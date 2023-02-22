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Китайский дипломат Ван И заявил об объективной позиции Пекина по украинскому вопросу

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Китайский дипломат Ван И заявил об объективной позиции Пекина по украинскому вопросу

Сегодня в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. В переговорах также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, с китайской стороны — Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и заместитель Министра иностранных дел Дэн Ли.


В приветственной речи российский президент отметил, что отношения двух стран развиваются в соответствии с ранее согласованными планами исключительно в положительном направлении. Путин подчеркнул, что в сегодняшних условиях геополитической нестабильности Китай и Россия делают все, для стабилизации международной обстановки.

Президент РФ передал привет председателю КНР Си Цзиньпину, которого назвал «нашим, моим другом» и напомнил, что ждет китайского лидера в ближайшее время в Москве для личной встречи.

В ответной речи Ван И обратил внимание, что стратегическое партнерство России и Китая никогда не было и не будет направлено в ущерб третьим странам. При этом Москва и Пекин продолжат противостоять попыткам Запада вмешиваться в дела двух суверенных государств. КНР готова и дальше укреплять стратегическое сотрудничество с Россией по всем направлениям в интересах наших стран и всего мира, заявил Ван И.

Затронув тему украинского кризиса, китайский дипломат заявил, что Пекин продолжит придерживаться объективной позиции по этому вопросу и играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта.

Китай будет, как и прежде, придерживаться объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу

— приводит слова Ван И китайское Министерство иностранных дел в коммюнике по итогам встречи в Москве.
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Использованы фотографии:
Сайт президента РФ
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19 комментариев
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 19:12
    +1
    А где анонсированное китайское мирнотворчество и мягкое склонение России к переговорам...?
    1. ЗемлеПроходец
      ЗемлеПроходец Сегодня, 19:15
      +2
      Вроде 24го числа обещают китайский мирный план опубликовать, так что посмотрим что там будет предложено.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 20:40
        0
        Объективной позиция будет, когда страны НАТО прямо обвинят в воровстве российских финансов и поддержке украинского нацизма.
        Именно такими словами.
        А до этого - позиция субъективна. Они вроде как "и не особенно виноваты", а мы вроде как "не замечаем"
    2. Велизарий
      Велизарий Сегодня, 19:24
      0
      Цитата: ААК
      китайское мирнотворчество и мягкое склонение России к переговорам...?

      Склоняют не РФ,а Запад,но эти редиски,понимаешь никак не склоняются, не проявляют должной "политической воли".
    3. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:00
      +3
      Китай не так прост когда предлагает план урегулирования конфликта, его твердая позиция по Украине основана на территориальной целостности, в голове у них Тайвань и это нас не сближает в движении к окончанию СВО. Тут у России только свой интерес и нет союзников.
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 20:40
        0
        Как раз наоборот, Тайвань вне Китая, как и Украина вне России существуют небольшой промежуток времени, оба являясь искусственными образованиями. Плохо, если Китай не видит прямой аналогии.
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:17
    +3
    То есть как стояли мы (Китай) в сторонке так и дальше постоим.
  3. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 19:20
    -1
    Тут идет активное обсуждение Китайского плана мира. Суть его в том,что РФ односторонне прекращает огонь в обмен на прекращение Западных поставок оружия которое гарантирует КНР.
    Затем стороны выходят на договор по разделу по линии фактического соприкосновения при де-юре признании территориальной целостности Украины остальным миром ( кроме РФ).
    Однако план нереализуем-Запад не согласен. Оно и к лучшему,даже если представить ,что такой план реализовался, дальше будет тоже что и всегда , "западные партнеры" обманут и ничего выполнять не станут.
    1. mark1
      mark1 Сегодня, 19:34
      +3
      Да нам такой план категорически не нужен и вреден, начиная от одностороннего прекращения огня, заканчивая признания территориальной целостности Украины (как я понимаю в границах 91 г), а как же демилитаризация и отказ от НАТО и др вредных нам организаций? В таком виде это не план, а полное фуфло в лучшем случае замораживающий конфликт.
      Будем надеяться на наличие ума
    2. alexmach
      alexmach Сегодня, 19:37
      +3
      Тут идет активное обсуждение Китайского плана мира.

