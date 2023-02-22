Командир расчета РСЗО «Град» ВС РФ рассказал о работе артиллерии на Кременском направлении

Продвижение российских вооруженных сил в зоне специальной военной операции во многом зависит от поддержки наступления силами ракетных войск и артиллерии. Важную роль в обеспечении продвижения пехоты играют реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».
На Кременском направлении в Луганской Народной Республике (ЛНР) ситуация остается тяжелой. Это ранее признавало и руководство ЛНР, комментируя бои на данных участках фронта. Российские войска продвигаются, но украинские формирования оказывают серьезное сопротивление, что значительно усложняет наступление.
Поддерживаем продвижение пехоты, наши цели - скопление живой силы противника, автомобильные колонны, колонны подвоза боеприпасов, склады ГСМ
- рассказал РИА Новости командир расчета РСЗО БМ-21 «Град».
По словам артиллериста, задания на цели поступают ежедневно. Что касается результативности работы российских «Градов», то ее легко можно оценить, когда подразделения разведки, спецназа и пехоты передают привет поддерживающим их артиллеристам. Это значит, что артиллерийский огонь помог пехотинцам перейти в наступление и занять очередные позиции.
Отметим, что сейчас Кременское и Сватовское направления характеризуются ведением достаточно ожесточенных боев. Украинские националисты регулярно обстреливают Кременную, пытаясь прорвать созданную российскими войсками оборону на данном направлении. ВС РФ, в свою очередь, медленно теснят формирования ВСУ.