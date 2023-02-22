Президент Молдавии на встрече с Байденом в Польше попросила США об экономической помощи

Санду воспользовалась в Варшаве встречей с Байденом, чтобы проинформировать его о сложностях в связи с войной на границах и попросить оказать содействие в увеличении помощи со стороны США для укрепления экономической устойчивости Молдавии

Вопреки мнению большинства жителей страны и сопротивлению оппозиции, действующее руководство Республики Молдова продолжает продавливать курс на максимальное сближение с Западом и вступление в ЕС. Не в силах реализовать действенную программу по борьбе с растущим экономическим кризисом и падением уровня жизни населения, президент Молдавии Майя Санду при этом заявляет об угрозах со стороны России, которая, по ее данным, якобы готовит переворот в стране.Дабы «защитить суверенитет» маленькой Молдавии, Санду пытается попасть под протекторат НАТО, ради чего готова изменить нейтральный статус страны и даже стать частью соседней Румынии. Такие планы активно поддерживает и стимулирует киевский режим, откровенно подталкивая Кишинев к открытию «второго фронта» против России в расчете, что в этом случае за Молдавию может вступиться дружественная Румыния, являющаяся членом Севроатлантического альянса.Но война войной, однако как-то успокоить собственных граждан, непрерывно митингующих против провальной экономической политики правительства и собственного обнищания, президенту Молдавии все-таки надо. Тарифы на газ, ранее поставляемый по спецценам из России, в республике в прошлом году выросли почти в семь раз, а электроэнергия подорожала почти в четыре раза.Вот и отправилась Санду на встречу с президентом США Джо Байденом, как нельзя кстати посетившим накануне Польшу. Видимо, глядя на соседнюю Украину, которую Вашингтон и Брюссель взяли на полное финансовое содержание, молдавский президент во время встречи с Байденом попросила США об экономической помощи.— сообщили в пресс-службе президента Республики Молдова.Пока неизвестно, что на это ответил глава Белого дома, ограничившийся в своей речи общими словами поддержки руководства Молдавии «в продолжении курса на независимость и строительство демократии». Видимо, президент США понимает, что спонсирование еще одного европейского нахлебника американские граждане, а следом и конгрессмены-республиканцы, вряд ли одобрят.