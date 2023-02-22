Военное обозрение
Войти Регистрация

Глава Запорожской области Балицкий заявил о готовности ВС РФ к контрнаступлению в регионе

20
Глава Запорожской области Балицкий заявил о готовности ВС РФ к контрнаступлению в регионе

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации готовы к проведению контрнаступления в Запорожской области и защите Энергодара. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.


По утверждению Балицкого, ВС РФ всегда видят возможность контрнаступления и осуществляют подготовку к нему. Например, к настоящему времени решен вопрос с укомплектованием личным составом армейских подразделений.

Слава богу, у нас сегодня не лето, когда у нас на участке было недостаточно, полки были укомплектованы на 15 процентов. Сегодня все 100 процентов укомплектованы

- цитирует РИА Новости слова Евгения Балицкого.

Российские войска, по утверждению губернатора, готовы защищать Энергодар. В этом городе, напомним, находится очень важный в стратегическом отношении объект – Запорожская атомная электростанция. В случае непредвиденных обстоятельств, рассказал Балицкий, к своей работе готов приступить дислоцирующийся в регионе полк войск РХБЗ.

Но сейчас большой угрозы в администрации региона не видят, что не отменяет необходимость подготовки и областных властей, и военных к самым разным сценариям дальнейшего развития событий.

Напомним, что часть Запорожской области по-прежнему остается оккупированной украинскими формированиями, но при этом после прошедших осенью референдумов регион уже является частью Российской Федерации.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:20
    +1
    Все эти слова-пустое.Покажет лишь время-что,как и когда.Не надо раньше событий бежать
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 17:24
      -3
      Согласен с вами,стратегов развелось.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 17:50
      0
      Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опубликовал фотографию погибших бойцов при штурме подступов к Артемовску (Бахмуту), настаивая, что высокие потери объясняются продолжающимся «снарядным голодом», в котором Пригожин винит чинов Минобороны РФ.
      Фото по ссылке ниже.
      https://www.politnavigator.net/prigozhina-ugovarivayut-ne-vynosit-na-publiku-ssoru-s-minoborony.html

      Военкор Юрий Котенок между тем указывает, что бойцы Пригожина продолжают наступление, несмотря на нехватку снарядов и большие потери.
      «Медленно, но штурмовые подразделения продвигаются и устанавливают контроль. Неумолимая волна – после Парасковеевки взялись за Берховку, затем – Ягодное. В само Ягодное еще не зашли, но на окраинах идут боевые действия…Ситуация на Артемовском направлении такова, что потери у ЧВК «Вагнер» очень серьезные. И действительно дают мало снарядов. При этом если так же неумолимо будем двигаться вперед, то к середине марта вопрос с блокадой Артемовска, его зачисткой с выдавливанием противника из прилегающих населенных пунктов должен быть решен», – прогнозирует автор.

      https://dzen.ru/a/Y_YHWCCGcVQwUY5f

      На опубликованной фотографии представлен список необходимых снарядов на сутки и 10 суток. Ручкой отмечено, сколько реально получили подразделения ЧВК. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

      «Давайте пройдёмся по списку. Пункт один, необходимо 105000, а дают 3600. Пункт три, необходимо 7600, а дают 600. Мы что должны с этими боеприпасами делать? Мы их должны в ящиках просто держать и молиться на них, или мы должны расходовать их для поражения врага?» — комментирует список Евгений Пригожин.

      https://bloknot.ru/v-mire/evgenij-prigozhin-opublikoval-fotografiyu-pogibshih-bojtsov-chvk-vagner-1065487.html

      Напомним, несколько дней назад стало известно о серьезном дефиците боеприпасов в ЧВК «Вагнер». Основатель компании Евгений Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в намеренном отказе от снабжения российских штурмовиков.
      По его словам, вслед за отказом в предоставлении снарядов последовал отказ в предоставлении помощи авиацией. Евгений Пригожин назвал этот поступок Министерства обороны предательством. Кроме того, по словам основателя ЧВК «Вагнер», Генштаб РФ отказал российским штурмовикам в выдаче малых саперных лопаток.
      Ранее стало известно о запрете для ЧВК «Вагнер» набирать в свои ряды заключенных российских колоний.

