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Чужая игра ведёт к катастрофе Русского мира

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Чужая игра ведёт к катастрофе Русского мира



Натиск на Восток


Ситуация продолжает ухудшаться. Коллективный Запад, при поддержке внутрироссийских власовцев и торгашей-компрадоров, создавший антирусский проект «Украина», сделал ставку на поэтапное разрушение РФ, всего Русского мира. Это очередной «натиск на Восток» — «крестовый поход» Запада против Руси-России. Тысячелетнее противостояние Руси и Востока. Сама история.

Байден в Киеве решил несколько задач. Во-первых, это подготовка к выборам. Демократам, финансовому капиталу, который стоит «новый, дивный мир», нужен новый срок Байдена.

Во-вторых, сателлиту продемонстрировали поддержку. Похлопали по плечу. Мол, мы с вами. Цивилизованный мир против русских варваров. Идти на войну, умирайте. Пообещали новое оружие, сотни танков, БТР и артиллерийских стволов. Дают и более дальнобойное оружие. Методично продвигается вопрос с боевой авиацией. Поэтому местные гауляйтеры, вроде главы СНБО Украины Данилова, и могут вещать об украинских танках на улицах Москвы.

В-третьих, сигнал миру. США будут продолжать кампанию до полной или частичной победы (конфликт могут заморозить на время), но с продолжением. Сигнал миру, что РФ слаба. То есть настоящие хозяева киевского режима спокойно посещают Киев (древнюю русскую столицу), и им ничего не угрожает. Наши враги чувствуют себя уверенно, ведут по-хозяйски.


Священная война


Глава Чечни Кадыров заявил:

«Мы сегодня на священной войне против приспешников сатаны, и нет никаких сомнений в нашей победе.»

Он прав в том, что это действительно «священная война», в мистическом отношении борьба Добра и зла. Враг разрушил наш дом в 1991 году, оккупировал русские земли, превратил часть русского суперэтноса в нацистов-бандеровцев. Русские земли, города и селения превращаются в руины. Гибнут наши люди. Коллективный Запад хочет загнать остатки деморализованных, сломленных русских в свой «цифровой концлагерь». Сопротивление русских — это вызов очередной версии нового мирового порядка.

Проблема в том, что большая часть верхушки РФ — политической, финансовой и экономической, которая по воспитанию и духу западники, часть Европы от Лиссабона до Владивостока, чьи дети и внуки граждане Европы, там же прочие родственники и капиталы, собственность — воевать против себя не желают. Отсюда и «спецоперация»: стрельба, атаки и тут же торговля, ресурсы и капиталы идут на Запад, постоянные попытки договориться. РФ по-прежнему финансово-экономическая «труба» Запада, и сама финансирует войну против себя же.

Отсюда отсутствие чёткой цели и задач украинской кампании. В частности, не объявлено об искусственном расчленении, разделении единого Русского мира и русского суперэтноса на части. Что русские-великороссы и украинцы-малороссы — один суперэтнос. Что Новороссия, Харьковщина, Запорожье, Малороссия, Киевская и Галицко-Волынская Русь — это наши исторические земли, и они будут рано или поздно частью Великой России.

Отсюда постоянные попытки договориться, разные сделки. Жестокий и сильный враг нас убивает, заливает кровью наши земли, а РФ на войну ещё и не пришла. Внутри страны сохраняются кабальные, прозападные порядки, делающие РФ экономической периферией-полуколонией Запада и Востока.

Позиционная бойня


Отсюда попытка выждать, что выливается в позиционный тупик. Мол, либо ишак сдохнет, либо падишах. Надежды, что Европа замёрзнет (в этом году не замёрзла, как и украйна) и попросит мира. Что обыватели устанут и выйдут на улицу, заставят власти договариваться. Что украйна наконец-то умрёт, там произойдёт переворот, восстание. Заклинания на тему гражданской войны в США и т. д.

