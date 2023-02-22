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Президент США назвал «большой ошибкой» приостановку Россией выполнения условий ДСНВ-3

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Президент США назвал «большой ошибкой» приостановку Россией выполнения условий ДСНВ-3

На Западе продолжают высказываться на предмет осуждения решения президента России Владимира Путина о приостановке участия РФ в соглашении с США по контролю, сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).


Вслед за представителями Госдепа и Евросоюза, свое мнение о замораживании Москвой исполнения условий соглашения высказал и президент США Джо Байден. Отвечая на вопрос журналистов перед встречей с «Бухарестской девяткой» НАТО, американский президент назвал «большой ошибкой» решение Путина о приостановке Россией выполнения условий ДСНВ-3.

Данное соглашение было подписано президентами двух стран в 2010 году в Праге, вступило в силу с 2011 года, срок его действия составляет десять лет с возможностью продления по решению сторон еще на пять лет. 27 января 2021 года Государственная дума и Совет Федерации РФ ратифицировали соглашение между Россией и США о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года. 29 января президент Путин подписал закон о продлении ДСНВ, а 3 февраля соглашение вступило в силу

Вчера российский президент во время ежегодного послания Федеральному собранию объявил об инициативе российской стороны приостановить участие в соглашении по ряду причин, в том числе из-за несоблюдения условий договора Соединенными Штатами.

Сегодня Государственная Дума, а следом и Совет Федерации России единогласно проголосовали за соответствующий закон № 301204-8 «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между РФ и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Теперь документ поступит на подпись президенту, а после официального опубликования вступит в силу.

Примечательно, что данное решение президента России было принято после того, как в Вашингтоне неожиданно заговорили о необходимости возобновления сотрудничества в рамках ДСНВ. Причем риторика Белого дома привычно состояла из претензий, что Москва не допускает американских наблюдателей к военным объектам на территории РФ. Хотя первыми запретили проверку своих наступательных ядерных арсеналов российскими инспекторами как раз Соединенные Штаты.

Это уже не первое международное соглашение, выполнение которого приостанавливает или полностью прекращает Россия. Но каждое отдельное подобное решение Москва принимает исключительно в ответ на недружественные, а в последнее время откровенно враждебные, шаги бывших западных партнеров.
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Использованы фотографии:
Сайт президента Румынии
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19 комментариев
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  1. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:04
    +1
    Да-да, теперь дикие русские не будут закрывать глаза на размещение пусковых у своих границ - вот они как ошиблись!
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:08
      +2
      Байден ходящая ошибка американских избирателей ноября 2020 года. Исправить которую почему то никто не спешит.
    2. Адрей
      Адрей Сегодня, 18:10
      -2
      Цитата: Bingo
      Да-да, теперь дикие русские не будут закрывать глаза на размещение пусковых у своих границ - вот они как ошиблись!

      Пусковых чего? Нетрудно пояснить?
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 18:14
        -3
        Цитата: Адрей
        Пусковых чего? Нетрудно пояснить?

        Ракет средней дальности. Они будут размещены в Европе и Японии.
        Правда не понятно в чем будет ответ. Похоже очередными озабоченностями .
        Россия будет соблюдать пункты Договора между российской и американской стороной США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), касающиеся числа носителей ядерных зарядов, обмен уведомлениями продолжится, сказал в Госдуме генерал-майор Евгений Ильин, зам начальника главного управления Минобороны России.
        1. Адрей
          Адрей Сегодня, 18:18
          0
          Цитата: ColdWind
          Ракет средней дальности.

          А они есть? На данный момент, как уже и якобы размещенные пусковые установки? Да и договор тогда другой, РСМД. Если мне склероз не изменяет, американцы из него вышли в одностороннем порядке года 2-3 назад. С тех пор нам никто не запрещал клепать данные ракеты как пирожки! Вот только не видно наших таких систем на обозримом горизонте (как и американских впрочем). request
        2. AVA77
          AVA77 Сегодня, 18:39
          0
          Ну как там бидон счастлив ? Вы вчера утверждали что на западе просто праздник.

