. Чужая игра ведёт к катастрофе Русского мира

Натиск на Восток
Ситуация продолжает ухудшаться. Коллективный Запад, при поддержке внутрироссийских власовцев и торгашей-компрадоров, создавший антирусский проект «Украина», сделал ставку на поэтапное разрушение РФ, всего Русского мира. Это очередной «натиск на Восток» — «крестовый поход» Запада против Руси-России. Тысячелетнее противостояние Руси и Востока. Сама история.
Байден в Киеве решил несколько задач. Во-первых, это подготовка к выборам. Демократам, финансовому капиталу, который стоит «новый, дивный мир», нужен новый срок Байдена.
Во-вторых, сателлиту продемонстрировали поддержку. Похлопали по плечу. Мол, мы с вами. Цивилизованный мир против русских варваров. Идти на войну, умирайте. Пообещали новое оружие, сотни танков, БТР и артиллерийских стволов. Дают и более дальнобойное оружие. Методично продвигается вопрос с боевой авиацией. Поэтому местные гауляйтеры, вроде главы СНБО Украины Данилова, и могут вещать об украинских танках на улицах Москвы.
В-третьих, сигнал миру. США будут продолжать кампанию до полной или частичной победы (конфликт могут заморозить на время), но с продолжением. Сигнал миру, что РФ слаба. То есть настоящие хозяева киевского режима спокойно посещают Киев (древнюю русскую столицу), и им ничего не угрожает. Наши враги чувствуют себя уверенно, ведут по-хозяйски.
Священная война
Глава Чечни Кадыров заявил:
«Мы сегодня на священной войне против приспешников сатаны, и нет никаких сомнений в нашей победе.»
Он прав в том, что это действительно «священная война», в мистическом отношении борьба Добра и зла. Враг разрушил наш дом в 1991 году, оккупировал русские земли, превратил часть русского суперэтноса в нацистов-бандеровцев. Русские земли, города и селения превращаются в руины. Гибнут наши люди. Коллективный Запад хочет загнать остатки деморализованных, сломленных русских в свой «цифровой концлагерь». Сопротивление русских — это вызов очередной версии нового мирового порядка.
Проблема в том, что большая часть верхушки РФ — политической, финансовой и экономической, которая по воспитанию и духу западники, часть Европы от Лиссабона до Владивостока, чьи дети и внуки граждане Европы, там же прочие родственники и капиталы, собственность — воевать против себя не желают. Отсюда и «спецоперация»: стрельба, атаки и тут же торговля, ресурсы и капиталы идут на Запад, постоянные попытки договориться. РФ по-прежнему финансово-экономическая «труба» Запада, и сама финансирует войну против себя же.
Отсюда отсутствие чёткой цели и задач украинской кампании. В частности, не объявлено об искусственном расчленении, разделении единого Русского мира и русского суперэтноса на части. Что русские-великороссы и украинцы-малороссы — один суперэтнос. Что Новороссия, Харьковщина, Запорожье, Малороссия, Киевская и Галицко-Волынская Русь — это наши исторические земли, и они будут рано или поздно частью Великой России.
Отсюда постоянные попытки договориться, разные сделки. Жестокий и сильный враг нас убивает, заливает кровью наши земли, а РФ на войну ещё и не пришла. Внутри страны сохраняются кабальные, прозападные порядки, делающие РФ экономической периферией-полуколонией Запада и Востока.
Позиционная бойня
Отсюда попытка выждать, что выливается в позиционный тупик. Мол, либо ишак сдохнет, либо падишах. Надежды, что Европа замёрзнет (в этом году не замёрзла, как и украйна) и попросит мира. Что обыватели устанут и выйдут на улицу, заставят власти договариваться. Что украйна наконец-то умрёт, там произойдёт переворот, восстание. Заклинания на тему гражданской войны в США и т. д.
Дело в том, что Русская украйна уже практически убита. Это демографическая катастрофа Русского мира, суперэтноса русов. Радость теле-патриотов на тему, что убиты и ранены сотни тысяч украинцев, убога. Ведь это потери нашей цивилизации и народа, а не врага. Наиболее сохранившая русскость часть украйны — Новороссия и Восточная Малороссия стала полем боя. Теперь это руины — погибшие города и сёла, разрушенная промышленная и социальная инфраструктура. Зона гуманитарной катастрофы. Наша исконно русская земля!
Но хозяевам Киева, и тем более Вашингтона, Лондона и Брюсселя — плевать. Они решают свои стратегические, экономические задачи. Уничтожают Русскую землю и народ. Получают свои тридцать сребреников. Проект «Украина» для этого и создали — умереть, но утянуть с собой всю Русь.
Запад готов к длительной бойне. Сплошные плюсы:
1) русские бьют русских на русской земле. Происходит истощение нашей цивилизации, создаются предпосылки для дальнейшего раздела;
2) РФ продолжает давать ресурсы и капиталы, частично финансирует войну против себя. Москва играет по чужим правилам и проигрывает. Внутри страны сильная прозападная «пятая колонна», недовольная тем, что «стабильность» порушена;
3) объединение Запада вокруг США, возрождение блока НАТО, перевооружение, развитие ВПК, испытание нового оружия и технологий. «Мировое сообщество» обновило образ врага — «русская империя зла», Мордор. Осталось только ядерное оружие применить, для полного комплекта;
4) с финансами проблем нет. У США станок с мировой валютой, напечатают сколько надо. При этом всё учтут и возьмут с проигравших.
РФ, затягивая конфликт, получает целый букет проблем:
1) недовольство прозападной верхушки, внутриэлитарный конфликт. Что ведёт либо к дворцовому перевороту, либо к организации смуты;
2) серьёзные экономические проблемы. Пока Китай довольно успешно заменяет Запад, но это смена одной зависимости на другую. Год противостояния и никаких новых заводов, индустриализации и политики протекционизма. Поэтому ломка будет очень тяжелой, когда общество проснётся от морока общества потребления;
3) необходимость новой волны мобилизации, в позиционной борьбе это неизбежно. Новая волна социального недовольства. Плюс ухудшение жизни, рост тарифов и налогов, стоимости топлива, товаров народного потребления. Невозможность прежней жизни с ипотеками, кредитными авто и путёвками за бугор и т. д.
4) возможность военного поражения, хотя бы локального, что вызывает сценарий Русско-японской и Первой мировой войны. Деморализация общества, чем воспользуются внутренние власовцы;
5) возможность резкого ухудшения военно-политической ситуации. К примеру, сценарий разгрома Приднестровья или осада Калининграда. Затем смотрим пункт 2, 3 и 4.
Итоги нерадостные для нашего изнеженного, расслабленного общества. Это всё надолго. Даже возможная заморозка — это лишь этап в длительной бойне. Всё будет тяжело, через пот и кровь. Пока весь народ не осознает необходимость священной войны и одной Победы для всех.