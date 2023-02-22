Военное обозрение
Войти Регистрация

Правительство Великобритании заявило, что не собирается отправлять войска на Украину

7
Правительство Великобритании заявило, что не собирается отправлять войска на Украину

Британское правительство не планирует отправку войск на Украину и считает подобное действие немыслимым. Об этом заявил государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти в ходе своего визита в Азербайджан.


В ходе обсуждений, касающихся приоритетов внешней политики Великобритании, Докерти подчеркнул, что отправка британских военнослужащих на Украину будет означать прямое участие в вооруженном конфликте военного блока НАТО. По утверждению британского министра, НАТО не является одной из сторон украинского конфликта. Впрочем, как мы видим, это не мешает Лондону принимать самое активное участие в поставках вооружений, военной техники, боеприпасов киевскому режиму, в подготовке украинских военнослужащих на британских военных базах и британскими военными инструкторами, в отправке наемников, а также в подстрекательстве других европейских государств передавать военную помощь Украине.

Во время своего визита в Азербайджан член британского правительства встретился с главой внешнеполитического ведомства страны и обсудил с ним ряд региональных вопросов.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности призвал страны Запада значительно увеличить военную поддержку Украины, отметив, что украинская армия нуждается в поставках артиллерии, бронетехники и систем ПВО.

Сунак также добавил, что Великобритания является первой страной, принявшей решение о поставках Киву танков, а также первой начала проводить обучение украинских летчиков и морских пехотинцев. К тому же, британское правительство в прошлом году выделило помощь Украине в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов и планирует в текущем году выделить на эти цели аналогичную или даже большую сумму денег.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Великобритании
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 17:58
    +2
    Британское правительство не планирует отправку войск на Украину и считает подобное действие немыслимым

    а если операцию назвать "немыслимое"?
    1. Olddetractor
      Olddetractor Сегодня, 18:14
      +4
      Как не назови, открыто воевать не пойдут. Традиции не позволяют. В традициях отравления, подставы, финансирование убийств чужими руками и прочие тайные операции
  2. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 18:11
    +1
    У них для этого есть местные фашисты, а когда кончатся поленьев подкинут.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:11
    +1
    правильно. пусть лингамы нацеловывают.. зато - толерантно.

    зы и безопасно..... lol
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:13
    +2
    Но "добровольцам" препятствовать не будет, хотя и окажет информационную, материальную и техническую поддержку.
    1. Балу
      Балу Сегодня, 18:38
      0
      Цитата: 75Сергей
      Но "добровольцам" препятствовать не будет, хотя и окажет информационную, материальную и техническую поддержку.

      Конечно, кто-то должен управлять наглицками танками и летаками
  5. Егоза
    Егоза Сегодня, 18:32
    +1
    "Я слово дал, я его и обратно взял". Вот и вся риторика у Британии.