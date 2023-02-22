Военное обозрение
Войти Регистрация

Российский военный суд заочно арестовал обвиняемых в пытках российских солдат украинских боевиков

8
Российский военный суд заочно арестовал обвиняемых в пытках российских солдат украинских боевиков

Граждане Украины Сергей Величко и Константин Немичев заочно арестованы решением 235-го гарнизонного военного суда Российской Федерации. Их подозревают в причастности к пыткам российских военнослужащих, которые попали в украинский плен.


Ранее в социальных сетях были распространены материалы, свидетельствующие о жестоком отношении украинских боевиков к российским военнопленным. В частности, российским солдатам, которые и так уже находились в плену, стреляли в ноги, некоторых военнопленных убили.

Затем удалось опознать и украинских нацистов, причастных к этим преступлениям. Это оказались Сергей Величко и Константин Немичев - известные в Харькове украинские неонацисты, давние участники различных националистических движений и мероприятий. Потом появилась информация, что они были захвачены российским спецназом. К сожалению, это не соответствовало действительности: преступники выложили в интернет видео, на котором они спокойно стояли в Харькове.


В России в отношении Величко и Немичева (на фото) были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Применение запрещенных средств и методов войны». Теперь суд принял решение о заочном аресте украинских боевиков. Министерство внутренних дел Российской Федерации обещает премию в миллион рублей за оказание содействия в задержании украинских военных преступников. Но пока Немичев и Величко остаются непойманными.

Жестокое обращение украинских нацистов с российскими военнопленными идет вразрез с любыми международными конвенциями. Однако западные страны предпочитают игнорировать факты совершения боевиками ВСУ военных преступлений как в отношении военнопленных, так и в отношении мирных жителей.
Использованы фотографии:
https://ru.freepik.com
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Сегодня, 17:53
    +3
    заочный арест, сама по себе какая-то странная штука - вроде как и арестовали кого-то, а вроде и нет в камере никого.. какой толк?
  2. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 17:55
    +2
    Генерал Шаманов заявлял о захвате Сергея Величко и Константина Немичева, правда это оказался фейк. Видимо г-ну Шаманову, генерал-полковнику, экс-командующему ВДВ, экс-губернатору Ульяновской обл., Герою России и депутату Госдумы, на старости лет почему-то внезапно захотелось попробовать себя в роли посмешища. А возможно это был маразм.
  3. Андрей_10
    Андрей_10 Сегодня, 18:01
    +4
    Заочный арест = дистанционное питание. А вот трупы этих нациков выставленные на показ, или расстрел в прямом эфире.... Вот это бы был очень наглядный пример ответственности
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 18:39
      0
      Цитата: Андрей_10
      Заочный арест = дистанционное питание. А вот трупы этих нациков выставленные на показ, или расстрел в прямом эфире.... Вот это бы был очень наглядный пример ответственности

      Выдернуть их с подконтрольной укропской территории представляется весьма проблематичным, а если грохнут в ходе б/д, то по факту и покажут. Судимость, пусть и заочная даёт право подать их в международный розыск. Сейчас конечно это не сработает, потому как матрасы и европейцы практически обнулили международное право, но кто его знает как сыграет в будущем, поскольку такие преступления не имеют срока давности.
  4. A.A.G.
    A.A.G. Сегодня, 18:16
    +5
    ... Как-то после турецкого турне азовцев(реально плененных), - не впечатляют такие новости...
    Вернее,- впечатляют, - только в отрицательном плане.
    1. A.A.G.
      A.A.G. Сегодня, 18:28
      -2
      Цитата: A.A.G.
      ... Как-то после турецкого турне азовцев(реально плененных), - не впечатляют такие новости...
      Вернее,- впечатляют, - только в отрицательном плане.

      А вообще, буквально вчера подумалось,- насколько изменилась риторика в СМИ. Не слышал, в последнее время, про пытки, зверства...Начали говорить, что враг коварен, но грамотен, умел, и мотивирован (нее, - некоторые продолжают старую песню мол остались необученные, схваченные на улицах...Так заявляют не те, кто острие.).
      Вот и думаю: к чему такой поворот в риторике? И мысли неутешительные( как обращение Президента к ФС, как заявления Пригожина, его обращения к осужденным).
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:25
    0
    Таким макаром они заочно и понесут наказание.
    Странно это.
  6. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 18:27
    +1
    Цирк . Никому не страшно - правосудия не будет . Расходимся . Мариуполь с абрашей похоронил слабые надежды на "трибуналы-наказать-турчиноввсё-бла-бла" .