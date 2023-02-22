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Президент Литвы призвал США разместить РСЗО HIMARS и боевые вертолеты в Прибалтике

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Президент Литвы призвал США разместить РСЗО HIMARS и боевые вертолеты в Прибалтике

США стоит разместить в странах Прибалтики реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и другое вооружение. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, который отметил, что озвучил это предложение президенту США Джо Байдену во время встречи в Варшаве.


По мнению Науседы, США могли бы разместить в балтийских республиках на ротационной основе РСЗО HIMARS, боевые вертолеты, а также системы воздушного наблюдения. Литовский президент отметил, что собственных средств для покупки такой военной техники у республик Прибалтики нет. Но данный вопрос решаем, если размещать в регионе американское вооружение.

Науседа подчеркивает, что появление в Прибалтике американских РСЗО HIMARS позволило бы значительно усилить обороноспособность восточного фланга НАТО. Во время встречи американского президента Байдена с лидерами стран так называемой «Бухарестской девятки» в Варшаве как раз и обсуждались вопросы обеспечения обороны союзников США в Восточной Европе.

Однако на страны Североатлантического альянса никто из их восточных соседей нападать не собирается. Поэтому можно предположить, что предложение о размещении вооружений маскирует агрессивные цели США и ряда других стран НАТО по превращению республик Прибалтики, а также Польши, в плацдармы для возможных наступательных действий против России и Белоруссии.

Кстати, ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил, что Польша и страны Прибалтики в последнее время наращивают именно ударно-наступательные возможности своих армий. К ним и относятся те же боевые вертолеты или РСЗО HIMARS, которые с территории прибалтийских стран могут представлять существенную угрозу для западных и северо-западных регионов России, а также для Белоруссии.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Украины
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5 комментариев
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  1. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 21:11
    +1
    По мнению Науседы, США могли бы разместить в балтийских республиках на ротационной основе РСЗО HIMARS, боевые вертолеты, а также системы воздушного наблюдения.

    Кто о чём, а вшивый о бане. А главное -
    Литовский президент отметил, что собственных средств для покупки такой военной техники у республик Прибалтики нет.
    Хор с песней "Дайте грОшей" всё громче и громче. request
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 21:20
      +2
      Шведы их давным-давно продали по серебряной марке с податной души. На нынешние деньги примерно 3 тысячи рублей.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 22:10
      0
      Цитата: Васян1971
      Хор с песней "Дайте грОшей" всё громче и громче.

      Можно сразу "товар" поставить и без денег. Он же денег не просит! ))) Страну сразу продает. Где там цунами какое-нить, чтоб их смыло на фиг вместе с вооружением?
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 22:19
      0
      Тоже обида их берет, что не полностью используют свое географическое "преимущество". Пинды то ништяками задаривают лишь бы России насолить.
      1. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 22:28
        0
        Цитата: Аргон
        Тоже обида их берет, что не полностью используют свое географическое "преимущество". Пинды то ништяками задаривают лишь бы России насолить.

        Простому народу "до лампочки" пожелания элит! Вообще, защищать три Прибалтийские республики будут кто угодно, но только не намедление этих стран. Потому и просят немцев, британцев, американцев вести своих военнослужащих.