      https://topcor.ru/32375-artillerija-chvk-vagner-unichtozhila-perepravu-vsu-cherez-reku-bahmutka.html
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:25
    -1
    О таком ли должен вещать глава региона? Или всё же военные? Если сочтут нужным...
  3. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 17:30
    +2
    Фото, что делает боец на фото за пулеметом? Фальшборта с ДЗ обрывают, как и раньше, неизбежно
  4. kventinasd
    kventinasd Сегодня, 17:33
    +3
    Если на этом фронте будет командовать бездарный генерал, то до беды сравнимой с угледарским наступлением, совсем недалеко.
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 17:41
    +1
    Запорожье - столица субъекта Российской Федерации и Екатеринослав - ключевые русские города Новороссии должны быть обязательно возвращены в состав Российской Федерации!
  6. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 17:41
    0
    Это хорошо, вот только нато целый год российскую армию изучала...
  7. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 17:42
    0
    Провидец! Наступать ВС будет, по другому никак!
    А вообще, верховному бы обьявить:
    1. Россия будет денацифицировать все области. Кроме Львовской, Тернопольской и Зкакрпатской.
    Закарпатье с нациками уйдет венграм.
    Львовская и Тернопольская к полякам.
    Кто хочет в Европу, спешите в эти три области, а иначе можете не успеть.
    Украина как государство останется в трех областях.
    А остальное, отойдет к РФ и Белоруссии. Выбирайте, кто куда хочет и разбегайтесь с фронта. Забирайте семьи и по ....кому что нравится.
    Я думаю, фронт бы развалился, солдаты бы ломанулись до дома до хаты, к семьям.
    Украина, конечно же без моря!
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 17:55
      -2
      А чей-то Львов Польше?
      Насколько я помню, до Брестского мира, после неудачного похода на Варшаву, эти земли были временно переданы Польше, а потом, в 1939 году их вернули.
      С какого перепугу опять отдавать?
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 18:35
        0
        Восточная Галиция (Львов, Тернополь, Станислав (ныне Ивано-Франковск)) не входила в Российскую империю.
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 18:37
      0
      А Ивано-Франковскую куда дели?) Там украинский национализм чуть ли не сильнее, чем во Львове. А в Закарпатье, кстати, всегда были сильные пророссийски настроения, особенно среди тех, кто себя считает русинами.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 18:40
        0
        А Ивано-Франковскую куда дели?) Там украинский национализм чуть ли не сильнее, чем во Львове.


        Откуда такие познания?
  8. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 17:53
    0
    Главное в кучку не собираться, что бы не накрыли Химерами, тем более что они стали дальнобойнее.

    Интересно, а штаб нельзя рассредоточить, что бы начальники находились друг от друга на расстоянии от километра и работали интерактивно, тогда штаб всегда с тобой и ты всегда на работе, а накрыть некого - всё рассредоточены.
    Правда так работать сложно, но надо учится
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 18:01
      +1
      "Интересно, а штаб нельзя рассредоточить"///
      ----
      А как же честь друг другу генералы будут отдавать?
      По телефону?
      Генерал должен наводить страх на подчиненных, чтоб стояли по стойке смирно и глаза таращили. wassat
  9. Степан S
    Степан S Сегодня, 17:59
    +1
    Слава богу, у нас сегодня не лето, когда у нас на участке было недостаточно, полки были укомплектованы на 15 процентов. Сегодня все 100 процентов укомплектованы

    За кадром остается, а где же были остальные 85% комплектности личного состава? И с каких это пор временные губернаторы дают оценку состояния войск и готовности их к каким либо действиям? Кому он публично дает эту информацию?
  10. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 18:04
    -1
    Какое интересное признание: "летом полки были укомплектованы на 15%". Может и БК в танках были в наличии 15% от нормы? Это что вообще такое?
  11. Nag1984
    Nag1984 Сегодня, 18:08
    0
    Слова, слова, и ничего больше то враг наступает то мы контра наступаем надо как т о напоминать о себе, у меня флешбек с Басуриным.
  12. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 18:11
    -1
    Наступать на Запорожском направлении некуда. Но такие сообщения тоже должны быть...
    Между тем началось наступление на севере Луганской области. Пожелаем бойцам удачи.
  13. solar
    solar Сегодня, 18:23
    0
    По утверждению Балицкого, ВС РФ всегда видят возможность контрнаступления

    Много говорит, и все впустую. Как он как он контрнаступление вести собрался, если пока никакого наступления нет?