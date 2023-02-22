Российскому генералу грозит десять лет лишения свободы за незаконное обогащение

До своего задержания генерал-лейтенант Александр Кизлык возглавлял управление расследований и дознания Федеральной таможенной службы. Теперь российскому генералу грозит десять лет лишения свободы в колонии общего режима за незаконное обогащение.
Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе Дорогомиловского суда, расположенного в Москве.
Прокуратура требует посадить генерала на десять лет за причинение ущерба в размере около 25 миллионов рублей.
Прокурор попросил приговорить подсудимого Кизлыка к 10 годам колонии общего режима
- сообщили журналистам в суде.
Помимо Кизлыка, под суд попало еще несколько таможенных начальников более низкого ранга, в том числе одного из прямых подчиненных генерала – его заместителя Алексея Серебро. Также рассматриваются дела бывших начальника Внуковской таможни Константина Мишина, замглавы Домодедовской таможни, а также старшего дознавателя по особо важным делам таможенной службы аэропорта Домодедово Андрея Шурыгина. Деятельность этой преступной группы охватывает период с июля 2018 года по июль 2019 года, после чего она была задержана.
Поводом для ареста генерала стало явное несоответствие его уровня жизни официальным доходам. Он оказался владельцем большого особняка и земельного участка, а также крупных наличных сумм в рублях и валюте. Помимо этого, у него были обнаружены золотые и серебряные слитки, большое количество драгоценностей, старинных монет, солидная коллекция швейцарских часов, а также еще много чего ценного.