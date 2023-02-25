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Пистолет-пулемет ППК-20 пошел в серию и поступает в войска

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Пистолет-пулемет ППК-20 пошел в серию и поступает в войска
Первый вариант ППК-20, показанный в 2020 г.



В 2020 г. концерн «Калашников» разработал и представил перспективный малогабаритный пистолет-пулемет ППК-20. В дальнейшем это оружие прошло все необходимые испытания, в т.ч. в рамках опытной эксплуатации в войсках, и подтвердило расчетные характеристики. К настоящему времени все основные работы по этому проекту были завершены, и пистолет-пулемет поступил в серийное производство. Первые партии оружия уже отправлены заказчикам.

Успехи производства


С момента первой презентации нового пистолета-пулемета концерн «Калашников» регулярно рассказывал о проведенных работах и их результатах. Также раскрывали некоторые планы на будущее и делали прогнозы. Сразу несколько важных новостей такого рода появилось в течение последних месяцев, в т.ч. буквально на днях.

В августе, в ходе форума «Армия-2022», президент «Калашникова» Алан Лушников заявил, что до конца года в войска поступят пистолеты-пулеметы ППК-20 и снайперские винтовки СВЧ. Также он назвал новый пистолет-пулемет лучшим образцом в своем классе, причем на ближайшие 20 лет. Через месяц, в середине сентября, А. Лушников подтвердил ранее озвученную информацию. На тот момент концерн продолжал работу, и поставку серийных изделий по-прежнему собирались начать до конца года.


В последних числах декабря руководство концерна «Калашников» рассказало о применении новых образцов, в т.ч. ППК-20, в зоне проведения Спецоперации. Оружие передано в части вооруженных сил и проходит проверку в условиях реального конфликта. Была налажена обратная связь с пользователями. Отзывы и пожелания бойцов анализируются и будут использоваться при дальнейшем развитии проектов.

20 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) открылась международная военно-техническая выставка IDEX 2023. В отдельном павильоне большой площади разместилась объединенная экспозиция российской оборонной промышленности, организованная «Рособоронэкспортом». Одним из участников этой экспозиции, как и в прошлые разы, является «Калашников». Концерн представляет все основные современные разработки.

В пресс-релизе, посвященном открытию выставки, «Калашников» отмечает высокий коммерческий потенциал ППК-20 и других образцов. Более того, впервые сообщается о получении экспортных заказов на такое оружие. Первые партии пистолетов-пулеметов уже отправлены неназванным иностранным покупателям.

Как сообщает ТАСС, 21 февраля А. Лушников подвел промежуточные итоги проекта ППК-20. По его словам, концерн «Калашников» и министерство обороны сейчас проводят мероприятия по принятию пистолета-пулемета на вооружение. При этом налажено серийное производство и выполняются поставки в интересах заказчика.


ППК-20 в варианте 2021 г.

Для спецназа и летчиков


Перспективный «пистолет-пулемет Калашникова обр. 2020 г.» ППК-20 создавался в конце прошлого десятилетия. Готовый образец, вероятно, уже прошедший первые испытания, впервые показали публике в 2020 г. Годом позже продемонстрировали существенно переработанный вариант.

ППК-20 создавался на базе серийного пистолета-пулемета ПП-19-01 в варианте «Витязь-СН». При разработке нового образца использовали опыт проектирования и производства существующего образца. Кроме того, в тактико-технических требованиях учли пожелания военнослужащих и сотрудников спецслужб, использовавших ПП-19-01.

Результатом разработки стал компактный и легкий пистолет-пулемет, использующий распространенный пистолетный патрон 9х19 мм «Парабеллум», с высокими огневыми характеристиками. В зависимости от стоящих задач, изделие может оснащаться разными приборами и аксессуарами.

Изначально сообщалось, что ППК-20 будет использоваться спецподразделениями вооруженных сил и других структур, которым требуется компактное и легкое оружие. Кроме того, в 2020-21 гг. начались испытания пистолета-пулемета в составе аварийного запаса летчиков воздушно-космических сил. Они должны были использовать ППК-20 для самозащиты или в качестве инструмента выживания.


