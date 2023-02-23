«Несокрушимое единство - залог нашей победы»: президент поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Этот праздник символизирует героическую историю нашей армии, нерушимую связь всех защитников Отечества.

Нынешнее поколение солдат и офицеров России бережёт и приумножает ратные традиции своих дедов и прадедов.

Будем и дальше насыщать войска современной техникой. Это ударные средства, системы разведки и связи, беспилотники. Наша промышленность высокими темпами наращивает производство обычных вооружений. Повышенное внимание, как обычно, уделим насыщению ядерной триады.

Президент России обратился к россиянам в День защитника Отечества, поздравив с праздником. Начал своё обращение Владимир Путин со слов «Уважаемые товарищи!»Владимир Путин:Глава государства напомнил о великих победах российского и советского воинства – на Чудском озере, на Куликовом поле, под Полтавой, Бородино, в победном мае 1945-го.Особо отметил Владимир Путин ветеранов Великой Отечественной войны, разгромивших нацизм.Путин:Верховный главнокомандующий отметил, что сейчас российский бойцы сражаются с неонацизмом, пустившим на Украине корни.Президент указал на то, что укреплению боеспособности, безопасности страны будет уделяться приоритетное внимание.Президент:Отметил президент и обычных россиян, миллионы которых помогают нашим бойцам на передовой. По словам главы государства, это несокрушимое единство - залог нашей победы.