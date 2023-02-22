В Конгресс США внесли на рассмотрение законопроект о выводе американской армии из Сирии

Конгрессмен от Республиканской партии США Мэтт Гетц внес на рассмотрение в Палату представителей проект резолюции, согласно которой предполагается обязать президента страны Джо Байдена осуществить вывод войск из Сирии.По имеющейся у конгрессмена информации, несмотря на отсутствие соответствующей санкции властей США, контингент американских войск в Сирии насчитывает 900 военнослужащих.В заявлении республиканца утверждается, что американским конгрессом никак не санкционировано кинетическое присутствие военнослужащих армии США на территории Сирии.Согласно действующему американскому законодательству, статус законопроектов, затрагивающих вопросы, касающихся ведения боевых действий, обязывает членов Палаты представителей в течение 18 дней после даты внесения на рассмотрение поставить его на голосование.Поводом для внесения в конгресс членом Республиканской партии проекта резолюции о выводе американских войск из Сирии стал инцидент, в результате которого четверо военнослужащих армии США получили ранения в ходе рейда, целью которого была ликвидация одного из лидеров Исламского государства* (*террористическая организация, запрещенная на территории РФ).Конгрессмен также подчеркнул, что лозунг "Америка прежде всего" предполагает стремление ставить на первое место граждан своей страны, а не интересы компаний, входящих в военно-промышленный комплекс.