Согласно новостям последних месяцев, концерн «Калашников» производит новые пистолеты-пулеметы серийно и отправляет партии этого оружия заказчикам. Неизвестное количество таких изделий уже получила наша армия, и они используются в ходе Спецоперации. Подробности такой эксплуатации остаются неизвестными, но организация-разработчик изучает и учитывает их.

Технические особенности


ППК-20 представляет собой компактный складной пистолет-пулемет под распространенный боеприпас. Общая длина (с разложенным прикладом) достигает 660 мм, в сложенном виде – 475 мм. Масса с магазином, но без патронов – 2,7 кг. Габариты и масса обеспечивают высокое удобство эксплуатации, в т.ч. после установки необходимых приборов.

Конструкция ППК-20 изначально базировалась на автоматах Калашникова сотой серии. При модернизации 2021 г. использовали наработки по проекту АК-12. В обеих версиях сохраняется характерная для изделий «АК» компоновка и эргономика, а также используются детали узнаваемой формы. При этом основные части оружия переработаны под новый боеприпас и иной принцип работы.

Пистолет-пулемет комплектуется 9-мм нарезным стволом длиной 181,5 мм с хромированным каналом. На дульном срезе устанавливается щелевой пламегаситель. Специально для ППК-20 разработан прибор малошумной стрельбы. Он устанавливается прямо на пламегаситель и закрепляется байонетным соединением.


ППК-20 получил автоматику на основе свободного затвора. Затвор внешне похож на затворную раму АК, однако вместо газового поршня на нем присутствует массивный стержень, обеспечивающий правильное распределение веса. Затвор подпирается возвратной пружиной традиционной для АК конструкции. Выстрел производится при закрытом затворе. Скорострельность – 800 выстр./мин.

Конструкция ударно-спускового механизма заимствована у автоматов последних моделей и доработана нужным образом. УСМ построен по курковой схеме и управляется традиционным спусковым крючком. На правую сторону ствольной коробки выведен флажок предохранителя-переводчика огня усовершенствованной конструкции. Меньший флажок добавлен слева.

Питание осуществляется из отъемных магазинов на 30 патронов, заимствованных у «Витязя». Используются патроны типа 9х19 мм разных типов.

Пистолет-пулемет оснащается складным телескопическим прикладом с регулировкой длины и эргономичной пистолетной рукояткой. Сверху на ствольной коробке и цевье предусмотрена длинная планка для установки прицелов. Имеется штатный диоптрический прицел, рассчитанный на дальность до 200 м.


Для пистолета-пулемета разработана специальная сумка. Она позволяет переносить само оружие, а также несколько магазинов, прибор малошумной стрельбы, различные принадлежности и т.д. Также сумка упрощает укладку ППК-20 в аварийный запас летчика, его последующее извлечение и использование.

С требуемым результатом


Таким образом, всего за несколько лет концерн «Калашников» разработал, испытал и довел до серийного производства новый образец стрелкового оружия с особым сочетанием характеристик и особенностей. Процесс создания нового пистолета-пулемета ППК-20 в некоторой мере упростило применение готовых наработок по предыдущим изделиям. Но и в этом случае темпы работ и их результаты достойны похвалы.

Как сообщается, войска уже получают серийные ППК-20, осваивают их и даже применяют в зоне проведения Спецоперации. Оружие новой модели вносит свой вклад в достижение общих целей. При этом «Калашников» не только выпускает новые серийные изделия, но и продолжает совершенствование проекта – теперь с учетом опыта реального боевого применения. И результаты этих процессов следует ожидать уже в ближайшие годы.
Автор:
Использованы фотографии:
Концерн "Калашников"
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19 комментариев
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  1. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 05:12
    0
    по размерам вполне себе калаш только под девятку(((
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 05:18
    0
    Машинка не плохая, но это чисто полицейская машинка. На войне с этой трещёткой делать нечего. Вот и возникает у меня вопросик, маленький такой - а почему тема компактного ПП вдруг всплыла именно сейчас?
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 05:37
      +1
      а почему тема компактного ПП вдруг всплыла именно сейчас?

