Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях обстрела ВСУ города Шебекино и его окрестностей

22 февраля город Шебекино в Белгородской области и село Первое Цепляево Шебекинского городского округа были обстреляны украинскими формированиями. О последствиях обстрелов в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В Шебекино в результате обстрела ВСУ были повреждены гражданские объекты. Сначала снаряды попали в домовладения в частном секторе города. В трех частных домах были выбиты стекла в окнах, посечены заборы и фасады домов.Позже произошел новый обстрел Шебекино: украинские снаряды попали в местный торговый центр, после чего вспыхнул пожар. В результате обстрела был ранен мужчина, его доставили в центральную районную больницу.Затем стало известно, что есть и еще один пострадавший – это тоже мужчина, он получил контузию. На месте происшествия начали работать экстренные службы и следователи. Позже в больницу поступила женщина с ранениями нижних конечностей.Наконец, ближе к вечеру украинские формирования обстреляли село Первое Цепляево в Шебекинском городском округе. В этом населенном пункте, к счастью, обошлось без пострадавших.Снарядами были повреждены три домовладения: в них вылетели стекла, были посечены осколками фасады и заборы. Также из-за обстрела загорелись две хозяйственные постройки на территории домовладений.После прекращения обстрела глава Шебекинского округа Владимир Жданов провел подомовой обход территории, выясняя у людей, какая им требуется помощь и какой ущерб был причинен преступными действиями украинских формирований.Напомним, что ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты Белгородской, Брянской, Курской областей России, не говоря уже об освобожденных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В результате обстрелов гибнут и получают ранения российские граждане, разрушаются жилые дома и общественная инфраструктура.