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«Несокрушимое единство - залог нашей победы»: президент поздравил россиян с Днём защитника Отечества

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«Несокрушимое единство - залог нашей победы»: президент поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Президент России обратился к россиянам в День защитника Отечества, поздравив с праздником. Начал своё обращение Владимир Путин со слов «Уважаемые товарищи!»


Владимир Путин:

Этот праздник символизирует героическую историю нашей армии, нерушимую связь всех защитников Отечества.

Глава государства напомнил о великих победах российского и советского воинства – на Чудском озере, на Куликовом поле, под Полтавой, Бородино, в победном мае 1945-го.

Особо отметил Владимир Путин ветеранов Великой Отечественной войны, разгромивших нацизм.

Путин:

Нынешнее поколение солдат и офицеров России бережёт и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов.

Верховный главнокомандующий отметил, что сейчас российский бойцы сражаются с неонацизмом, пустившим на Украине корни.

Президент указал на то, что укреплению боеспособности, безопасности страны будет уделяться приоритетное внимание.

Президент:

Будем и дальше насыщать войска современной техникой. Это ударные средства, системы разведки и связи, беспилотники. Наша промышленность высокими темпами наращивает производство обычных вооружений. Повышенное внимание, как обычно, уделим насыщению ядерной триады.

Отметил президент и обычных россиян, миллионы которых помогают нашим бойцам на передовой. По словам главы государства, это несокрушимое единство - залог нашей победы.

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36 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 07:31
    +2
    Начал своё обращение Владимир Путин со слов «Уважаемые товарищи!»

    ещё не "братья и сёстры", но тоже хорошо
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:02
      0
      Несокрушимое единство,это коода все,каждый на своем месте,трудились на Победу.Кто на фронтах,кто в тылу во время Великой Отечественной.Сейчас многие не понимают,а кто то и противодействует.Результат воспитания без идеалов,идеи.Но мне кажется дойдет,когда и эти поймут,что они для запада тоже-враги и подлежат уничтожению
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 08:07
        +6
        Цитата: dmi.pris1
        они для запада тоже-враги и подлежат уничтожению

        Ага, вот только всякие "Чубайсы и Ко" не знают об этом и препрекрасно там проживают...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:10
          +1
          Я не имею в виду тех,кто свалил.Тут,в стране своих хватает.Кстати,остро встает вопрос о предательстве и каре за это.
          1. Doccor18
            Doccor18 Сегодня, 08:26
            +2
            Цитата: dmi.pris1
            хватает.Кстати,остро встает вопрос о предательстве...

            Он всегда остро встает в тяжелые для государства времена.

            Цитата: dmi.pris1
            и каре за это.

            А вот с карой интересно. В Мире победившего международного капитала, при тотальном господстве транснациональных корпораций и финансовых институтов - что называть "предательством"? Ведь у капиталиста "где больше прибыль, там и родина"... И бодание США с КНР сейчас - это лишь борьба за финансовые потоки и рынки.
          2. Deon59
            Deon59 Сегодня, 08:42
            +3
            Что Путину не задаёте вопрос ,почему оОн расплодил врагов Родины .
      2. фа2998
        фа2998 Сегодня, 08:16
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Несокрушимое единство,это коода все,каждый на своем месте,трудились на

        Это когда дети властей и народа В РОССИИ!! И желательно на фронте.Но наша "элита" своих детей отправило на "враждебный Запад".А народ призывают в окопы.Странное какое то единство! hi
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 08:19
      0
      Вот что должен заявить президент РФ как Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РФ:
    3. АА17
      АА17 Сегодня, 08:37
      +2
      ещё не "братья и сёстры", но тоже хорошо

      Медленно, очень медленно меняется сознание Путина. Оказывается в СССР были не только "голоши", но и лучшие практики в образовании:
      «Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования ...

