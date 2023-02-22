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Депутат Госдумы Хинштейн предложил обеспечить социальную поддержку участвующих в СВО сотрудников Росгвардии

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Депутат Госдумы Хинштейн предложил обеспечить социальную поддержку участвующих в СВО сотрудников Росгвардии

Социальная поддержка новосозданным специальным фондом адресной помощи семей бойцов, погибших в зоне проведения спецоперации на Украине, и ветеранов боевых действий должна распространяться не только на военнослужащих, но также и на сотрудников Росгвардии (Федеральной службы войск национальной гвардии РФ). Об этом заявил глава комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.


По мнению парламентария, в некоторых регионах России принятые правительством меры, направленные на поддержку участников спецоперации, относятся исключительно к военнослужащим и не касаются сотрудников Росгвардии, что является проявлением несправедливости.

Так, Хинштейн отметил, что в таких регионах, как Вологодская, Томская области, Башкоторстан и Севастополь единовременные выплаты положены только членам семей погибших в зоне проведения спецоперации военнослужащих, а семьи росгвардейцев не получают никаких выплат.

Кроме того, сотрудникам Росгвардии, получившим тяжелые увечья, не выплачиваются положенные в таких случаях денежные средства в Вологодской и Томской областях, также регулярными выплатами для инвалидов боевых действий не обеспечиваются росгвардейцы в Красноярском крае, Новосибирской области и Хакасии.

Хинштейн подчеркнул, что эти несправедливости необходимо устранить в кратчайшие сроки, так как сотрудники Росгвардии также участвуют в боевых действиях в рамках проведения спецоперации на Украине. Руководству перечисленных регионов направлены соответствующие обращения.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/ YesSayYes
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3 комментария
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 20:19
    +3
    Хинштейн подчеркнул, что эти несправедливости необходимо устранить в кратчайшие сроки

    К кому ты Хинштейн, обращаешься? Устраняйте несправедливость. Вам, депутатам и карты в руки. Или, кто громче крикнет, тот и молодец?
    1. Лоцман
      Лоцман Сегодня, 20:36
      0
      А как еще депутатам о себе напомнить, о своей нужности электорату. Нашлепают дырявых законов а потом героически под телекамеры борются с прорехами. wassat
  2. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 20:22
    +2
    Да что происходит ?Почему так?Все участники боевых действий "вагнера"другие чвк,добровольцы,комсомольцы ВСЕ должны пользоваться одним законом.Закон который всех причастных защищает и помогает,в том числе и их семьям.Развели хрень совместно с Хинштейном и морочат людям головы.