      Учитывая дистанции стрелкового боя, когда основные действия пехоты ведутся в застройке , в лесополосах и даже в траншеях. Поэтому требуется компактное оружия. В таких условиях даже были бы востребованы ППШ и ППС, слегка модернизированные и с новыми мощными бронебойными патронами. Даже лучше было бы восстановить производство АПС, который позволяет вести одной рукой скоростную прицельную стрельбу, в отличие от Удавов и прочих пистолетиков, которые надо удерживать двумя руками при стрельбе. Вспомните штурм Шуши азербайджанским спецназом, когда они с пистолетами, без тяжелого оружия взобрались по обрывам и взяли крепость за полдня. В застройке лучше иметь два АПС чем один АК. Пистолетом быстрее можно реагировать и менять направление стрельбы в ближнем бою. Кстати у АПС прицельная дальность тоже 200 метров и весят два АПС всего 2 кг вместо 3-х кг одного ППК-20.
      1. DMFalke
        DMFalke Сегодня, 06:04
        +1
        Вывод: нужен полимерный АПС-2 под калибр 9х19.
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 06:30
          0
          Вывод: нужен полимерный АПС-2 под калибр 9х19.

          Не обязательно полимерный, вес тоже положительно играет на точность стрельбы, не уводя при выстреле с точки прицеливания. Я сравнил вес двух АПС с одним ППК-20 так как две единицы оружия надежнее в два раза одной, а это в ближнем бою очень важно. Тем более АПС позволяет применять штурмовой щит

          Обратите внимание как коряао боец со щитом держит автомат, так как щит рассчитан на бойца с пистолетом.
  3. DMFalke
    DMFalke Сегодня, 05:22
    0
    PPK-20. Polizeipistole Kriminalmodell 20 laughing
    Извините, ассоциации, ничего поделать не могу.
  4. Shket53
    Shket53 Сегодня, 05:26
    0
    Ну для летчиков и вертолетчиков , как оружие самоообороны , самое то...для поля боя , то есть для пехоты , пустой звук на ровном месте ...
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 05:51
      +1
      Цитата: Shket53
      Ну для летчиков и вертолетчиков , как оружие самоообороны , самое то...для поля боя , то есть для пехоты , пустой звук на ровном месте ...

      Так за летунами не крестьяне в пижамах и шляпах из соломы охотиться будут, а вполне в броне бойцы. Так что и для лётчиков это просто здоровенный пистолет, т.е. ни о чём...
  5. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 05:27
    0
    Мне кажется для того, чтобы дать возможность лётчикам возможность оторваться от преследования нужны небольшие (в размере гранаты Ф-1) легко устанавливаемые мины, встающие на боевой взвод после небольшой задержки после установки (10...15с, чтобы летчик успел отойти на безопасное расстояние) и срабатывающие на звуки и вибрации от шагов преследователей. Один-два взрыва убавили бы ретивости преследователям и дало бы выигрыш по времени.
    В стрелково бою у летчиков шансов мало, хотя, конечно, и оставлять их совсем без оружия нельзя.
  6. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 05:30
    +2
    Это обычный калаш под пистолетный патрон. О достоинствах и недостатках говорить не буду - не пользовал.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 06:03
      0
      Это обычный калаш под пистолетный патрон.

      Я бы сказал эрзац АК.
    2. Аристарх Пасечник
      Аристарх Пасечник Сегодня, 06:28
      0
      Нет, это не обычный калаш! Автоматика другая!
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 05:30
    +4
    Используются патроны типа 9х19 мм разных типов.