Дело в том, что Русская украйна уже практически убита. Это демографическая катастрофа Русского мира, суперэтноса русов. Радость теле-патриотов на тему, что убиты и ранены сотни тысяч украинцев, убога. Ведь это потери нашей цивилизации и народа, а не врага. Наиболее сохранившая русскость часть украйны — Новороссия и Восточная Малороссия стала полем боя. Теперь это руины — погибшие города и сёла, разрушенная промышленная и социальная инфраструктура. Зона гуманитарной катастрофы. Наша исконно русская земля!

Но хозяевам Киева, и тем более Вашингтона, Лондона и Брюсселя — плевать. Они решают свои стратегические, экономические задачи. Уничтожают Русскую землю и народ. Получают свои тридцать сребреников. Проект «Украина» для этого и создали — умереть, но утянуть с собой всю Русь.

Запад готов к длительной бойне. Сплошные плюсы:

1) русские бьют русских на русской земле. Происходит истощение нашей цивилизации, создаются предпосылки для дальнейшего раздела;

2) РФ продолжает давать ресурсы и капиталы, частично финансирует войну против себя. Москва играет по чужим правилам и проигрывает. Внутри страны сильная прозападная «пятая колонна», недовольная тем, что «стабильность» порушена;

3) объединение Запада вокруг США, возрождение блока НАТО, перевооружение, развитие ВПК, испытание нового оружия и технологий. «Мировое сообщество» обновило образ врага — «русская империя зла», Мордор. Осталось только ядерное оружие применить, для полного комплекта;

4) с финансами проблем нет. У США станок с мировой валютой, напечатают сколько надо. При этом всё учтут и возьмут с проигравших.

РФ, затягивая конфликт, получает целый букет проблем:

1) недовольство прозападной верхушки, внутриэлитарный конфликт. Что ведёт либо к дворцовому перевороту, либо к организации смуты;

2) серьёзные экономические проблемы. Пока Китай довольно успешно заменяет Запад, но это смена одной зависимости на другую. Год противостояния и никаких новых заводов, индустриализации и политики протекционизма. Поэтому ломка будет очень тяжелой, когда общество проснётся от морока общества потребления;

3) необходимость новой волны мобилизации, в позиционной борьбе это неизбежно. Новая волна социального недовольства. Плюс ухудшение жизни, рост тарифов и налогов, стоимости топлива, товаров народного потребления. Невозможность прежней жизни с ипотеками, кредитными авто и путёвками за бугор и т. д.

4) возможность военного поражения, хотя бы локального, что вызывает сценарий Русско-японской и Первой мировой войны. Деморализация общества, чем воспользуются внутренние власовцы;

5) возможность резкого ухудшения военно-политической ситуации. К примеру, сценарий разгрома Приднестровья или осада Калининграда. Затем смотрим пункт 2, 3 и 4.

Итоги нерадостные для нашего изнеженного, расслабленного общества. Это всё надолго. Даже возможная заморозка — это лишь этап в длительной бойне. Всё будет тяжело, через пот и кровь. Пока весь народ не осознает необходимость священной войны и одной Победы для всех.
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13 комментариев
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  1. Stas157
    Stas157 Сегодня, 04:49
    +1
    . Итоги нерадостные

    А ведь год прошёл. Сколько будет длиться этот кошмар? Ведь даже света в конце тунеля невидно.

    . Чужая игра ведёт к катастрофе Русского мира

    И очень похоже, что не в свою игру мы играем.

    С картиной реальности описанной в статье сложно не согласиться.
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 05:35
      -3
      А сколько вы хотите для подчинения западу? Три года? Пять? Можем прямо сейчас, но не я. Сгиньте.
  2. Plmhj
    Plmhj Сегодня, 04:57
    +1
    Конфлик на Украине вов многом решается за ее пределами и не в военной сфере. То что экономическая и социальная катастрофа в Европе произойдет в горизонте 2-3лет аксиома. Экономика Китая больше чем в ЕС и США, инфляция в Китае 2,3% в США 6,7%,в ЕС 8,7. У Китая торговый профицит со всеми странами запада. Вопрос когда он решит действовать более решительно в финансовой сфере? А это для запада гораздо важнее Украины! Короче эти и многие другие факторы начнут реально действовать и это сразу окажет влияние на украинский конфликт!
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 05:13
      0
      Цитата: Plmhj
      Конфлик на Украине вов многом решается за ее пределами и не в военной сфере.

