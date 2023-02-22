Военное обозрение
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Президент Молдавии на встрече с Байденом в Польше попросила США об экономической помощи

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Президент Молдавии на встрече с Байденом в Польше попросила США об экономической помощи

Вопреки мнению большинства жителей страны и сопротивлению оппозиции, действующее руководство Республики Молдова продолжает продавливать курс на максимальное сближение с Западом и вступление в ЕС. Не в силах реализовать действенную программу по борьбе с растущим экономическим кризисом и падением уровня жизни населения, президент Молдавии Майя Санду при этом заявляет об угрозах со стороны России, которая, по ее данным, якобы готовит переворот в стране.


Дабы «защитить суверенитет» маленькой Молдавии, Санду пытается попасть под протекторат НАТО, ради чего готова изменить нейтральный статус страны и даже стать частью соседней Румынии. Такие планы активно поддерживает и стимулирует киевский режим, откровенно подталкивая Кишинев к открытию «второго фронта» против России в расчете, что в этом случае за Молдавию может вступиться дружественная Румыния, являющаяся членом Севроатлантического альянса.

Но война войной, однако как-то успокоить собственных граждан, непрерывно митингующих против провальной экономической политики правительства и собственного обнищания, президенту Молдавии все-таки надо. Тарифы на газ, ранее поставляемый по спецценам из России, в республике в прошлом году выросли почти в семь раз, а электроэнергия подорожала почти в четыре раза.

Вот и отправилась Санду на встречу с президентом США Джо Байденом, как нельзя кстати посетившим накануне Польшу. Видимо, глядя на соседнюю Украину, которую Вашингтон и Брюссель взяли на полное финансовое содержание, молдавский президент во время встречи с Байденом попросила США об экономической помощи.

Санду воспользовалась в Варшаве встречей с Байденом, чтобы проинформировать его о сложностях в связи с войной на границах и попросить оказать содействие в увеличении помощи со стороны США для укрепления экономической устойчивости Молдавии

— сообщили в пресс-службе президента Республики Молдова.

Пока неизвестно, что на это ответил глава Белого дома, ограничившийся в своей речи общими словами поддержки руководства Молдавии «в продолжении курса на независимость и строительство демократии». Видимо, президент США понимает, что спонсирование еще одного европейского нахлебника американские граждане, а следом и конгрессмены-республиканцы, вряд ли одобрят.
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Использованы фотографии:
Сайт президента Молдавии
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20 комментариев
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  1. Альф
    Альф Сегодня, 17:06
    +8
    Санду воспользовалась в Варшаве встречей с Байденом, чтобы проинформировать его о сложностях в связи с войной на границах и попросить оказать содействие в увеличении помощи со стороны США для укрепления экономической устойчивости Молдавии

    "Господи, ну кому отдаться-то ? Кушать очень хочется, согласна на любые позы..."
    1. Hagen
      Hagen Сегодня, 18:24
      0
      Цитата: Альф
      Санду воспользовалась в Варшаве встречей с Байденом

