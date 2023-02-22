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В зоне спецоперации замечена российская САУ «Мста-С» с защитным «козырьком»

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В зоне спецоперации замечена российская САУ «Мста-С» с защитным «козырьком»

Противник активно применяет на фронте в борьбе с бронетехникой как беспилотники-камикадзе, так и переделанные в ударные дроны разведывательные БПЛА. В этой связи возникла необходимость оснащения машин дополнительной защитой, способной прикрыть от атак сверху.


Данную роль выполняет защитный «козырёк» - металлический каркас, установленный над башней. Этот тип экранирования встречался в российской армии ещё до начала проведения спецоперации, однако касался он только танков. Судя по публикациям в сети, теперь данная практика затронула и самоходные орудия.

Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии выложили кадры работы САУ «Мста-С». Как указывается, «козырёк» служит основой для установки маскировочной сети. Она натягивается при выполнении задач с временных огневых позиций – когда САУ работают по принципу «кочующего орудия».

Как отмечается, данная тактика стала главенствующей в ходе спецоперации. Она состоит в постоянном перемещении артиллерии между заранее определёнными огневыми позициями, уменьшая тем самым возможности противника по обнаружению техники и снижая риски попасть под ответный удар в ходе ведения неприятелем контрбатарейной борьбы.

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11 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:15
    0
    Сейчас след от техники обнаружить проще, соотвественно и позицию засечь тоже легче. Плюс квадрик с теплаком уже не редкость.
    1. Diger
      Diger Сегодня, 19:30
      +2
      Сейчас след от техники обнаружить проще, соотвественно и позицию засечь тоже легче.

      Украина страна не маленькая:
      крупнейшее по площади государство, целиком находящееся в Европе.
      ЛБС ~850 км
      ( замучаешься следы искать и квадратов не хватит, Мста плюется на 24 км)
      Проще
      -Станции MAMBA ARTHUR
      -Антенный пост РЛС AN/TPQ-36 Firefinder
      -РЛС 1Л220УК "Зоопарк-3"
      Они за пару секунд покажут откуда произведён выстрел, минимум за 15-40 км от траектории боеприпаса
    2. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 20:17
      0
      Цитата: Ропот 55
      квадрик с теплаком

      Дальность "квадрика с теплаком" - 2... максимум 3 км. Мста-С на такую дистанцию к линии фронта не подъезжает.
  2. ААК
    ААК Сегодня, 19:18
    +3
    Хотелось-бы увидеть в кадрах с СВО "Коалицию" с козырьком, и, желательно, не одну... Кстати, коллеги, кто в курсе - поясните. Не так давно на ВО в одной из статей коснулись вопроса использования в СВО с нашей стороны ТРК "Точка-У", которых, якобы вполне приличное количество пребывает на хранении... с учётом значительного превышения по дальности поставляемых бандерам НАТОвских артсистем, использование этих ракет было-бы вполне оправданным...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:26
      +1
      Видимо не пришло еще время.А так,да.Эта ОТР была бы к месту
      1. Клон
        Клон Сегодня, 19:52
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Эта ОТР была бы к месту

        Если представлять, то только в первоначальной задумке...
        Охотник на очень крупную дичь: двуствольная самоходная гаубица «Коалиция-СВ»
        https://topwar.ru/84689-ohotnik-na-ochen-krupnuyu-dich-dvustvolnaya-samohodnaya-gaubica-koaliciya-sv.html
        Винюсь...не про ОТР это. Но... feel
    2. Govorun
      Govorun Сегодня, 19:40
      0
      Про "Коалицию" согласен, хотелось бы услышать про ее применение ...
    3. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 19:41
      0
      Или то же САО Мальва.

      На боевом полигоне близ Нижнего Новгорода прошли испытания пяти образцов вооружений, среди которых – три новейшие артиллерийские системы: «Мальва», «Флокс» и «Магнолия». За ходом маневров наблюдали заместитель министра обороны России Алексей Криворучко и главнокомандующий Сухопутных войск Олег Салюков.


      152-мм «Мальва», способная одновременно поражать цель сразу несколькими выстрелами с разных углов, осуществила три залпа по объекту, находившемуся на расстоянии 20 км. Предельная дальность стрельбы установки – 25 км, скорострельность – 7 выстрелов в минуту.

      https://topcor.ru/20279-novaja-artillerija-dlja-armii-v-rossii-vpervye-pokazali-strelby-iz-malvy-i-floksa.html
  3. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 19:29
    0
    Опыт это прекрасно … только это не одна САУ … все дорабатывают с учётом угроз
  4. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 19:37
    +1
    В зоне спецоперации замечена российская САУ «Мста-С» с защитным «козырьком»

    если повышает живучесть машины - надо использовать
  5. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 19:49
    +1
    Козырёк заводской или самодельный?
    Если самодельный, то этим бы козырьком от генерал-лейтенанта и выше в МО и ГШ ВС РФ по заднице.
    Если Министр Обороны не знает, сколько сегодня с завода А до пункта Б доехало снарядов, то это плохой Министр Обороны. Возможно, что хороший спасатель.