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Российские спецслужбы обнаружили в Энергодаре украинский схрон с оружием и боеприпасами

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Российские спецслужбы обнаружили в Энергодаре украинский схрон с оружием и боеприпасами

В городе Энергодар Запорожской области России был обнаружен тайник с боеприпасами и стрелковым оружием. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.


Схрон, который организовали украинские националисты, нашли в ходе антитеррористических мероприятий в городе. В тайнике находились около 20 ящиков патронов и несколько десятков автоматов Калашникова. Не исключено, что это оружие планировалось задействовать для проведения различных диверсий или нападений на чиновников и военнослужащих.

Отметим, что такие схроны с боеприпасами и оружием российские правоохранители регулярно находят на освобожденных территориях во время антитеррористических рейдов. Преимущественно тайники обнаруживают в Херсонской и Запорожской областях.

В Энергодаре находится и Запорожская атомная электростанция – один из важнейших стратегических объектов региона, провокации на котором могут привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому меры безопасности в городе предпринимаются серьезные.

Ранее временно исполняющий обязанности главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что российские вооруженные силы готовы оборонять Энергодар всеми способами. Также он отметил, что решена проблема с укомплектованностью полков российской армии личным составом, поэтому ВС РФ готовы к контрнаступлению на Запорожском направлении.
Использованы фотографии:
https://rostec.ru/news/avtomat-kalashnikova-evolyutsiya-legendy/
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14 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:09
    +3
    Там этих схронов(не только в районе АЭС)копать,не переаопать.Но надо.Хорошо бы знать на кого из местных это припрятано
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:20
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Там этих схронов(не только в районе АЭС)копать,не переаопать.Но надо.Хорошо бы знать на кого из местных это припрятано

      Там опять по всей окраине схроны готовят ..
      Но мы будем мочить их на передовой ,артой и т.д.
      Как Судоплатов бегать за ними уже не будем negative
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 19:46
      -1
      Они, что лысые, чтоб визитку оставить :схрон принадлежит Миколе и его дружбану Грицку.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:10
    +2
    Заминировать и ждать свидомых ..А может и натовцы подойдут
    1. vladcub
      vladcub Сегодня, 19:55
      -1
      ""заминировать и ждать " можно ждать второго пришествия 1)на схронах стоят секретки, чтоб знать :был чужой или нет?
      2)он рядом живёт или ходит мимо и наблюдает.
      ПС. Сдаётся, мне, что кто" маякнул", а иначе Росгвардейцам, ходить по всему городу и каждый камушек переворачивать. Запаришся
  3. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 19:19
    0
    Только СМЕРШ поможет очистить освобождённые и приграничные территории от нацистского хохломусора
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:46
      0
      Цитата: silberwolf88
      Только СМЕРШ поможет очистить освобождённые и приграничные территории от нацистского хохломусора

      Батька, в Белоруссии не долго размышлял нужно вводить смертную казнь за измену или нет. Так и нужно.
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:29
    0
    На фото содержание схрона? Террористского?
    У наших, российских, бандюков часто в особняках побольше будет.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:49
      +1
      Цитата: Fangaro
      На фото содержание схрона? Террористского?
      У наших, российских, бандюков часто в особняках побольше будет.

      Фото не по сути текста. Там десятки автоматов и десятки тысяч патронов.
  5. Наган
    Наган Сегодня, 19:35
    -1
    А я бы купил то, что на фотке. Штуку две штуки баксов влет. Только по получении заказа, а доставка дело поставщика, и уж как поставщик ввезет товар в Америку с оформлением всех потребных документов, его дело. Я лично, увы, даже не представляю, как это сделать с соблюдением всех законов.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:50
      0
      Цитата: Наган
      А я бы купил то, что на фотке. Штуку две штуки баксов влет. Только по получении заказа, а доставка дело поставщика, и уж как поставщик ввезет товар в Америку с оформлением всех потребных документов, его дело. Я лично, увы, даже не представляю, как это сделать с соблюдением всех законов.

      По моему в Америке этого "добра" немерено. И с документами и без.
  6. Evgenijus
    Evgenijus Сегодня, 19:36
    0
    В Артемовске сейчас так же идет закладка оружия и боеприпасов в схроны убегающими нацистами. Да не только в Артемовске, так же и в других городах, которые придется штурмовать российским войскам. Каждый метр территории придется проверять, каждый подвал и все этажи домов, пусть даже разрушенных.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:51
      0
      Цитата: Evgenijus
      Каждый метр территории придется проверять, каждый подвал и все этажи домов, пусть даже разрушенных.

      Так саперы и делают.
  7. Теренин
    Теренин Сегодня, 19:44
    0
    такие схроны с боеприпасами и оружием российские правоохранители регулярно находят на освобожденных территориях

    Мы ещё до СВО это предвили. А, как иначе, вся Украина наводнена оружием