«Теперь ты в Армии». Миллион алых роз

Эпизод VII новогодней сказки с продолжением

Часть праздничная, юмористическая, добрая, любвеобильная

«Дитям мороженое, его бабе цветы! Смотри, не перепутай!»

«И невозможное возможно»

В той сказочной стране в то описываемое время была распространенная практика, когда воинские части помогали колхозам в их неравной борьбе с урожаем... Трофеями обычно были 10–20 процентов спасенного урожая. Но это была общераспространенная практика.Еще было шефство колхоза над частью, или части над колхозом, но обычно – взаимное шефство. Было у нас несколько подшефных колхозов, один из них в теплицах круглогодично выращивал тюльпаны разных сортов и различных цветовых гамм, скажем так.Наша часть содержала весь их автомобильный и тракторный парк в идеальном состоянии (и это в пору жесточайшего дефицита на любые запчасти), а взамен у нас в части никогда не переводились цветы.Был у нас разъездной ГАЗ-66 с кунгом – вот сколько в него ведер с цветами с тюльпанами помещалось, столько нам и выделяли на 8 Марта. Раздарив от части цветы всем женщинам к 8 Марта – и военным и гражданским – офицеры, прапорщики и гражданские водилы брали домой по букету: одному-другому-третьему.Но все равно 9 марта на КПП АРМа оставалось с десяток ведер с тюльпанами – и их раздавали дежурные по КПП всем желающим, естественно, в разумных пределах – нельзя было прийти и забрать целое ведро, но собрать достойный букет и унести имел право любой – даже салага.На 1 мая, 9 мая, 7 ноября и по другим праздникам цветов колхоз поставлял чуть меньше, но все равно после любого официального праздника – ведро (а то и другое-третье) цветов раздавалось всем желающим, ибо колхоз очень ценил дружбу нашей части с ним.Раньше как было: пока ты солдат-срочник в автобате, тебе тоже неплохо так капает на сберкнижку – и 3 000 руб. тогдашними деньгами никого не удивить было после 2 лет службы. Это если про официальные доходы солдат. Ну а неофициально 100–200 руб. в месяц да запросто можно было нахалтурить водилам. Они всегда были при деньгах. И были ценными «кандидатами в мужья» для потенциальных невест.Напомню – только по официальной статистике соотношение мужчин и женщин было 1:3 в той вымышленной местности. При увольнении в запас «особо ценным кадрам» командование предлагало заключить сверхсрочку: это было сразу два удара ниже пояса. Давали место в офицерском общежитии и талон на покупку чего-нибудь остродефицитного в нашем чипке – например, финского гарнитура, а не каждый генерал-майор имел дома тогда такую роскошь.Ну и минимальная зарплата для «трутней» была 400 руб. – а так 600–800 руб. в месяц – трудовики и отличники социалистического соревнования и 1 000 руб. в месяц делали – при том, что по стране зарплата в среднем была 120–160 рублей.У нас на АРМе, например, я лично знал с десяток гражданских водил, которые сначала остались на сверхсрок, потом уже как гражданские работали. Вот с ними как раз проще всего было договариваться насчет ремонтов. Они сами предлагали цену – и цена явно была выше рыночных – за срок и качество. Как говорится, сами «они плавали – знают». Поэтому за перспективных парней будущие тещи и тести сами «обламывали рога» своим же непослушным дочкам и с благосклонностью воспринимали ухаживания солдат.А так, доставка цветов после праздников была поставлена на поток. Заранее узнаешь у своей пассии адрес – обычно не раз и не два провожаешь ее домой после посещения дискотек и кафе-мороженого. Для примера: на аж целых 5 рублей тогда можно было для девчонки накупить столько мороженого и сладостей, что она не съела бы их даже в теории за один раз.У нас на АРМе была такая слюдяная пленка полупрозрачная – так маляр наблатыкался делать из нее шикарнейшие оболочки для букетов на любой вкус и цвет: и красил по желанию, и рисовал всякие надписи типа «С 8 марта поздравляю!», и только фантазия заказчика ограничивала возможности маляра.Это были иногда целые произведения искусства! Туда вовнутрь засовывали шикарный букет из тюльпанов, а если ты еще и богатенький буратино – писарь части на поздравительной открытке писал соответствующие слова, и 5–6 водил на приличных машинах, в парадке и полном параде развозили цветы по списку доставки.