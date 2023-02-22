Глава Запорожской области Балицкий заявил о готовности ВС РФ к контрнаступлению в регионе

Слава богу, у нас сегодня не лето, когда у нас на участке было недостаточно, полки были укомплектованы на 15 процентов. Сегодня все 100 процентов укомплектованы

В настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации готовы к проведению контрнаступления в Запорожской области и защите Энергодара. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По утверждению Балицкого, ВС РФ всегда видят возможность контрнаступления и осуществляют подготовку к нему. Например, к настоящему времени решен вопрос с укомплектованием личным составом армейских подразделений.- цитирует РИА Новости слова Евгения Балицкого.Российские войска, по утверждению губернатора, готовы защищать Энергодар. В этом городе, напомним, находится очень важный в стратегическом отношении объект – Запорожская атомная электростанция. В случае непредвиденных обстоятельств, рассказал Балицкий, к своей работе готов приступить дислоцирующийся в регионе полк войск РХБЗ.Но сейчас большой угрозы в администрации региона не видят, что не отменяет необходимость подготовки и областных властей, и военных к самым разным сценариям дальнейшего развития событий.Напомним, что часть Запорожской области по-прежнему остается оккупированной украинскими формированиями, но при этом после прошедших осенью референдумов регион уже является частью Российской Федерации.