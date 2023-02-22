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Российскому генералу грозит десять лет лишения свободы за незаконное обогащение

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Российскому генералу грозит десять лет лишения свободы за незаконное обогащение

До своего задержания генерал-лейтенант Александр Кизлык возглавлял управление расследований и дознания Федеральной таможенной службы. Теперь российскому генералу грозит десять лет лишения свободы в колонии общего режима за незаконное обогащение.

Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда, расположенного в Москве.

Прокуратура требует посадить генерала на десять лет за причинение ущерба в размере около 25 миллионов рублей.

Прокурор попросил приговорить подсудимого Кизлыка к 10 годам колонии общего режима

- сообщили журналистам в суде.

Помимо Кизлыка, под суд попало еще несколько таможенных начальников более низкого ранга, в том числе одного из прямых подчиненных генерала – его заместителя Алексея Серебро. Также рассматриваются дела бывших начальника Внуковской таможни Константина Мишина, замглавы Домодедовской таможни, а также старшего дознавателя по особо важным делам таможенной службы аэропорта Домодедово Андрея Шурыгина. Деятельность этой преступной группы охватывает период с июля 2018 года по июль 2019 года, после чего она была задержана.

Поводом для ареста генерала стало явное несоответствие его уровня жизни официальным доходам. Он оказался владельцем большого особняка и земельного участка, а также крупных наличных сумм в рублях и валюте. Помимо этого, у него были обнаружены золотые и серебряные слитки, большое количество драгоценностей, старинных монет, солидная коллекция швейцарских часов, а также еще много чего ценного.
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30 комментариев
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  1. Void
    Void Сегодня, 17:21
    +19
    Не у него одного несоответствие, когда других начнём сажать?
    1. Пауль Зиберт
      Пауль Зиберт Сегодня, 17:31
      +3
      Xoxляцко-крысиная морда.
      Сажать на максимальный срок! am
      1. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 18:04
        +4
        Всего 25 миллионов рублей? Да это же мало-всего-то, даже меньше 400 тыс долларов-"ниочем".... Даже до "миллиона долларов" не дотянул.... Нищеброд..... yes laughing
    2. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 17:51
      +4
      Да в принципе многих сажают. Просто очень зря это не афишируется. А то что сейчас удобный момент проредить ряды всякой сволочи, это да. Убежать проблематично и деньги не вывести.
    3. AUL
      AUL Сегодня, 18:16
      +2
      Поводом для ареста генерала стало явное несоответствие его уровня жизни официальным доходам.
      Тоже насмешило!
      Видимо, для кого-то места освобождают.
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:22
    +10
    А, таможня... Блин, даже вопросов нет))) Слава богу, сейчас с ними не соприкасаюсь, но как насмотрелся в 90-е - нулевые, там вообще всех брать можно было, от погон только сроки зависят - больше звезды - больше тырит
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 17:35
      +5
      за незаконное обогащение.
      Наши генералы на таких должностях считают такое обогащение вполне законным.Не интересы Родины же там блюсти... no
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:54
      +2
      Цитата: Bingo
      насмотрелся в 90-е - нулевые, там вообще всех брать можно было, от погон только сроки зависят - больше звезды - больше тырит

      Да 90-е это был расцвет воров в таможенных погонах, в Калининграде в порту за год пять начальников сменилось. Помню день таможенника справляли в "Губернаторе", так прямо на глазах, без стеснения "братки" мзду приносил. Особенно имели, те кто на разтоможке сидел. "Золотые времена" были для них, особенно когда собственную безопасность убрали.
  3. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 17:23
    +16
    Прокуратура требует посадить генерала на десять лет за причинение ущерба в размере около 25 миллионов рублей.
    25 мультов 10 лет, бред какой то, похоже чем больше воруешь тем меньше шансов сесть. Генерал 25 миллионов, просто бомж по генеральским меркам.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:26
      +11
      Согласен с вами, кто миллиарды спёр меньше дают.
    2. Мини Мокик
      Мини Мокик Сегодня, 17:52
      +3
      Просто украденных 25 миллионов, прокурору хватает дать этому чижу - 10 лет. И нет смысла искать что то еще, особенно если все бабло за границей.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:55
      0
      Цитата: Trapp1st
      Генерал 25 миллионов, просто бомж по генеральским меркам.

