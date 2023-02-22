Российский военный суд заочно арестовал обвиняемых в пытках российских солдат украинских боевиков

Граждане Украины Сергей Величко и Константин Немичев заочно арестованы решением 235-го гарнизонного военного суда Российской Федерации. Их подозревают в причастности к пыткам российских военнослужащих, которые попали в украинский плен.Ранее в социальных сетях были распространены материалы, свидетельствующие о жестоком отношении украинских боевиков к российским военнопленным. В частности, российским солдатам, которые и так уже находились в плену, стреляли в ноги, некоторых военнопленных убили.Затем удалось опознать и украинских нацистов, причастных к этим преступлениям. Это оказались Сергей Величко и Константин Немичев - известные в Харькове украинские неонацисты, давние участники различных националистических движений и мероприятий. Потом появилась информация, что они были захвачены российским спецназом. К сожалению, это не соответствовало действительности: преступники выложили в интернет видео, на котором они спокойно стояли в Харькове.В России в отношении Величко и Немичева (на фото) были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Применение запрещенных средств и методов войны». Теперь суд принял решение о заочном аресте украинских боевиков. Министерство внутренних дел Российской Федерации обещает премию в миллион рублей за оказание содействия в задержании украинских военных преступников. Но пока Немичев и Величко остаются непойманными.Жестокое обращение украинских нацистов с российскими военнопленными идет вразрез с любыми международными конвенциями. Однако западные страны предпочитают игнорировать факты совершения боевиками ВСУ военных преступлений как в отношении военнопленных, так и в отношении мирных жителей.