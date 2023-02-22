Президент Польши Дуда предложил Байдену перебросить в страну дополнительное американское вооружение

Соединенным Штатам Америки следует переместить на территорию Польши еще больше американского вооружения. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу TVN.Как утверждает Дуда, он выступил с таким предложением во время переговоров с президентом США Джо Байденом. Американский лидер, по его словам, воспринял инициативу Варшавы с «большим вниманием».Напомним, что Джо Байден приехал в Польшу с официальным визитом и вчера выступил с обращением по поводу украинского конфликта, а также провел встречи с представителями польского руководства. До того, как прибыть в Польшу, Байден побывал в Киеве, где встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским.Что касается военного присутствия США в Польше, то оно имеет место и сейчас. Прежде всего, военнослужащие американской армии находятся на территории Польши в рамках выполнения задач НАТО по усилению обороны восточных рубежей альянса.Во-вторых, США и Польша имеют отдельные договоренности, согласно которым Вашингтон помогает польскому государству в его обороне и осуществляет военное присутствие на его территории.Однако Дуде стоило бы вспомнить, что одним из ключевых признаков подлинного национального суверенитета любого государства является отсутствие иностранных войск в виде постоянных контингентов на его территории, а также иностранных военных баз. Просьбы же к иностранным государствам разместить свои войска или вооружения являются унизительными для любых национальных лидеров, считающих себя патриотами.