Всего 1 руб. + пачка сигарет маляру и 2 руб. + пачка сигарет с фильтром водиле – весь бюджет в 5 руб. вписывался. Зато какой вау-эффект был! Просто представьте, звонок в дверь, открывают, а там букет чуть ли не больше солдата в парадке – и это при этом, что в свободной продаже те же сами тюльпаны закончились еще 7 марта!Мы этих водил про себя прозывали «паромщиками».С тех самых пор автор сказки дарит всем своим женщинам на 8 марта тюльпаны, только тюльпаны и ничего, кроме тюльпанов.Всех женщин ВО с 8 Марта! Успехов, здоровья и семейного счастья!Предыстрия.Прежде чем загнать на яму на ремонт любую машину – её сначала струей горячей воды под напором обрабатывали, ибо нельзя было грязь в ремонтный бокс завозить. Это было раз.Два: в ремонтном боксе было две ямы – одна для машин типа зилка, другая для КамАЗов. Они были в виде буквы «Т» – а тельферы могли влегкую поднять тот же самый КамАЗ и оттащить его куда угодно.Теперь сказка.В букве «Т» вертикальная часть была под зилки и иже с ними – машин так на 20. Верхушка буквы «Т» – под 8 КамАЗов, тут точно могу сказать.Ситуация...Стоит на камазовской половинке 6 КамАЗов – максимально удалены от въездных ворот бокса. Два самых дальних КамАЗа – вездеходы – трехосники: самый дальний без мостов с будкой на случай «ядерной войны для офицеров» – там в кунге есть все, на козлах (все работает – но нет мостов) – перед ним убитый в хлам то же трехосник, но с идеальными мостами, остальное в хлам – ждут своей очереди на ремонт.А так как КамАЗы были приписаны к разным частям – ждали своей очереди полгода на круг каждый, ибо с запчастями был страшнейший дефицит тогда. Стоят и стоят себе – в самом дальнем месте...22:00... АРМ официально до 8:00 утра следующего дня закрывается, нет никого, кроме дежуроной смены автослесарей, плюс те, кто в наряд-заказах, да еще охрана АРМа...К 23:59 КамАЗ с офицерским кунгом на трех осях выезжает «по женщинам» к ближайшему женскому общежитию. Всю ночь катаются с девчонками, ночной шашлык-машлык под свет фар – и не только...К 6 утра КамАЗ возвращается, к 8:00 утра обычная картина – два убитых КамАЗа в самом дальнем углу бокса.И всё было хорошо и безнаказанно аж целых 2 месяца – пока им ночью не повстречался уазик с замначальником ВАИ...Ну наши пацаны-то ушли в «леса, поля и болота» – уазик замначальника ВАИ пару-тройку километров по болоту смог только проехать за ними, потом сел конкретно на мосты... Все-таки КамАЗ – вездеход форева!Наши пацаны вернули девчонок в общежитие, сами вернулись на АРМ, вернули все в исходное положение, не забыв смыть грязь. По рассказам – тонну грязи привезли. Пока пешедралом добрались ваишники до дороги, пока сообщили, пока их выдернули из болота, пока замначальника ВАИ пробил по номерам, где сейчас находится КамАЗ – прошло часов 6...Где-то утром ближе к 12 часам утра заявляется он и «начинает качать права» – что, мол, тут у нас находится КамАЗ, который смылся от него ночью.бокс – и нашел-таки КамАЗ... на козлах без мостов. И устроил скандал – мол, я верю своим глазам – именно этот КамАЗ с этими номерами смылся от меня ночью!На что (если сильно кратко) – наш начальник АРМа предоставил все документы – что именно этот КамАЗ уже 4 месяца стоит на ремонтной яме в ожидании мостов – и не мог этой ночью кататься по лесам, полям и болотам – от слова совсем!Дело дошло аж да Чапая... Сам Чапай сказал – «когда кажется – надо креститься», и дело замяли...Да, потом негласно начарма и комроты прочитали предполагаемым «участникам безобразия» (понимай – всей роте, ибо никто никого не сдал!) дежурную лекцию о вреде «внебрачных связей». Но! Не пойман за руку – не вор! Правда, комроты сказал: еще раз будет такая бяка – он за себя не ручается... Поэтому еще два месяца эти КамАЗы просто тупо ждали своей очереди на ремонт...А «по женщинам» разъезжали по ночам на прикомандированном к нашей роте ГАЗ-66... Его водилу где-то через месяц после описываемых событий к нам прикомандировали... И каждую ночь он уезжал...Мы как-то раз его спросили:– Уже началась осень, пошли дожди – как же ты умудряешься кататься по ночам?– По заячьим тропам езжу!– А если тропы заканчиваются?!– Подключаю передний мост!