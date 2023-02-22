Представитель МИД РФ Захарова обвинила Норвегию в превращении в сторону конфликта на Украине

В настоящее время власти Норвегии своей политикой способствуют дальнейшему усугублению вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ответ на решение правительства королевства одобрить очередную программу военной помощи Киеву.
По утверждению Захаровой, после начала специальной военной операции ВС РФ, Норвегия превратилась в одного из лидеров по накачиванию Украины вооружениями и военной техникой в расчете на душу населения. Такие действия Осло способствуют лишь дальнейшему усугублению вооруженного конфликта, его затягиванию, а также общему обострению военно-политической ситуации в Европе.
Норвегия превращается в сторону конфликта, затягивая его разрешение, и вносит свою лепту в эскалацию отношений между Россией и европейскими странами
- подчеркнула Захарова.
Итог деятельности Норвегии – новые жертвы среди мирного населения. Никакому урегулированию ситуации военная помощь Осло не способствует и способствовать не может.
Между тем, ранее стало известно, что власти Норвегии одобрили многолетнюю программу военной помощи Украине на общую сумму приблизительно в 7,37 миллиардов долларов США. И это - кроме других поставок оружия, боеприпасов, снаряжения и оборудования киевскому режиму.
Отметим, что Норвегия, несмотря на практическое отсутствие каких-либо серьезных конфликтов с Россией в своей истории, за исключением периодов вхождения в состав других государств, сейчас занимает крайне антироссийскую позицию. Этим она выделяется даже среди других европейских стран, разве что за исключением Польши и прибалтийских государств.