Пистолет-пулемет ППК-20 пошел в серию и поступает в войска

Первый вариант ППК-20, показанный в 2020 г.
В 2020 г. концерн «Калашников» разработал и представил перспективный малогабаритный пистолет-пулемет ППК-20. В дальнейшем это оружие прошло все необходимые испытания, в т.ч. в рамках опытной эксплуатации в войсках, и подтвердило расчетные характеристики. К настоящему времени все основные работы по этому проекту были завершены, и пистолет-пулемет поступил в серийное производство. Первые партии оружия уже отправлены заказчикам.
Успехи производства
С момента первой презентации нового пистолета-пулемета концерн «Калашников» регулярно рассказывал о проведенных работах и их результатах. Также раскрывали некоторые планы на будущее и делали прогнозы. Сразу несколько важных новостей такого рода появилось в течение последних месяцев, в т.ч. буквально на днях.
В августе, в ходе форума «Армия-2022», президент «Калашникова» Алан Лушников заявил, что до конца года в войска поступят пистолеты-пулеметы ППК-20 и снайперские винтовки СВЧ. Также он назвал новый пистолет-пулемет лучшим образцом в своем классе, причем на ближайшие 20 лет. Через месяц, в середине сентября, А. Лушников подтвердил ранее озвученную информацию. На тот момент концерн продолжал работу, и поставку серийных изделий по-прежнему собирались начать до конца года.
В последних числах декабря руководство концерна «Калашников» рассказало о применении новых образцов, в т.ч. ППК-20, в зоне проведения Спецоперации. Оружие передано в части вооруженных сил и проходит проверку в условиях реального конфликта. Была налажена обратная связь с пользователями. Отзывы и пожелания бойцов анализируются и будут использоваться при дальнейшем развитии проектов.
20 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) открылась международная военно-техническая выставка IDEX 2023. В отдельном павильоне большой площади разместилась объединенная экспозиция российской оборонной промышленности, организованная «Рособоронэкспортом». Одним из участников этой экспозиции, как и в прошлые разы, является «Калашников». Концерн представляет все основные современные разработки.
В пресс-релизе, посвященном открытию выставки, «Калашников» отмечает высокий коммерческий потенциал ППК-20 и других образцов. Более того, впервые сообщается о получении экспортных заказов на такое оружие. Первые партии пистолетов-пулеметов уже отправлены неназванным иностранным покупателям.
Как сообщает ТАСС, 21 февраля А. Лушников подвел промежуточные итоги проекта ППК-20. По его словам, концерн «Калашников» и министерство обороны сейчас проводят мероприятия по принятию пистолета-пулемета на вооружение. При этом налажено серийное производство и выполняются поставки в интересах заказчика.
ППК-20 в варианте 2021 г.
Для спецназа и летчиков
Перспективный «пистолет-пулемет Калашникова обр. 2020 г.» ППК-20 создавался в конце прошлого десятилетия. Готовый образец, вероятно, уже прошедший первые испытания, впервые показали публике в 2020 г. Годом позже продемонстрировали существенно переработанный вариант.
ППК-20 создавался на базе серийного пистолета-пулемета ПП-19-01 в варианте «Витязь-СН». При разработке нового образца использовали опыт проектирования и производства существующего образца. Кроме того, в тактико-технических требованиях учли пожелания военнослужащих и сотрудников спецслужб, использовавших ПП-19-01.
Результатом разработки стал компактный и легкий пистолет-пулемет, использующий распространенный пистолетный патрон 9х19 мм «Парабеллум», с высокими огневыми характеристиками. В зависимости от стоящих задач, изделие может оснащаться разными приборами и аксессуарами.
Изначально сообщалось, что ППК-20 будет использоваться спецподразделениями вооруженных сил и других структур, которым требуется компактное и легкое оружие. Кроме того, в 2020-21 гг. начались испытания пистолета-пулемета в составе аварийного запаса летчиков воздушно-космических сил. Они должны были использовать ППК-20 для самозащиты или в качестве инструмента выживания.
Согласно новостям последних месяцев, концерн «Калашников» производит новые пистолеты-пулеметы серийно и отправляет партии этого оружия заказчикам. Неизвестное количество таких изделий уже получила наша армия, и они используются в ходе Спецоперации. Подробности такой эксплуатации остаются неизвестными, но организация-разработчик изучает и учитывает их.
Технические особенности
ППК-20 представляет собой компактный складной пистолет-пулемет под распространенный боеприпас. Общая длина (с разложенным прикладом) достигает 660 мм, в сложенном виде – 475 мм. Масса с магазином, но без патронов – 2,7 кг. Габариты и масса обеспечивают высокое удобство эксплуатации, в т.ч. после установки необходимых приборов.
Конструкция ППК-20 изначально базировалась на автоматах Калашникова сотой серии. При модернизации 2021 г. использовали наработки по проекту АК-12. В обеих версиях сохраняется характерная для изделий «АК» компоновка и эргономика, а также используются детали узнаваемой формы. При этом основные части оружия переработаны под новый боеприпас и иной принцип работы.
Пистолет-пулемет комплектуется 9-мм нарезным стволом длиной 181,5 мм с хромированным каналом. На дульном срезе устанавливается щелевой пламегаситель. Специально для ППК-20 разработан прибор малошумной стрельбы. Он устанавливается прямо на пламегаситель и закрепляется байонетным соединением.
ППК-20 получил автоматику на основе свободного затвора. Затвор внешне похож на затворную раму АК, однако вместо газового поршня на нем присутствует массивный стержень, обеспечивающий правильное распределение веса. Затвор подпирается возвратной пружиной традиционной для АК конструкции. Выстрел производится при закрытом затворе. Скорострельность – 800 выстр./мин.
Конструкция ударно-спускового механизма заимствована у автоматов последних моделей и доработана нужным образом. УСМ построен по курковой схеме и управляется традиционным спусковым крючком. На правую сторону ствольной коробки выведен флажок предохранителя-переводчика огня усовершенствованной конструкции. Меньший флажок добавлен слева.
Питание осуществляется из отъемных магазинов на 30 патронов, заимствованных у «Витязя». Используются патроны типа 9х19 мм разных типов.
Пистолет-пулемет оснащается складным телескопическим прикладом с регулировкой длины и эргономичной пистолетной рукояткой. Сверху на ствольной коробке и цевье предусмотрена длинная планка для установки прицелов. Имеется штатный диоптрический прицел, рассчитанный на дальность до 200 м.
Для пистолета-пулемета разработана специальная сумка. Она позволяет переносить само оружие, а также несколько магазинов, прибор малошумной стрельбы, различные принадлежности и т.д. Также сумка упрощает укладку ППК-20 в аварийный запас летчика, его последующее извлечение и использование.
С требуемым результатом
Таким образом, всего за несколько лет концерн «Калашников» разработал, испытал и довел до серийного производства новый образец стрелкового оружия с особым сочетанием характеристик и особенностей. Процесс создания нового пистолета-пулемета ППК-20 в некоторой мере упростило применение готовых наработок по предыдущим изделиям. Но и в этом случае темпы работ и их результаты достойны похвалы.
Как сообщается, войска уже получают серийные ППК-20, осваивают их и даже применяют в зоне проведения Спецоперации. Оружие новой модели вносит свой вклад в достижение общих целей. При этом «Калашников» не только выпускает новые серийные изделия, но и продолжает совершенствование проекта – теперь с учетом опыта реального боевого применения. И результаты этих процессов следует ожидать уже в ближайшие годы.