    Любое автоматическое оружие, использующее этот парабеллумовский патрон ничем с тактической точки зрения не отличается от немецкого ПП "МР-38/40", т.к. основные боевые характеристики определяются патроном, а не наличием планок Пикатини или количеством пластика. Однако!
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 05:44
      0
      Доводилось стрелять из ППШ. Отличный пистолет-пулемёт, пробиваемость лучше чем МР 38, прост в изготовлении. Не знаю куде ещё лучше. Думаю и как штурмовое оружие в помещениях он был бы ещё актуален.
      1. Аристарх Пасечник
        Аристарх Пасечник Сегодня, 06:32
        0
        Просто раны полученные от 9 мм, отличаются от 7,62*25!
  8. tsvetahaki
    tsvetahaki Сегодня, 05:49
    0
    Кто-нибудь пользовался этой машинкой, сам только МР-5 немного пользовал?
    Посмотрел ряд их рекламных видео - мне показалось, что дрожит в руках гораздо сильнее МР-5?
    Вроде патрон одинаков... МР-5 помню гораздо мягче УЗИ, не теряет цель...
    А зачем нужен - хорошо бы оружие выбирали сами пользователи-военные, будь то штурмовики или летчики, а не по приказу, даже не командира роты, а генерал-полковников...
  9. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 06:38
    0
    Сколько ни приглядываюсь - вижу АКСУ.
  10. Wildcat
    Wildcat Сегодня, 06:39
    0
    президент «Калашникова» Алан Лушников заявил, что до конца года в войска поступят пистолеты-пулеметы ППК-20 и снайперские винтовки СВЧ. Также он wink назвал новый пистолет-пулемет лучшим образцом laughing в своем классе, причем на ближайшие 20 лет laughing . Через месяц, в середине сентября, А. Лушников подтвердил lol ранее озвученную информацию.
    - в этом тексте все прекрасно. Но вообще-то пиар-службе такой компании, как Калашников, надо бы овладеть русским языком.

    Вокруг темы "чем оружие для пилота под промежуточный патрон лучше оружия по пистолетный патрон и лучшее оружие пилота это группа ПСС" сломано много копий.

    Но давайте же дадим слово пилотам, например - Файтербомберу (https://t.me/s/fighter_bomber):
    1. "Ну да, ну да. )
    А до этого уже "вооружили" наших лётчиков ПП-2000. А потом до кучи "вооружили" их АМ-17. //// их жалеть.
    Теперь вот этим вооружат.
    //// что по факту вооружают только манекены на выставках.
    А лётчики на войнушке как гоняли с ксюхами так и гоняют. Ну те кто смог до нее добежать конечно.    "
    2. " Если он будет в чашке НАЗ, то это диверсия и измена Родине. Ибо имеющийся в НАЗ прямо сейчас АКС-74У лучше любого ПП по всем основным параметрам. Ибо и к имеющейся ксюхе на лётчике можно без проблем разместить и БК и ПББС. "

    Дальше можно написать:
    1. как вообще появился частный Концерн Калашников;
    2. кто такой Алан Лушников "Родился 10 августа 1976 года в Санкт-Петербурге. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция»." https://roscongress.org/speakers/lushnikov-alan/biography/ ;
    3. почему в ....цатый раз переделывается Калашников (автомат) и так хорошо продается - особенно для МО.
    Но по состоянию на 25.02.2023 есть вещи более удивительные. Как говорится, "кому СВО, а кому мать родна".
  11. Tim666
    Tim666 Сегодня, 06:40
    0
    Цитата: Дилетант
    Используются патроны типа 9х19 мм разных типов.

    Любое автоматическое оружие, использующее этот парабеллумовский патрон ничем с тактической точки зрения не отличается от немецкого ПП "МР-38/40", т.к. основные боевые характеристики определяются патроном, а не наличием планок Пикатини или количеством пластика. Однако!

    Кучность и дальность эргономика у любого образца под одинаковый патрон одинаковые? И зачем во всем мире конструкторы разные варианты придумывают, идиоты не?