          Президент РФ: Я принял решение приостановить наше членство в договоре СНВ


          ColdWind

          Очень своевременная новость для США. Им этот договор крайне сильно мешал. Китай намерен утроить свой ядерный арсенал к 2035 году, соответственно США нужно иметь арсенал сопоставимый с КНР и РФ вместе взятыми.
          Так же им нужно милитаризировать космос. Имея превосходство на порядки в запускаемой нагрузке, они могут сделать качественный скачок вперёд. «Спасибо» за это Маску.
          Так же США нужно снятие ограничений на дальние/стратегические бомбардировщики, в противоборстве с Китаем на них ключевая роль.
          Вообщем для США крайне позитивная новость.
  2. кредо
    кредо Сегодня, 18:06
    +1
    "Большой ошибкой" ещё раньше было создание США и от этой ошибки всему миру икается уже больше 200 лет.
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 18:21
      0
      Цитата: кредо
      "Большой ошибкой" ещё раньше было создание США

      На ВО еще лет 5 назад обсуждали действия США . И выводы были правильные - США толкает РФ в объятия КНР , а это приведет к превращению США в страну третьего мира . Гегемония США закончилась . hi
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:07
    +3
    Президент США назвал «большой ошибкой» приостановку Россией выполнения условий ДСНВ-3
    Бессмысленно сотрудничать или спорить с шулером, который не признает никаких правил, кроме своих, выгодных только ему.
  4. ASM
    ASM Сегодня, 18:10
    +1
    Ну а что ему суфлер в наушник еще сказать может? Поберегли бы деда с деменцией, он ведь даже в 3 кустах путается.
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 18:18
      +1
      Он назначен быть хероем!
      Склеил бы ласты на украине - погиб за "демократию", не склеил - не побоялся встречи под бомбами.... Безпроигрышный вариант - сейчас его выдвинут на премию "мира" ¯\_(ツ)_/¯
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:36
      0
      Цитата: ASM
      Поберегли бы деда с деменцией, он ведь даже в 3 кустах путается.

      Зато 4 раза повторил "шутки в сторону". Интересно, что при этом ему "виделось"
  5. Русь
    Русь Сегодня, 18:23
    +3
    Из скольких договоров амерзы просто вышли? Следуя их логике вооще ощибка на ошибке....
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:39
      +1
      Цитата: Русь
      Следуя их логике вооще ощибка на ошибке....

      Это не "ошибка", а вот кода Россия выходит, то уже "ошибка".
      Хотя и сам Чумадед "ошибка 404".
      1. Русь
        Русь Сегодня, 18:44
        0
        Ах да... это другое... wassat как могла запамятовать.... belay
  6. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:32
    +2
    американский президент назвал «большой ошибкой» решение Путина о приостановке Россией выполнения условий ДСНВ-3.

    Администрация действующего президента США Дональда Трампа не собирается продлевать нынешний Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в нынешнем виде, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. 24.12.2020 года

    Когда Трамп заявил о выходе из этого договора, это было хорошо. Когда Путин - плохо. "Партнеры" из Вашингтона уже сами запутались что хорошо, а что плохо. fool
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:39
      0
      Цитата: Дилетант
      "Партнеры" из Вашингтона уже сами запутались что хорошо, а что плохо.

      Ничего они не путают. Все, что делает США - хорошо, все остальные должны молчать в тряпочку. ((( Может уже сразу из всех этих договоров выйти?
  7. Комментарий был удален.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:38
    0
    американский президент назвал «большой ошибкой» решение Путина о приостановке Россией выполнения условий ДСНВ-3.

    Вот Чумадед, опять занесло. А когда ты бешеного клоуна, вооружал HIMARS, то не думал, что совершал "большую ошибку". Думать надо было раньше.
  9. Балу
    Балу Сегодня, 18:39
    0
    Бидон большая ошибка при роды и акушера.