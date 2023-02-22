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Командир расчета РСЗО «Град» ВС РФ рассказал о работе артиллерии на Кременском направлении

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Командир расчета РСЗО «Град» ВС РФ рассказал о работе артиллерии на Кременском направлении

Продвижение российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции во многом зависит от поддержки наступления силами ракетных войск и артиллерии. Важную роль в обеспечении продвижения пехоты играют реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».


На Кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР) ситуация остается тяжелой. Это ранее признавало и руководство ЛНР, комментируя бои на данных участках фронта. Российские войска продвигаются, но украинские формирования оказывают серьезное сопротивление, что значительно усложняет наступление.

Поддерживаем продвижение пехоты, наши цели - скопление живой силы противника, автомобильные колонны, колонны подвоза боеприпасов, склады ГСМ

- рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО БМ-21 «Град».

По словам артиллериста, задания на цели поступают ежедневно. Что касается результативности работы российских «Градов», то ее легко можно оценить, когда подразделения разведки, спецназа и пехоты передают привет поддерживающим их артиллеристам. Это значит, что артиллерийский огонь помог пехотинцам перейти в наступление и занять очередные позиции.

Отметим, что сейчас Кременское и Сватовское направления характеризуются ведением достаточно ожесточенных боев. Украинские националисты регулярно обстреливают Кременную, пытаясь прорвать созданную российскими войсками оборону на данном направлении. ВС РФ, в свою очередь, медленно теснят формирования ВСУ.
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3 комментария
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 17:09
    +1
    статья ради статьи ... ни о чём ... модераторы если нет контента так и не нужно главное качество а вот оно спорно
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:14
    +1
    Вот мне интересно если бы на СВО были войска как в Великую Отечественную, да с поправкой на современное вооружение, ЗРК, беспилотники итд. Я имею ввиду организационно командную структуру, наши войска быстрее бы продвигались? Я думаю да, на 100 км в месяц вполне могли продвигаться(исключая города, там сложнее).
    1. alexandr 66
      alexandr 66 Сегодня, 17:49
      0
      Кроме войск командующий,генштаб и обязательно смерш