      В не то время генерал тырил, вот и загремит на Колыму.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 18:06
        +2
        В не то время генерал тырил
        Либо не поделился, либо более пронырливый кандидат на место нашелся.
  4. МДП
    МДП Сегодня, 17:26
    +24
    А у генерала армии не хотят проверить доходы? И дочь выполняет какие-то контракты от МО. У руководителя Ростеха несовершеннолетний сын зарабатыапет больше, чем его родители. Нужно срочно этого самородка ставить министром финансов! В такие юные годы сумел столько заработать! Это же гений в экономике. Таких еще не было в мировой истории!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:59
      +3
      Цитата: МДП
      У руководителя Ростеха несовершеннолетний сын зарабатыапет больше, чем его родители. Нужно срочно этого самородка ставить министром финансов!

      А либералы, все Иосифа Виссарионовича хают. Вот где было бы раздолье Леврентию Павловичу.
  5. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 17:27
    +6
    Расстрелять! Это предательство Родины.
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 17:28
    +7
    Слабоват таможенник у московских 18 тонн золота!!! А размах наверно всю Россию крышевал с Кремлем вместе.Другой на Кипр свалил к семье там правда в баксах но то же впечатляет.Самая коррумпированная служба это таможня.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 17:43
    +9
    На.таких местах и 25млн рублей??? И при этом участки, недвижка и брулики? У нас в городе дпсники столько за 3года натаскивают( 25млн рублей) а тут фед таможня.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:47
    -1
    большое количество драгоценностей, старинных монет, солидная коллекция швейцарских часов, а также еще много чего ценного.

    И морда не треснула. Жулье !
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:50
      +2
      И не переживайте! Они в три хари горазды жрать и хапать - так что не треснет ! Даже если из ушей полезет - все равно воровать будут, падонки....
      Китайского подхода на них нет ! Стрелять их, падонков, в затылок !!!
      И счет за боеприпас потраченный родмтвенникам !
  9. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 17:58
    +7
    Чего тут комментировать? Только вопрос один - кто их посадил на эти должности? Кто их осыпал звездами на погоны? Кто давал им рекомендации? Где эти люди?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:59
      +4
      Самый главный вопрос - кто прикрывал и с кем делились?
  10. Сергей Самков
    Сергей Самков Сегодня, 17:59
    +4
    Расстрел и конфискация до 3го колена...Только так и никак иначе...Жён и детей, если на них переписаны имущество и счета - тоже в расход..Как пособников казнокрада...Надо заставить их вздрогнуть и задуматься...Уже сейчас нужно аннулировать все загранпаспорта у госслужащих, у депутатов, госчиновников и сенаторов. Всех под тотальный контроль в зависимости от занимаемого положения..А то это вечное сюсюкание и ссылка на то, что у нас не СССР и не КГБ, реально разваливает и страну и общество...Нардепы напринимали кучу законов и отмазок к этим законам...Не закон, а решето.. На какого либо чинушу заводят дело, а он не стесняясь тупо линяет за границу...Половина администрации президента ходят по крышей того или иного забугорного фонда...Одни деятели спорта и культуры чего стоят..Им глубоко плевать на своих..Им бы под белым флагом где засветиться и пожрать чего заморского..Да и так каждый видимо замазан чем-нибудь.Потому не сопротивляются и не протестуют по поводу санкций..Ждут, когда им вернуться можно будет в бунгало и наконец-то потратить наворованное в России...
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:59
    +3
    Поводом для ареста генерала стало явное
    Это, даже не смешно...
    Выйдет по удо или ещё как, вполне состоятельных человеком... али я не прав?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 18:03
      +1
      как мебельщик... отмажут и тихо пересадят на спокойную денежную должность.... где он тихо будет ржать над нами всеми - типа выкусите, нифига мне и не сделали ..... am
  12. Olddetractor
    Olddetractor Сегодня, 18:06
    +3
    Никакой это не генерал, внимательнее - это "дорогой россиянин"
  13. ASM
    ASM Сегодня, 18:07
    +3
    Это доказанных 25 млн, а не полный ущерб. Таможню, как говорил в свое время Лукашенко, нужно "ператрахивать и ператрахивать". Там чинуша на мздоимце и вором погоняет.
  14. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:07
    +2
    Ну, во-первых, так и пишите "генерал от таможенной службы". А, во-вторых: где остальные?
    1. Серж9901
      Серж9901 Сегодня, 18:19
      0
      Не будет никаких "остальных" . На фоне растущего недовольства народа бросили "енерала" как бродячей собаке кость .
  15. oleg_627
    oleg_627 Сегодня, 18:31
    +1
    Ёшкин матрешкин.25 лямов украл.УЗахарченко полковника нашли 8.5 ярдов денег.полторы тонны бабосиков 13лет.Полковник Черкалин в два раза больше денег спер.пусть три тонны бабосиков 7 годиков тюрьмы.Прошерстить наших генералов вот где народные деньги хоронятся.Типа вывезли 4 состава с деньгами полком грузили и дадут, звезду на погоны