      Но думается, с такой скоростью понимания всего наследия СССР, он физически не успеет осознать, что Российское государство может победить "объединенный запад" только с другим социальным строем.
    4. неприкаянный
      неприкаянный Сегодня, 08:40
      +7
      Товарищи в СССР остались когда господа верховные начиная с Горбачева под запад легли, но отрезвление пришло,но поздно, войну нам с нацистами подложили, а все производство порушили на 90%, теперь стараемся восстановить, но спецов про-растеряли, об единстве ещё задуматься, на оборонном заводе я 30 тысяч зарабатываю, а наш директор 5 лямов, единство прям так и проявляется, чума на всем буржуинов и демократов, я против сверх прибылей, а налог у всех одинаковый, это так нас уровнями...
  2. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 07:38
    +10
    в победном мае 1945-го.
    Тогда зачем фанерки на Мавзолей? Куда же нацистские флаги кидали?
    Про единство это конечно ... Одни воюют, другие торгуют
    1. Boris55
      Boris55 Сегодня, 08:06
      +1
      Всех военных, действующих, будущих и тех, что на пенсии, с праздником!

      Цитата: Гардамир
      Тогда зачем фанерки на Мавзолей? Куда же нацистские флаги кидали?

      Вы выступление Путина Видели? От триколора аж в глазах рябило.
      Вот вам и ответ на ваше почему.
      Как только над Кремлём будет развиваться Русский красный флаг, так и фанеры не будет и Волгоград станет Сталинградом и Пилер - Ленинградом. Кстати, в Сталинграде каждый 6-й был власовец, воевавших в рядах фашистов против нас именно под этим триколором...


      Какой негодяй выставил на мороз военнослужащих без верхней тёплой одежды?
      Это просто издевательство!

      ps
      О февральской (буржуазной) революции 1917-го года...
      8 марта (23 февраля по старому стилю) 1917 года на улицы города вышли десятки тысяч рабочих, которые несли лозунги "Хлеба!" и "Долой самодержавие!". Через два дня забастовка охватила уже половину рабочих Петрограда. На заводах формировались вооруженные дружины.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 08:37
        +2
        воевавших в рядах фашистов против нас именно под этим триколором.

        Говорят, когда Бонапарт короновался, он устроил по такому случаю пышнейший приём. На который пригласили и случайно выжившего старого якобинца.. Наполеон его заметил в толпе, подошёл и спросил, как ему празднество? На что тот ответил:

        - Всё просто шикарно, ваше величество, на высшем уровне. Жаль только, что на нём нет тех сотен тысяч, что отдали свои жизни чтобы подобное - было более невозможно..
      2. неприкаянный
        неприкаянный Сегодня, 08:52
        +3
        В январе парней вывел с " передка" на отдых только простирались прибыл клерк военный из Москвы с награждения и стал медали и ордена раздавать, а то что бойцы стояли в мокром обмундировании и не заметил, а от них пар валил как от коней, так и получается , что всех бойцов за скот считают, а потери ужасные из-за командования, но его не озвучивают и никто не виноват, а то что бойцы гибнут не дойдя до фронта никого не волнует ...
    2. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 08:07
      +5
      Это ПОЗОР нашей страны - власть боится истории своей страны, основателя державы-победительницы СССР. Во Франции на 14 июля не закрывают фанерой могилу Наполеона, в Монголии - мемориал Чингисхану.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 08:32
        +2
        власть боится истории своей страны

        Наши власти вообще талантливы - эвон давеча гарант, два часа заливался соловьём на годовщине Сталинградской битвы, при этом умудрившись ни разу не упомянуть имя нашего Верховного Главнокомандующего - товарища Сталина..
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 08:10
      +3
      Цитата: Гардамир
      Тогда зачем фанерки на Мавзолей? Куда же нацистские флаги кидали?

      Сейчас пригрозить не чехлить Мавзолей эффективнее бы подействовало чем слова о ядерной триаде.
      1. Владимир80
        Владимир80 Сегодня, 08:22
        +2
        все это пустая болтовня пока и новые хитрости пи-арщиков и составителей речей... от обращения "товарищи..." ничего не поменяется ни на фронте, ни в экономике страны в лучшую сторону... от "мавзолея с надписью ленин" на параде тоже ничего не произойдет судьбоносного... только по реальным делам можно судить о том, проснулась ли власть, хочет ли она победить и стать независимой!
  3. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 07:45
    +8
    Хорошо сказал, но как всегда есть нюансы - единство, хоть какое-то, возможно только при отсутствии расслоения в обществе, когда солдат и генерал едят не только одинаково сытно, но и одинаково хорошо. Когда доступ к социальным благам одинаково открыт и олигарху и работяге. И главное - когда законы писаные для всех, ко всем же ОДИНАКОВО применяются. А пока действует принцип - я начальник ты , и не место красит человека а кормит его - ни о каком единстве, тем более несокрушимом и речи быть не может.
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 08:11
      +4
      Отсюда мораль - настоящее, а не фальшиво единство может быть только при социализме.

