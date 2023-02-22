Правительство Великобритании заявило, что не собирается отправлять войска на Украину

Британское правительство не планирует отправку войск на Украину и считает подобное действие немыслимым. Об этом заявил государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти в ходе своего визита в Азербайджан.
В ходе обсуждений, касающихся приоритетов внешней политики Великобритании, Докерти подчеркнул, что отправка британских военнослужащих на Украину будет означать прямое участие в вооруженном конфликте военного блока НАТО. По утверждению британского министра, НАТО не является одной из сторон украинского конфликта. Впрочем, как мы видим, это не мешает Лондону принимать самое активное участие в поставках вооружений, военной техники, боеприпасов киевскому режиму, в подготовке украинских военнослужащих на британских военных базах и британскими военными инструкторами, в отправке наемников, а также в подстрекательстве других европейских государств передавать военную помощь Украине.
Во время своего визита в Азербайджан член британского правительства встретился с главой внешнеполитического ведомства страны и обсудил с ним ряд региональных вопросов.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак на Мюнхенской конференции по безопасности призвал страны Запада значительно увеличить военную поддержку Украины, отметив, что украинская армия нуждается в поставках артиллерии, бронетехники и систем ПВО.
Сунак также добавил, что Великобритания является первой страной, принявшей решение о поставках Киву танков, а также первой начала проводить обучение украинских летчиков и морских пехотинцев. К тому же, британское правительство в прошлом году выделило помощь Украине в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов и планирует в текущем году выделить на эти цели аналогичную или даже большую сумму денег.