      А ведь могли победить в войне, недоводя до войны на истощение.

      Цитата: Plmhj
      У Китая торговый профицит со всеми странами запада. Вопрос когда он решит действовать более решительно

      Вся надежда на Китай?
      Китай нам поможет! ...А если нет?

      Китай нам уже Минск 3 предлагает! Не верят в победу китайские товарищи или устали ждать когда эта бодяга закончится.
    2. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 05:37
      -1
      Но украинцы всё равно не хорошие люди (цензура) ... Черт, устроить нам такое. Пусть будут прокляты их дети во веки веков.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 05:08
    -1
    Типичный пример не анализа, а лозунгов. Приведу пример:
    недовольство прозападной верхушки, внутриэлитарный конфликт. Что ведёт либо к дворцовому перевороту, либо к организации смуты;

    Автор, у тебя и так верхушка - "прозападная", тогда какой переворот?
    Просто голословная, ничем не обоснованая солянка.
    Запад готов к длительной бойне.

    А что там за вопросы с наличием банальных снарядов? Что с невозможностью переключиться на Китай? Что с деградацией и оттоком промышленности Европы? Откуда взялись манифестации многотысячные в Лондоне и Париже? Почему кандидат в президенты Трамп в основу программы поставил усталость США от войны?!!! И так далее.
    Обосновывать надо утверждения, а не лепить "я сказал - это так!"
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 05:25
      +1
      Цитата: Bingo
      Просто голословная, ничем не обоснованая солянка.

      Я бы про все ваши комментарии тоже самое сказал.
  4. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 05:16
    +1
    Автор немного высокопарно выражается,но общий смысл верен. И последние дни явно не добавили оптимизма.... Крупное русское наступление о котором так долго говорили так и не состоялось, выступление гр.Путина относительно которого было так много ожиданий закончилось просто ничем-ни один из 4 ключевых вопросов ( признание правительства Зеленского,юридический статус СВО,кадровый вопрос, и вопрос целеполагания операции) не был даже поставлен.
    То есть все остается без изменений.... И теперь трудно даже определить какую-либо перспективу...
    Последняя оставшаяся стратегия: сидеть в обороне,готовиться отразить наступление в мае,а далее стремиться к использованию единственного слабого места противника- ограниченного количества пушечного мяса. То есть стремиться к истощению мобилизационного потенциала противника.
    В высшей степени сомнительная,скажем прямо,стратегия, но ничего другого не видно...
  5. G17
    G17 Сегодня, 05:45
    0
    Наша главная проблема - это "пятая колонна" в военно-политическом руководстве страны, которая наносит нам вреда в сто раз больше, чем враг на фронте и на международных площадках типа ООН. Прикрываясь болтовней об устойчивости России в условиях войны и западных санкций, она продолжает руководить страной и экономикой методом мучительной китайской казни "тысячи надрезов". Проблема предательства в тылу накладывается на проблему прогнившей политической Системы и коррумпированного и неэффективного аппарата управления.

    Русский мир уже трижды выражал готовность сплотиться вокруг фигуры действующего президента (в 2000, 2014 и 2022 гг.) для исправления ненормальной ситуации в государстве, экономике, армии, для поддержки стратегии достойного настоящего и светлого будущего. Однако за 23 года президент и его команда не сумели предложить ничего, кроме тотального обнищания и вымирания народа, кражи у десятков миллионов людей 5 лет жизни перед выходом на пенсию, превращения России в проходной двор для мигрантов. Ни разу, за последние 23 года нам не озвучили стратегический курс страны, кроме фактического превращения её в сырьевой придаток Запада для обогащения класса олигархов и чиновников.

    И даже когда 24 февраля 2022 года началась Третья мировая война, всё осталось по-прежнему. Полумеры и популистские заявления продолжают течь рекой при полном отсутствии реальных попыток оздоровить страну и общество. Нет и речи о создании Государственного Комитета Обороны (ГКО), необходимого для управления страной в военный период, ничего не слышно о мобилизации экономики и перевод её на плановые рельсы, что позволит гораздо эффективнее распределять имеющиеся ресурсы для организации военной промышленности, возрождения села и обеспечения продовольственной и социальной безопасности армии и населения.