      Статья 19 Конституции СССР 1977 года:

      Государство способствует усилению социальной однородности общества - стиранию классовых различий, существенных различий между городом и деревней, умственным и физическим трудом, всестороннему развитию и сближению всех наций и народностей СССР.

      Где эта норма в нынешней колониальной Конституции РФ 1993 года?
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:29
      -1
      Рудокоп

      Товарищи!
      Что ж это?
      Раньше жрал один рот, а теперь обжирают
      ротой?

      Республика-то оказалась тот же царь, да
      только сторотый.

      Француз

      (ковыряя в зубах)

      Чего кипятитесь?
      Обещали и делим поровну:
      одному - бублик, другому - дырка от бублика.
      Это и есть демократическая республика.
      Купец

      Надо же ж кому-нибудь и семечки - не всем
      арбуз.

      (с)
  4. АА17
    АА17 Сегодня, 07:54
    +7
    Всех - С Днём Советской Армии и Военно-морского Флота!!!
  5. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:02
    -3
    СВО ясно показала, что наша армия нуждается в организационной и кадровой перестройке, обновлению кадров и мотивации службы, неспособна отразить массированную агрессию НАТО ничем, кроме ядерного оружия, совершенно неспособна проводить широкие наступательные операции стратегического характера, численность ударной тактической авиации, стратегической авиации, ДРЛО, средств разведки и связи не позволяют проводить массовое воздушное наступление ВКС РФ.

    война на Украине показала полную несостоятельность и неспособность защитить Россию маленькой, наёмной армией.

    России нужна массовая, подлинно народная армия по типу Красной Армии, мотивированная на защиту Отечества не только деньгами, а долгом перед Родиной, предками и потомками.

    Защита Отечества должна стать конституционной обязанностью всех взрослых граждан РФ - мужчин и женщин как в Израиле.

    Каждый взрослый человек в России, независимо от пола и возраста должен быть подготовлен к обороне страны.

    Необходимо срочно принять федеральный закон о всеобщей воинской обязанности - ввести обязательную военную службу для всех мужчин сроком на 36 месяцев, для всех женщин - сроком на 18 месяцев.

    Меньший срок срочной службы не обеспечивает надлежащее качество подготовки резервов.

    Количество отсрочек от призыва на военную службу должно быть сокращено до положений Закона СССР 1967 года, альтернативную службу должны проходить исключительно лица, признанные негодными к военной службе.

    Военная доктрина и стратегия РФ должна официально предусматривать УПРЕЖДАЮЩИЙ и ОБЕЗОРУЖИВАЮЩИЙ первый массированный ядерный удар в самую первую очередь по всем наземным, подземным, воздушным, надводным, подводным, космическим носителям ядерного оружия США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО, по основным центрам принятия решений США и НАТО, по всей спутниковой гриппировке США и НАТО в космосе за несколько минут до начала неминуемого нападения на РФ

    Вооружённые Силы РФ по штату мирного времени должны состоять из частей постоянной, полной боевой готовности численностью два миллиона человек личного состава.

    В период военного положения мобилизационная система и запас, резерв Министерства обороны РФ должны быть отлажены как часы таким образом, чтобы в случае военной необходимости за две - три недели увеличить и обеспечить всем необходимым численность личного состава Вооружённых Сил РФ до пяти миллионов человек.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:25
      +8
      мотивированная на защиту Отечества не только деньгами, а долгом перед Родиной

      А наша нонешняя Родина - собирается вспоминать, что у неё тоже перед нами есть кое-какие долги? Или они теперь односторонни?

      Вот лично я - испытываю глубочайшее чувство долга перед моей Родиной - Советским Союзом.. Ибо он - дал мне всё, что у меня есть в жизни.. Буржуинской РФ - я не должен ничего, ибо она не только мне ничего не дала, но ещё и обирает так, что любой баскак позавидовал бы. Да ещё и уничтожила большинство того, что я считал ценным и дорогим для моего народа..