      Кто такая Санду, чтобы она "воспользовалась ... встречей с Байденом...". Это ею решили воспользоваться. И всей Молдавией. Надо думать, США решили устроить провокацию в Приднестровье, вот и позвали Санду на инструктаж. winked
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:07
    0
    Думаю, если Санду пошлёт на Москву молдавские танковые армии, Байден подкинет смуглянке денежкафф... laughing
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:09
    0
    Бпланс интересов он такой.
    1.Есть или2. есть, но не устраивает.
    Сколько готовы мы заплатить за "устраивает"? Приднестровье присоединит валахию?
  4. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 17:11
    -1
    спешит спешит разрушить Молдавию так чтоб уж невозвратно ... куда только не сбегала ... страной же ей заняться и некогда ... а людям всё дороже жить и хуже
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:11
    +2
    Круговорот бабла в природе - Селянский просит деньги у цыган(было, без шуток), цыгане - у Бидона, Бидон - у Конгресса, потому как свои все ушли Селянскому...
    А где мама берет деньги? - Из тумбочки!
  6. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 17:13
    +1
    Ну это как полагается для цыганской натуры -что нибудь попросить. Наверное так и просила -позолоти ручку, Джонни laughing
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 17:20
    +3
    Wer die Vita dieser US-Hure liest, der versteht sehr schnell, dass Sandu nur ein weiteres, trojanisches US-Pferdchen ist, dass die Aufgabe hat, den nächsten Kriegsschauplatz im Auftrag der USA fordert nichts anderes...! Genau ist es so immens wichtig, die historische Chance wahrzunehmen und den KRIEG endlich in die Länder der Kriegshetzer Nr. 1 USA und England zu tragen...!!!!!!!!!!
  8. HAM
    HAM Сегодня, 17:24
    +2
    Майка,совсем охренела,Украину хочешь обобрать? В очередь,в очередь за подаянием...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:28
      +1
      Цитата: HAM
      Майка,совсем охренела,Украину хочешь обобрать?

      Зеля после кокса, не врубился и надоумил Майку к Байдену обратится, что она сделала. А теперь из денег обещанных Зеле, придется и Майке отстегивать.
  9. korwalol
    korwalol Сегодня, 17:30
    -1
    Дяденька, дайте попить, а то, так жрать хочется, что и переночевать негде
  10. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 17:32
    +2
    Обычно Сайду выглядит хорошо и элегантно, на встречу с Байденом сиротскую кофту одела...
    1. Olddetractor
      Olddetractor Сегодня, 18:02
      0
      Оделась в стиле пятидесятых, годов его молодости. В душу старикашке влезть хочет, на всё согласна. Интересно, на какой их фотографий Бидона они нашли женщин в такой одежде
  11. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 17:38
    +1
    Удел малых и не малых государств. Сначало теряется суверинетет, за ним граждане (активные, предприимчивые)не имеющие перспектив в разаренных странах. получив людские, сырьевые и потребительские ресурсы запад с барского плеча содержит (3 сестрицы Балтии 3 миллиарда в год) территории. Но бедной Молдавии не повезло, какой от нее прок, грузины не стали биться до последнего грузина вот и влачат жалкое существование, запад очень циничный может из за своего нищебродства. Зачем содержать молдован, воевать не хотят, укрорейх все задачи выполняет, пусть на стройки все уезжают.
  12. Пауль Зиберт
    Пауль Зиберт Сегодня, 17:41
    +1
    Единственный в мире президент, у которого есть собственный президент.
    У Санду - румынский паспорт.
    А значит её президент - Клаус Йоханнис.
    Майя - ходячее недоразумение.
    А ещё и попрошайка... wink
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:23
      0
      Цитата: Пауль Зиберт
      Майя - ходячее недоразумение.
      А ещё и попрошайка...

      Так денюжку то она пришла просить к "крёстному отцу" - "Батя гроши гони, цыгане бунтуют !"
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:56
    +1
    Видимо, президент США понимает, что спонсирование еще одного европейского нахлебника американские граждане, а следом и конгрессмены-республиканцы, вряд ли одобрят.
    итэрэсная постоновка вопроса... впрочем, а по другому они не умеют.
  14. DenD
    DenD Сегодня, 18:06
    0
    Очередная попрошайка. Прибалты-3шт,Украина, Грузия,Молдавия.Кто следующий?
  15. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:20
    0
    Видимо, президент США понимает, что спонсирование еще одного европейского нахлебника американские граждане, а следом и конгрессмены-республиканцы, вряд ли одобрят.

    Только успевай Байден, побирушек кормить, все стоят с протянутой рукой.
    Ну очередь прямо.
  16. Андрей1966
    Андрей1966 Сегодня, 18:30
    0
    молдавская проститутка:" А заплатить?".