    Вместо этого мы видим провал блицкрига на фронте и переход противостояния в фазу позиционной войны с редкими "жабьими прыжками", сопровождающимися большими потерями и тотальным разрушением русских городов и сёл Донбасса, Херсонщины, Харьковской, Белгородской, Курской и других областей.

    Вместо провозглашения политики "Отечество в опасности!" начались позорные для чести страны и армии переговоры с украинскими фашистами в Стамбуле, зерновые сделки с заклятым врагом, резкое увеличение продажи Западу (через китайских, индийских и турецких посредников) русского сырья, энергоресурсов, золота, редких металлов, газа и нефти. Складывается стойкое впечатление, что "пятая колонна" в России устраивает тотальную распродажу всего и вся, чтобы обеспечить Запад русскими ресурсами на так называемый "переходный период", когда они устроят в России новый "февраль 1917 года" и страна на несколько лет из-за Смуты и гражданской войны выпадет из мировой экономической системы.

    Измученное ожиданиями общество и армия очень надеялись, что хоть в послании Федеральному Собранию 2023 года президент Путин озвучит необходимые для победы меры или объединит Россию и Белоруссию в единое государство. Всё свелось к благодарностям за стойкость и моральное осуждение предателей, а также новым обещаниям подкинуть деньжат некоторым категориям нуждающихся. При этом, для реализации этой поддержки, в условиях резкого падения доходов от сырьевой модели экономики, опять обирают народ - через растущие цены, инфляцию, тарифы ЖКХ, штрафы и налоги. Поднимать Россию в последний и решительный бой президент решительно не намерен, тем самым оставляя страну в стратегическом тупике.

    А враг, убедившись в неспособности и нежелании военно-политического руководства РФ смотреть правде в глаза и противостоять агрессии, поднимает ставки. Если в 2014 году и даже в начале 2022 года он панически боялся поставлять тяжёлое вооружение бандеровской Украине, то теперь поставки идут подчёркнуто открыто и нагло - танки, системы ПВО, самолёты, вооружение и амуниция.

    Одновременно враг постоянно давит на болевые точки России - периодически блокирует Калининградскую область, готовит захват Приднестровья и Западной Украины, готовится свергнуть или убить Лукашенко, чтобы нейтрализовать Белоруссию, которую президент Путин за 23 года так и не сумел воссоединить с исторической Родиной. В очень сложном положении находятся наши миротворцы в Карабахе, Сирии и Таджикистане. Глобалисты вновь готовятся поджечь Среднюю Азию, чтобы открыть Второй фронт и обрушить на Россию многомиллионную орду мигрантов, что окончательно взорвёт и без того хрупкую национальную и социально-экономическую обстановку в стране.

    Лично для Путина уже подготовлено место в Гааге. И "западных партнёров" не особо волнует ядерный потенциал России, который они планируют нейтрализовать дворцовым переворотом. А как только он произойдёт, не приходится сомневаться, что НАТО начнёт интервенцию в Россию под видом "миротворческой" операции. Совместно с "пятой колонной" внутри страны они попытаются сразу же взять ситуацию под контроль, не повторив ошибок Гражданской войны и иностранной интервенции 1918-1922 гг. Никаких других сценариев, к огромному сожалению, сейчас не просматривается.

