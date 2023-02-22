Министерство обороны РФ перечислило основания для бесплатного проезда добровольцев в транспорте

Участники добровольческих формирований в Российской Федерации смогут пользоваться правом бесплатного проезда на практически всех видах общественного транспорта. Это следует из опубликованного приказа министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.В соответствии с данным документом, бойцы добровольческих формирований получат в ряде случаев право на безвозмездный проезд на железнодорожном, воздушном, водном, автомобильном транспорте, за исключением такси. Но ездить бесплатно добровольцы смогут не всегда.Во-первых, бойцы добровольческих формирований получают такое право на время военного положения, военного времени, мобилизации, при ведении Россией вооруженных конфликтов и контртеррористических операций, в том числе и за пределами страны.Во-вторых, бесплатно проехать в транспорте доброволец сможет лишь в строго определенных случаях. Так, он получит право на безвозмездный проезд, если следует к месту дислокации или нахождения добровольческого формирования, либо выполняет задачи, возложенные на добровольческое подразделение.Кроме того, добровольцу не нужно будет оплачивать проезд к месту лечения, реабилитации, медицинского освидетельствования и обратно, а также в случае сопровождения отдельных категорий добровольцев. Бесплатным проезд сделали и в случае возвращения домой, если доброволец исключен из рядов добровольческого формирования.Таким образом, просто перемещаться бесплатно без внятной цели добровольцы не смогут. Но если поездка действительно нужна добровольцу, государство готово предоставить ее на безвозмездной основе.