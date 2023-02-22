Президент США назвал «большой ошибкой» приостановку Россией выполнения условий ДСНВ-3

На Западе продолжают высказываться на предмет осуждения решения президента России Владимира Путина о приостановке участия РФ в соглашении с США по контролю, сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).Вслед за представителями Госдепа и Евросоюза, свое мнение о замораживании Москвой исполнения условий соглашения высказал и президент США Джо Байден. Отвечая на вопрос журналистов перед встречей с «Бухарестской девяткой» НАТО, американский президент назвал «большой ошибкой» решение Путина о приостановке Россией выполнения условий ДСНВ-3.Данное соглашение было подписано президентами двух стран в 2010 году в Праге, вступило в силу с 2011 года, срок его действия составляет десять лет с возможностью продления по решению сторон еще на пять лет. 27 января 2021 года Государственная дума и Совет Федерации РФ ратифицировали соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года. 29 января президент Путин подписал закон о продлении ДСНВ, а 3 февраля соглашение вступило в силуВчера российский президент во время ежегодного послания Федеральному собранию объявил об инициативе российской стороны приостановить участие в соглашении по ряду причин, в том числе из-за несоблюдения условий договора Соединенными Штатами.Сегодня Государственная Дума, а следом и Совет Федерации России единогласно проголосовали за соответствующий закон № 301204-8 «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Теперь документ поступит на подпись президенту, а после официального опубликования вступит в силу.Примечательно, что данное решение президента России было принято после того, как в Вашингтоне неожиданно заговорили о необходимости возобновления сотрудничества в рамках ДСНВ. Причем риторика Белого дома привычно состояла из претензий, что Москва не допускает американских наблюдателей к военным объектам на территории РФ. Хотя первыми запретили проверку своих наступательных ядерных арсеналов российскими инспекторами как раз Соединенные Штаты.Это уже не первое международное соглашение, выполнение которого приостанавливает или полностью прекращает Россия. Но каждое отдельное подобное решение Москва принимает исключительно в ответ на недружественные, а в последнее время откровенно враждебные, шаги бывших западных партнеров.