      Нет и не может быть у меня никакого единства с убийцами страны, в которой я родился и вырос.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:33
      +1
      конечно, можно мечтать о всеобщей воинской повинности и прочее - прочее - прочее... только мне кажется вы с этим опоздали лет на 50... окраенцы побеждают меньшими силами, но с лучшим вооружением (!)... а ваша многомилионная армия будет красить траву и строевые песни перед вечерней поверкой исполнять, а когда до дела дойдет опять окажется что нет ни связи, ни разведки...
    3. АА17
      АА17 Сегодня, 09:07
      +4
      ...России нужна массовая, подлинно народная армия...

      Уважаемый, DefenderofTruth (Александр).
      Хотелось бы по подробнее узнать: в этой массовой и подлинно народной армии найдется место для отпрысков олигархов, для детей и внуков госчиновников?
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 08:15
    +4
    С кем это у нас должно быть типа несокрушимое единство - с путинскими олигархами и чинушами, которые украли нашу Родину и продолжают нас обирать?? Кузяво придумано.. Миллиардер нищему не товарищ.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:39
      +1
      при всем уважении - а где были комсомольцы и коммунисты с 1985 по 1991 год ??? подозреваю, что большинство из них первыми создало кооперативы, пользуясь привелегиями социалистического государства, и неплохо обогатилось, не поделившись ни с кем wink человек всегда тот же самый, пороки и страсти в нас те же что и 10 тысяч лет назад и рая на земле построить никогда не получится!
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 09:02
        +2
        а где были комсомольцы и коммунисты

        Повторюсь в тысяча сотый раз - наличие партбилета не делает человека коммунистом. Как и наличие креста на пузе - христианином. Только его дела..
        1. Владимир80
          Владимир80 Сегодня, 09:19
          0
          Только его дела..

          именно так!!!
          п.с. а кпрф нам товарищи?
          1. paul3390
            paul3390 Сегодня, 09:54
            0
            Зюгановская КПРФ - компартией не является. Мне казалось - это предельно очевидно?
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 08:37
    -2
    Чтобы было единство армии и народа, кроме социальной справедливости и прогрессивной шкалы всех налогов в обществе должен воспитываться государством культ гражданского милитаризма, как это было в Германии с 1870 по 1945 годы:

    необходимо восстановить все функции и задачи ДОСААФ по подготовке молодёжи к военной службе и к войне, которые имела эта организация в СССР, поставить ДОСААФ под контроль Министерства обороны РФ.

    Необходимо немедленно восстановить отдельным предметом НВП - начальную военную подготовку, идеологическое и патриотическое воспитание во всех без исключения средних и высших учебных заведениях РФ по полной программе курса, который был в СССР.

    Начальная военная подготовка в любой школе должна начинаться с возраста 14 лет для учащихся обоих полов и продолжаться до окончания школы (с 8 по 11 классы).

    Необходима полная милитаризация образования и сознания учащихся и студентов, воспитание нации Героев, народа Воинов, а не тупых и трусливых потреблядей.

    Необходимо полностью восстановить программу обучения по всем предметам, особенно по отечественной литературе и истории СССР, отчётность и перечень школьных предметов, строгую школьную форму и дисциплину, которые были в школах СССР на 1 января 1985 года, убрать из единого школьного учебника литературы всю антисоветскую блевотину вроде Неполженицына и прочих оплевывателей СССР.

    Офицер, врач, учитель снова как в Сталинские времена стать наиболее уважаемыми, популярными в обществе, высокооплачиваемыми профессиями!
  8. solar
    solar Сегодня, 09:10
    +2
    Начал своё обращение Владимир Путин со слов «Уважаемые товарищи!»

    Интересно, сколько людей в стране в этот момент вспомнило некое дикое животное из Тамбовской области?
  9. Million
    Million Сегодня, 09:13
    +3
    Раз уж до "товарищей" дошло,то может пора и Ельцин-центр прикрыть,Чубайса арестовать,олигархов прижать?
  10. GO-TO-GO-TO-GO
    GO-TO-GO-TO-GO Сегодня, 09:26
    0
    "Несокрушимое единство". Повеяло названием очередных учений НАТО , "спичрайтеру" президента надо мозги исправлять, видимо учился излагать нужные мысли не у тех учителей. Проще надо с людьми разговаривать, на понятном языке - "НАШИХ БЬЮТ!!!".
  11. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 09:44
    +2
    О какой героической истории и преемственности говорить, если годовщину основания непобедимой и легендарной затёрли поверх безликим "днём защитника"?