P действительно существуют, прорабатываются или готовятся к выполнению. Поставка такой техники, несмотря на все очевидные проблемы, вполне соответствует актуальной политике Парижа и его союзников. Они стремятся помогать киевскому режиму, однако не спешат расставаться с современным вооружением и техникой, которые нужны им самим. В качестве помощи отправляют в основном устаревшие образцы, а их потенциал, возможности и польза для получателя при этом отходят на второй план.