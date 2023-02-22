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Президент Польши Дуда предложил Байдену перебросить в страну дополнительное американское вооружение

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Президент Польши Дуда предложил Байдену перебросить в страну дополнительное американское вооружение

Соединенным Штатам Америки следует переместить на территорию Польши еще больше американского вооружения. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу TVN.


Как утверждает Дуда, он выступил с таким предложением во время переговоров с президентом США Джо Байденом. Американский лидер, по его словам, воспринял инициативу Варшавы с «большим вниманием».

Напомним, что Джо Байден приехал в Польшу с официальным визитом и вчера выступил с обращением по поводу украинского конфликта, а также провел встречи с представителями польского руководства. До того, как прибыть в Польшу, Байден побывал в Киеве, где встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Что касается военного присутствия США в Польше, то оно имеет место и сейчас. Прежде всего, военнослужащие американской армии находятся на территории Польши в рамках выполнения задач НАТО по усилению обороны восточных рубежей альянса.

Во-вторых, США и Польша имеют отдельные договоренности, согласно которым Вашингтон помогает польскому государству в его обороне и осуществляет военное присутствие на его территории.

Однако Дуде стоило бы вспомнить, что одним из ключевых признаков подлинного национального суверенитета любого государства является отсутствие иностранных войск в виде постоянных контингентов на его территории, а также иностранных военных баз. Просьбы же к иностранным государствам разместить свои войска или вооружения являются унизительными для любых национальных лидеров, считающих себя патриотами.
Использованы фотографии:
Министерство национальной обороны Польши
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5 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 20:30
    0
    Дуда уже и не знает как бы еще прогнуться перед хозяином.....
    И так выгнется и этак - лишь бы опять попользовали, не бросили.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:34
      0
      Дуда уже и не знает как бы еще прогнуться перед хозяином

      как в анекдоте про секретаршу в америке - за каждый укороченный сантиметр юбки получает прибавку в жаловании, скоро Фаберже засветятся
  2. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 20:30
    0
    -Джавелины.
    -Байрактары.
    -БТР, БМП, МРАП.
    -Танки. <- Сейчас мы находимся тут.
    -ОТРК и авиация.
    -Российское ядерное оружие по территории конфликта.
    -Ядерное оружие НАТО по территории конфликта.
    -Ядерная война.
    Остановиться можно на любом этапе, но наши невероятные партнеры тормозить не намерены. До последнего украинца, и в перспективе до последнего русского и европейца.
  3. Теренин
    Теренин Сегодня, 20:32
    +1
    Ну, явно поляки не дружат с головой. Варшавский договор гарантировал сильного соратника рядом, а врага на расстоянии. Сейчас их (поляков) неимоверными усилиями получили нехилого врага рядом, а сомнительного соратника за тысячи километров. fool Ну, не ид.иоты!?
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:35
    0
    Дуда так и хочет сделать Польшу целью номер один для России в случае полномасштабного конфликта с НАТО. what