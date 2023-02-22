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Представитель МИД РФ Захарова обвинила Норвегию в превращении в сторону конфликта на Украине

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Представитель МИД РФ Захарова обвинила Норвегию в превращении в сторону конфликта на Украине

В настоящее время власти Норвегии своей политикой способствуют дальнейшему усугублению вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в ответ на решение правительства королевства одобрить очередную программу военной помощи Киеву.


По утверждению Захаровой, после начала специальной военной операции ВС РФ, Норвегия превратилась в одного из лидеров по накачиванию Украины вооружениями и военной техникой в расчете на душу населения. Такие действия Осло способствуют лишь дальнейшему усугублению вооруженного конфликта, его затягиванию, а также общему обострению военно-политической ситуации в Европе.

Норвегия превращается в сторону конфликта, затягивая его разрешение, и вносит свою лепту в эскалацию отношений между Россией и европейскими странами

- подчеркнула Захарова.

Итог деятельности Норвегии – новые жертвы среди мирного населения. Никакому урегулированию ситуации военная помощь Осло не способствует и способствовать не может.

Между тем, ранее стало известно, что власти Норвегии одобрили многолетнюю программу военной помощи Украине на общую сумму приблизительно в 7,37 миллиардов долларов США. И это - кроме других поставок оружия, боеприпасов, снаряжения и оборудования киевскому режиму.

Отметим, что Норвегия, несмотря на практическое отсутствие каких-либо серьезных конфликтов с Россией в своей истории, за исключением периодов вхождения в состав других государств, сейчас занимает крайне антироссийскую позицию. Этим она выделяется даже среди других европейских стран, разве что за исключением Польши и прибалтийских государств.
Использованы фотографии:
Вооруженные силы Норвегии / https://www.forsvaret.no
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9 комментариев
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 18:16
    +5
    Если Норвегия является членом НАТО то тут нет никакого противоречия в плане вооружения киевского режима, если учесть что все члены блока снабжают Украину оружием.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 18:18
      +5
      если учесть что все члены блока снабжают Украину оружием.
      А вот за это, теперь им фигвам вместо калинки...
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:21
    +2
    Представитель МИД РФ Захарова обвинила Норвегию в превращении в сторону конфликта на Украине
    . Стоит ли пыхтеть, лишний раз.
    В гейропе, считай все, гребут в одну сторону, да и рулевой там один на всех.
    Расходимся борта и, каждый в свою сторону...
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:24
    +5
    А чего Захарова нас агитирует, мы то ЗА - надо население врагов агитировать, а то они поди не знают.
  4. Alemax
    Alemax Сегодня, 18:28
    +3
    Это благодарность за кусок моря с рыбой?
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:46
      0
      ))))) вы не понимаете, это другое - то был жест доброй воли ценой в дофигалион миллиардов.
  5. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 18:34
    +4
    Норвегия один из самых последовательных табаки при шерхане. В отличии новообращенных и сильно визгливых шестерок вроде польши и трибалтийских вымиратов, норвегия "тихой сапой" исполняет волю хозяина. Раньше или позже, но гопник из-за лужи потеряет свою силу, вот тогда надо будет напомнить этой пяти миллионной чухонии о правилах добрососедства. Надеюсь ответственные государственные структуры заносят в записную книжку кто, сколько и чего поставил бандерлогам. Чтобы не ошибиться когда "придет пора платить по векселям".
  6. Diger
    Diger Сегодня, 18:38
    +1
    Представитель МИД РФ Захарова обвинила Норвегию в превращении в сторону конфликта на Украине

    какой-то странный русский язык.
    Брюки могут ПРЕВРАЩАТЬСЯ в шорты (элегантные)

    но что бы страна "превращалсь в сторону"
    может
    "Норвегия заняла (занимает) сторону Украины в конфлитке"
    впрочем от Маши, чего другого ждать...
  7. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 18:45
    0
    Все эти поставщики можно рассматривать как участников конфликта со всеми вытекающими вплоть до поражения грузов в местах отправки