Депутат Госдумы Хинштейн предложил обеспечить социальную поддержку участвующих в СВО сотрудников Росгвардии

Социальная поддержка новосозданным специальным фондом адресной помощи семей бойцов, погибших в зоне проведения спецоперации на Украине, и ветеранов боевых действий должна распространяться не только на военнослужащих, но также и на сотрудников Росгвардии (Федеральной службы войск национальной гвардии РФ). Об этом заявил глава комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.По мнению парламентария, в некоторых регионах России принятые правительством меры, направленные на поддержку участников спецоперации, относятся исключительно к военнослужащим и не касаются сотрудников Росгвардии, что является проявлением несправедливости.Так, Хинштейн отметил, что в таких регионах, как Вологодская, Томская области, Башкоторстан и Севастополь единовременные выплаты положены только членам семей погибших в зоне проведения спецоперации военнослужащих, а семьи росгвардейцев не получают никаких выплат.Кроме того, сотрудникам Росгвардии, получившим тяжелые увечья, не выплачиваются положенные в таких случаях денежные средства в Вологодской и Томской областях, также регулярными выплатами для инвалидов боевых действий не обеспечиваются росгвардейцы в Красноярском крае, Новосибирской области и Хакасии.Хинштейн подчеркнул, что эти несправедливости необходимо устранить в кратчайшие сроки, так как сотрудники Росгвардии также участвуют в боевых действиях в рамках проведения спецоперации на Украине. Руководству перечисленных регионов направлены соответствующие обращения.