    Что делать? События "Русской весны" 2014 года показали, что даже в условиях Смуты и краха государственности, русский народ способен самостоятельно выдвинуть ярких и самобытных лидеров. На нашей стороне личный состав и значительная часть офицерского корпуса армии и флота, для которого служение Отечеству и народу является смыслом жизни. Кроме того, Запад сейчас переживает серьёзный цивилизационный кризис, который намерен решить, в том числе и за счёт России. Но этот же кризис, даёт нам геополитический шанс выстоять, как уже происходило во время Смуты в начале XVII и XX веков. И не только выстоять, но и объединить русские земли России, Украины и Белоруссии в единую Державу,
    1. Santa Fe
      Santa Fe Сегодня, 06:27
      0
      Наша главная проблема - это "пятая колонна" в военно-политическом руководстве страны

      Только не в руководстве, а на местах. Можно спрашивать с каждого - что ты сделал для поддержки наших парней? Если нет никаких доказательств, чеков на покупку броников и зимнего камуфляжа, батарей для БПЛА, вот это и есть настоящая пятая колонна. Выселение с конфискацией

      Начинать нужно с самого низа и шерстить всех, бизнес также малый и средний, эти за 300% прибыли продадут всех. Вот их надо трясти и спрашивать
  6. Николай Малюгин
    Николай Малюгин Сегодня, 05:46
    +1
    А на сколько простирается русский мир в глазах наших людей? У одних это видения до Донбасса,у других гораздо дальше. А как видят его большинство стран? Они его видят в документах,подписанных Ельциным в 1991 году. И так видят русский мир наши ближайшие соседи. Иран и Китай.Мы можем игнорировать все это.Но тогда не получится дел с Китаем. Общение продолжится,но в чем то будет натянутость отношений. А именно,в делах Китая и Европы.Завалы с 1991 года не хотят видеть. Но все же придется.
  7. far diu
    far diu Сегодня, 06:18
    0
    А у меня другая точка зрения, немного более оптимистичная, но в долгосроке пессимизм. Я очень зайду из далека, но постепенно буду переходить к сути. Возьмём 4 центра силы: США и остальные истинные англосаксонские союзники, ЕС, РФ, Китай. Нету единого запада, есть англосаксы, ЕС, Япония, Корея, Тайвань. Многополярный мир по-факту. Сейчас очевидно почти всем, что всё идёт деглобализация. Начали её сами США во время вторжение в Ирак в 2003 году, тогда ещё стали многие страны Европы и Азии осуждать Штаты. Тогда ещё закончился нисходящий тренд инвестиций в промышленность в США и с тех пор только рост, причём в последние годы особенно. При Трампе стало очевидно, что мир движется к деглобализации, ведь тех. прогресс на месте не стоит и себестоимость товаров и услуг снижается с каждым годом.

    Теперь к сути. На США приходиться около 70-80% мировой доли высоких технологий (тех, бигтех, фарма, софт, ИИ, аэрокосмос) и эта доля росла 20 лет за счёт снижения доли ЕС, Японии. Это значит, что США имеет технологическую независимость и за счёт этого могут перейти в течение этого десятилетия на новую промышленную революцию, основа которой будет автоматизация производства товаров и услуг.
    По ресурсам у США, Канады, Австралии, также полная независимость. Редкоземельные металлы, те которых нету у США, есть у Австралии и возможно в Канаде.
    В продовольствии также полная независимость.
    Демографическая пирамида в США, Канаде, Австралии, также отличная за счёт мигрантов. Точка не возврата будет как минимум через 30 лет, но это не будет иметь значение через 10 лет, когда экономика будет автоматизированной. Кстати из развитых стран крупных такая же пирамида демографическая только у Франции, но там источник мигрантов совершенно иной культуры и религии.
    Проблема только в виде идеологического кризиса этого десятилетия, который маловероятно, но исключать нельзя, что приведёт к гражданской войны. Сейчас они занимают изоляционистскую политику для решений своих внутренних противоречий. С очень высокой вероятностью этот вопрос решат технологиями

