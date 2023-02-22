Президент России на концерте в Лужниках: «Сейчас идет бой на наших исторических рубежах»

Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей, его ведут такие же мужественные бойцы, которые здесь сейчас стоят рядом с нами

Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! Ура!

В Москве на стадионе «Лужники» проходит праздничный митинг-концерт в честь Дня защитника Отечества. Мероприятие открыл актер Владимир Машков. Перед собравшимися выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.Глава государства поздравил россиян с наступающим праздником – Днем защитника Отечества. Он отметил, что защитниками Отечества с полным правом можно назвать не только военнослужащих, но и тех, кто помогает им в тылу, кто поддерживает их – это и медики, и сотрудники предприятий военной промышленности, и работники транспорта, и даже российские дети, которые пишут письма находящимся в зоне спецоперации военнослужащим. Президент отметил, что весь народ является защитником Отечества.- заявил глава государства.Путин опять напомнил, что сейчас Россия защищает не только свои интересы, но и своих людей, культуру, язык, территории.- сказал Путин.Глава государства пожал руки присутствующим на митинге российским военнослужащим – участникам специальной военной операции. На митинге присутствовало большое количество участников спецоперации, в том числе и бойцы недавно вошедших в состав ВС РФ Народных милиций Донецкой и Луганской Народных Республик.