      А кто собственно озвучил то этот "китайский" план мира?

      Однако план нереализуем-Запад не согласен

      По-моему сейчас никакой мирный план не реализуем.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:48
        +3
        Цитата: alexmach
        По-моему сейчас никакой мирный план не реализуем.

        Китайцы это прекрасно понимают, но они не те люди которые как Макрон, будут кричать из каждой подворотни. Они просто, как всегда вежливо озвучивают, известные истины и не более. Чем может Китай помогает, но не в ущерб себе. Кто жил с китайцами, те знают манеру разговора и поведения китайцев.
      2. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 19:50
        0
        Поддерживаю,Полная капитуляция нами не поддержуется . нам нужна ПОБЕДА
  4. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 19:26
    0
    Ван И заручился согласованием визита товарища Си … остальное будет согласовано при личной встрече
    Для непонятливых Ван И один из ястребов Китая) … удивлеён что он не министр обороны … Там все речи только про противодействие гегемону любыми средствами
  5. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:27
    +1
    Если Россия не достигнет своих целей, Китай может забыть про достижение своих.
    1. Колесничий
      Колесничий Сегодня, 20:21
      +5
      у Китая цель восстановление территориальной целостности. Прямо противоположное российским.
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 19:37
    +2
    Китай, как заинтересованная сторона, не может быть объективной.
  7. V.B.
    V.B. Сегодня, 19:41
    +1
    Не далее, чем вчера, написал в ВО, как я вижу развитие событий с Китаем. Не дай Бог быть пророком, но готовится очередное предательство Русской армии и народа. Как началось с конца 80- х, так и продолжается. Только всё подлей, потому, что ещё в руководстве, помимо продажных политиков, ещё и гешефтмахеры. Сольёт окраину. А безграмотные обозреватели рассказывают по телеку, что мы с Китаем союзники. Запомните, не умные (хочется сказать), у Китая НЕТ союзников и НИКОГДА не будет. У них только свои интересы.
  8. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 19:53
    +4
    Довольно-таки уклончиво звучат слова Ван И о том, что стратегическое партнерство России и Китая не направлено против третьих стран. Между тем, это можно было сформулировать как партнерство, противостоящее попыткам некоторых стран навязать однополярный мир, живущий по правилам, установленным одним гегемоном. Это были бы слова, довольно ясно дающие понять, на чьей стороне Китай, и в то же время достаточно дипломатичные.
    В отношении Украины тоже можно было более ясно выразиться. Например, что Китай видит, что конфликтом на Украине воспользовался Запад с целью оказания беспрецедентного давления, и не только на Россию, но и на другие страны. Китай в то же время видит, какой режим установился на Украине, а также тот факт, что конфликт был спровоцирован Западом.
    Но Ван И ничего подобного не сказал. А накануне очень тепло, я бы сказал, общался с Д.Кулебой. Китай занял выжидательную позицию. Между тем, без российской нефти, поставляемой по трубопроводу, без открытого российского неба, без крепкого тыла, который обеспечивает Россия, без российской военной техники у Китая нет шансов в противостоянии с США. А США, понимая, что создали себе опасного конкурента, не желают терпеть это и дальше, постоянно накаляя обстановку. В этой ситуации Путин напрасно рассыпается в любезностях типа "мой друг, наш друг". Это только ухудшит отношения с Китаем. Им нужен сильный партнер в противостоянии с США. Они пока не видят этого в положении на Украине. Ласковые речи Путина лишь подчеркивают слабость. Нужно, наоборот, проявить сдержанность. Показать Китаю, что его уклончивая позиция является палкой о двух концах. Как то так представляется ситуация. Со стороны Китая в пользу России только слова, да и то скользкие, ни о чем особенно, и без конкретики, ни к чему не обязывающие. Но со стороны России им нужно сырье по дешевой цене, продовольствие, военная техника тоже по дешевке, и политическся поддержка в борьбе с США.
  9. Торвлобнор IV
    Торвлобнор IV Сегодня, 20:09
    +3
    Похоже, на этот раз оружия Китай не даст recourse