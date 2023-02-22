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Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях обстрела ВСУ города Шебекино и его окрестностей

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Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях обстрела ВСУ города Шебекино и его окрестностей

22 февраля город Шебекино в Белгородской области и село Первое Цепляево Шебекинского городского округа были обстреляны украинскими формированиями. О последствиях обстрелов в своем Telegram-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.


В Шебекино в результате обстрела ВСУ были повреждены гражданские объекты. Сначала снаряды попали в домовладения в частном секторе города. В трех частных домах были выбиты стекла в окнах, посечены заборы и фасады домов.

Позже произошел новый обстрел Шебекино: украинские снаряды попали в местный торговый центр, после чего вспыхнул пожар. В результате обстрела был ранен мужчина, его доставили в центральную районную больницу.


Затем стало известно, что есть и еще один пострадавший – это тоже мужчина, он получил контузию. На месте происшествия начали работать экстренные службы и следователи. Позже в больницу поступила женщина с ранениями нижних конечностей.


Наконец, ближе к вечеру украинские формирования обстреляли село Первое Цепляево в Шебекинском городском округе. В этом населенном пункте, к счастью, обошлось без пострадавших.


Снарядами были повреждены три домовладения: в них вылетели стекла, были посечены осколками фасады и заборы. Также из-за обстрела загорелись две хозяйственные постройки на территории домовладений.

После прекращения обстрела глава Шебекинского округа Владимир Жданов провел подомовой обход территории, выясняя у людей, какая им требуется помощь и какой ущерб был причинен преступными действиями украинских формирований.

Напомним, что ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты Белгородской, Брянской, Курской областей России, не говоря уже об освобожденных территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. В результате обстрелов гибнут и получают ранения российские граждане, разрушаются жилые дома и общественная инфраструктура.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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10 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 19:41
    +3
    Жданов провел подомовой обход территории, выясняя у людей, какая им требуется помощь

    Зла не хватает. Итак-то люди небогато живут, а тут ещё эти мрази обстреливают.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:45
      -1
      Эвакуировать их оттуда надо.Раз с обстрелами сделать ничего не можем.Жизнь важнее всего этого риска
      1. Михаил Маслов
        Михаил Маслов Сегодня, 20:31
        0
        А вы не поверите в области уже не куда.Дальше люди уезжать не хотят.Понять их можно и нужно терять нажитое без гарантий от государства .В новом регионе нет работы ,нет жилья,нет поддержки.Как то так,люди живут у родственников,знакомых лишь бы поближе к родному дому.Не раз писал и пишу Москва глазки открой на проблемы своих граждан.
  2. Пафнутий Ипатьевич
    Пафнутий Ипатьевич Сегодня, 19:46
    +2
    Вот тебе и результаты СВО спустя год к чему пришли-то??? Жириновский если бы живой был, наверно, сердце бы не выдержало смотреть на эту непонятную перемалывающую обе стороны спецоперацию... Одно балабольства и бизнес кругом.
  3. МЮД
    МЮД Сегодня, 19:49
    0
    Ну рассказал он об обстреле, побыл статистом в очередной раз. Дальше что? Будет ли он ставить вопрос перед своим начальником о необходимости принятия каких либо мер, тем более, который обещал двигать что то, куда то. Или опять язык втянет, сами знаете куда.
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 20:35
      0
      Вы не в курсе ,не пишите.Гладков был на приеме у Путина.Обещалки были посмотрим на дела.Местный бюджет не тянет,нужны срочные меры по поддержке.И еще не забывайте вся Белгородская обл.это сейчас большая воинская часть со своими проблемами,которые МО то же должно компенсировать,как непосредственно людям так и самой области ,как субьекту РФ
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:50
    +1
    Сколько ещё нужно жертв, чтобы слова верховного превратились в дело? Я не знаю.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 20:00
      +3
      А сколько патетики про "красные линии" со всех уровней вплоть до... было в начале СВО, ну и что... линии стали "бледно розовыми", "среде-розовыми", "густо розовыми" и даже "почти красными"... вот только совести у "чертёжников" не прибавилось ни на грамм... реально, надо чтоб десяток-другой "Стрижей" долетели до Рублёвки...
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 20:05
      +1
      Им то что, не их дома на рублевке обстреливают это для них просто циферки, такие то убытки такие то потери.
  5. V.B.
    V.B. Сегодня, 20:12
    +1
    "Дорогие мои, надо ещё потерпеть", в переводе,(пока мы до конца не разворуем и предадим Вас и сбежим).