    ЕС в плане технологий в основном находится на 4 этапе технологического уклада (была попытка перейти на 5 уклад, но США эту попытку забрал). В целом промышленность среднего уровня отлично развита. Есть такие компании как ASML, ARM, которые являются важнейшим звеном в высоких технологий и у США нету альтернатив, но скорее рано или поздно они перейдут под управление американских компаний или вовсе переедут в США. Также гораздо больше зависимость ЕС от США, Японии, Кореи, Тайваня, чем у этих стран от самих ЕС.
    По ресурсам также огромная зависимость от РФ, США, арабских стран.
    В продовольствие независимость.
    Демографическая пирамида в половине стран таких как Германия, Греция, Италия, Испания, точка невозврата уже пройдена. Только во Франции отличная.
    Идеологии вообще нету с момента создания ЕС и даже не стараются её создать.
    В данном случае шанс исчезновения ЕС очень высокий. Но на этом не заканчивается проблемы. После ЕС у многих стран будут проблемы ещё больше, особенно у Германии, которая зависит от торговли как в ЕС, так и в мире. Легче среди стран ЕС будет Франции за счёт их развитой атомной энергетики, но даже ей будет больно. Вполне возможно по итогу Европе уровень жизни упадёт до среднемирового и она не будет иметь никакую силу в мире.

    Китай очень сильно зависит от высоких технологии в первую очередь от США, а во вторую от Японии, Кореи, Тайваня, ЕС.
    Также огромная зависимость от ресурсов. 70-80% он импортирует из США, РФ, Канады, Австралии.
    В продовольствие тоже тотальная зависимость от США, РФ, Канады.
    Демографическая пирамида из-за политики одного ребёнка точка невозрата будет пройдена максимум через 5 лет. Хуже разве что только у Японии. Проблема в том, что Япония давно развитая страна и за счёт этого пока ещё поддерживает экономику на уровне стагнации, а Китай ещё развивающая страна.
    Идеологию Си пытается создать на базе китайского национализма, но у него это очень плохо получается. В итоге полная зависимость от глобальной торговли и в целом от глобализации и если процесс деглобализации начнёт ускорятся, то вся экономика Китая, которая стала за счёт глобальной торговли 2 в мире, она рухнет моментально.

    Ну, а теперь переходим к России. Технологии у РФ в основном на базе СССР, но в частных случаях прогресс до 00-х годов. В плане высоких технологии полная зависимость. По ресурсам полная независимость. РФ в этом плане как США, Канада, Австралия, вместе взятых.
    В продовольствии тоже полная независимость. Да, Россия импортирует некоторые семена, но это не критично.
    В плане идеи пока что непонятно, но скорее всего идёт акцент чисто на русскую культуру. Западная культура теперь перестала иметь значение даже для элиты.
    Главная проблема - демографическая пирамида. С начало 90-х рождаемость была намного ниже, чем в 80-х и ранее. Эту яму не исправить никак. Даже сейчас рождаемость низкая и судя по всему останется такой же. Точка невозврата будет по прогнозам через 5 лет, но эти прогнозы были в 2021 году. Сейчас ситуация ещё хуже. Если так пойдёт дальше, население России сократиться к 2050 году на 30% и на середину этого века будет основной удар стареющего населения, а к 2100 году снизиться в 2 раза.
    Итог такой, что Россия достаточно суверенна. В крайнем случае страна сможет обеспечить себя базовыми потребностями (электричество, еда, горячая вода, отопление, промышленностью как в СССР).

    Из этого я делаю вывод, что деглобализация и вообще почти все процессы этого десятилетия, наносят урон прежде всего Китаю и ЕС. РФ от этого не холодно и не горячо. Что во время глобализма страна не перешла на уровень ядра в мир-системе, что при деглобализации страна по сути не сильно теряет, а на фоне остальных можно сказать даже сказать хорошие позиции занимает, после Штатов с их союзников.

    Отдельно отмечу, что при деглобализации наступит хаос в мире и будет огромное кол-во локальных войн и нарушение цепочек поставок что приведёт к дефицита. Проиграют от этого малые страны, которые уязвимы во всём и им скорее придётся выбирать сторону среди крупных стран.
  8. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:25
    0
    К катастрофе ведёт не чужая игра, а патологическая пассивность народа в 1991 и позже. С детства замечал отвратительно черту соотечественников-полнейший пофигизм перед проявлениями зла.

    В начале 99 х тыкали пальцами и смеялись, глядя на протестующих против ельцинского беззакония. Надеялись через беззаконие обрести богатство......

    И ещё удивительную способность в своих мозгах перевернуть все вверх ногами--защиту законности представить злом, а произвол сильного и беззаконие-добром. По делам и награда.