Российские спецслужбы обнаружили в Энергодаре украинский схрон с оружием и боеприпасами

В городе Энергодар Запорожской области России был обнаружен тайник с боеприпасами и стрелковым оружием. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона.
Схрон, который организовали украинские националисты, нашли в ходе антитеррористических мероприятий в городе. В тайнике находились около 20 ящиков патронов и несколько десятков автоматов Калашникова. Не исключено, что это оружие планировалось задействовать для проведения различных диверсий или нападений на чиновников и военнослужащих.
Отметим, что такие схроны с боеприпасами и оружием российские правоохранители регулярно находят на освобожденных территориях во время антитеррористических рейдов. Преимущественно тайники обнаруживают в Херсонской и Запорожской областях.
В Энергодаре находится и Запорожская атомная электростанция – один из важнейших стратегических объектов региона, провокации на котором могут привести к самым непредсказуемым последствиям. Поэтому меры безопасности в городе предпринимаются серьезные.
Ранее временно исполняющий обязанности главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что российские вооруженные силы готовы оборонять Энергодар всеми способами. Также он отметил, что решена проблема с укомплектованностью полков российской армии личным составом, поэтому ВС РФ готовы к контрнаступлению на Запорожском направлении.