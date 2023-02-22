Китайский дипломат Ван И заявил об объективной позиции Пекина по украинскому вопросу

Китай будет, как и прежде, придерживаться объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу

Сегодня в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и члена Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководителя канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. В переговорах также приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, с китайской стороны — Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй и заместитель Министра иностранных дел Дэн Ли.В приветственной речи российский президент отметил, что отношения двух стран развиваются в соответствии с ранее согласованными планами исключительно в положительном направлении. Путин подчеркнул, что в сегодняшних условиях геополитической нестабильности Китай и Россия делают все, для стабилизации международной обстановки.Президент РФ передал привет председателю КНР Си Цзиньпину, которого назвал «нашим, моим другом» и напомнил, что ждет китайского лидера в ближайшее время в Москве для личной встречи.В ответной речи Ван И обратил внимание, что стратегическое партнерство России и Китая никогда не было и не будет направлено в ущерб третьим странам. При этом Москва и Пекин продолжат противостоять попыткам Запада вмешиваться в дела двух суверенных государств. КНР готова и дальше укреплять стратегическое сотрудничество с Россией по всем направлениям в интересах наших стран и всего мира, заявил Ван И.Затронув тему украинского кризиса, китайский дипломат заявил, что Пекин продолжит придерживаться объективной позиции по этому вопросу и играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта.— приводит слова Ван И китайское Министерство иностранных дел в коммюнике по итогам встречи в Москве.