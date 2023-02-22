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В Конгресс США внесли на рассмотрение законопроект о выводе американской армии из Сирии

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В Конгресс США внесли на рассмотрение законопроект о выводе американской армии из Сирии

Конгрессмен от Республиканской партии США Мэтт Гетц внес на рассмотрение в Палату представителей проект резолюции, согласно которой предполагается обязать президента страны Джо Байдена осуществить вывод войск из Сирии.


По имеющейся у конгрессмена информации, несмотря на отсутствие соответствующей санкции властей США, контингент американских войск в Сирии насчитывает 900 военнослужащих.

В заявлении республиканца утверждается, что американским конгрессом никак не санкционировано кинетическое присутствие военнослужащих армии США на территории Сирии.

Согласно действующему американскому законодательству, статус законопроектов, затрагивающих вопросы, касающихся ведения боевых действий, обязывает членов Палаты представителей в течение 18 дней после даты внесения на рассмотрение поставить его на голосование.

Поводом для внесения в конгресс членом Республиканской партии проекта резолюции о выводе американских войск из Сирии стал инцидент, в результате которого четверо военнослужащих армии США получили ранения в ходе рейда, целью которого была ликвидация одного из лидеров Исламского государства* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Конгрессмен также подчеркнул, что лозунг "Америка прежде всего" предполагает стремление ставить на первое место граждан своей страны, а не интересы компаний, входящих в военно-промышленный комплекс.
Автор:
Использованы фотографии:
Pixabay
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14 комментариев
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  1. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 21:18
    +1
    Ну всё. Слили курдов. Надо будет турков с утра обрадовать recourse
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 21:26
      0
      Всего один депутат....просто изображаем шум на ровном месте. Но, наверное, США оттуда бы точно вышли, если бы не боялись, что без них и турок регион будет освобождён от террористов и вернётся к нормальной жизни.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 22:12
      0
      Ну всё. Слили курдов

      как они теперь сирийскую нефть будут контролировать? С турками делиться?
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:24
    +1
    В заявлении республиканца утверждается, что американским конгрессом никак не санкционировано кинетическое присутствие военнослужащих армии США на территории Сирии.

    Что то новенькое в терминологии. recourse
    Может таки физическое?
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 21:28
      +1
      Думаю, имеется в виду - перемещение, передислокация военнослужащих (как своего рода кинетическое движение).
      Надо высказывание в оригинале смотреть.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 22:16
      0
      Может таки физическое?

      это у гугл-переводчика надо спрашивать, что он имел ввиду
  3. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 21:31
    +2
    Поводом для внесения в конгресс членом Республиканской партии проекта резолюции о выводе американских войск из Сирии стал инцидент, в результате которого четверо военнослужащих армии США получили ранения в ходе рейда

    Что-то маловато за все что они там творят.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 21:37
    +3
    Надо бы уменьшить контингент, "неизвестные" люди "неизвестными" ракетами должны проредить количество личного состава на американских базах в Сирии. Тогда, возможно, быстрее состоится вывод.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 22:10
      0
      На днях только было. Они всё не уходят. Или может про них забыли просто. Или забирать не хотят. Кабы им к нашим на базу просится для эвакуации не пришлось. Дотянут
  5. Андрей ставропольский
    Андрей ставропольский Сегодня, 21:45
    +1
    Ну а чо? Подковерная борьба внутри империи лжи. Подобные контингенты, суть финансирование спецслужб США и прочих агентов влияния по всему миру. Нет финансирования, нет каких нибудь иноагентов и прочих тварей.
  6. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 21:50
    +4
    Вода камень точит. Небольшая спецоперация Ирана, и вот уж в умах зреет понимание, что надо выходить пока не начали массово валить американских солдат.
    1. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 21:57
      +2
      Вот что обстрел то животворящий делает!!!
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 22:16
        0
        А я ещё тогда говорил, что нужно бы чуточку обстрелять и пару скважин поджечь. Но и тогда была видать у нашего ГШ надежда , что сами уйдут...
  7. Bingo
    Bingo Сегодня, 22:07
    +1
    Потихоньку пошел эффект от глобального поражения США повсюду в мире