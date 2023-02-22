Президент России на концерте в Лужниках: «Сейчас идет бой на наших исторических рубежах»

В Москве на стадионе «Лужники» проходит праздничный митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества. Мероприятие открыл актер Владимир Машков. Перед собравшимися выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Глава государства поздравил россиян с наступающим праздником – Днем защитника Отечества. Он отметил, что защитниками Отечества с полным правом можно назвать не только военнослужащих, но и тех, кто помогает им в тылу, кто поддерживает их – это и медики, и сотрудники предприятий военной промышленности, и работники транспорта, и даже российские дети, которые пишут письма находящимся в зоне спецоперации военнослужащим. Президент отметил, что весь народ является защитником Отечества.
Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами
- заявил глава государства.
Путин опять напомнил, что сейчас Россия защищает не только свои интересы, но и своих людей, культуру, язык, территории.
Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!
- сказал Путин.
Глава государства пожал руки присутствующим на митинге российским военнослужащим – участникам специальной военной операции. На митинге присутствовало большое количество участников спецоперации, в том числе и бойцы недавно вошедших в состав ВС РФ Народных милиций Донецкой и Луганской Народных Республик.