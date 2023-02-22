В зоне спецоперации замечена российская САУ «Мста-С» с защитным «козырьком»

Противник активно применяет на фронте в борьбе с бронетехникой как беспилотники-камикадзе, так и переделанные в ударные дроны разведывательные БПЛА. В этой связи возникла необходимость оснащения машин дополнительной защитой, способной прикрыть от атак сверху.
Данную роль выполняет защитный «козырёк» - металлический каркас, установленный над башней. Этот тип экранирования встречался в российской армии ещё до начала проведения спецоперации, однако касался он только танков. Судя по публикациям в сети, теперь данная практика затронула и самоходные орудия.
Артиллеристы 150-й мотострелковой дивизии выложили кадры работы САУ «Мста-С». Как указывается, «козырёк» служит основой для установки маскировочной сети. Она натягивается при выполнении задач с временных огневых позиций – когда САУ работают по принципу «кочующего орудия».
Как отмечается, данная тактика стала главенствующей в ходе спецоперации. Она состоит в постоянном перемещении артиллерии между заранее определёнными огневыми позициями, уменьшая тем самым возможности противника по обнаружению техники и снижая риски попасть под ответный удар в ходе ведения неприятелем контрбатарейной борьбы.